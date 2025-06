La Prueba de Reservas de Bitget destaca un índice de cobertura del 199 % en junio de 2025

VICTORIA, Seychelles, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, publicó su Prueba de Reservas (Proof of Reserves, PoR) de junio de 2025, revelando un índice de reserva total del 199 %, un aumento del 192 % en mayo. Este aumento continuo muestra la capacidad de la plataforma para mantener una reserva muy por encima del índice de 1:1 estándar del sector, lo que cubre de manera efectiva todos los activos en poder de los usuarios con una sobrecolateralización significativa.

De conformidad con la auditoría de junio, la plataforma posee 28.286,53 BTC frente a los 6.593,8 BTC en pasivos de usuarios, lo que supone un coeficiente de reserva del 429 %. En cuanto a USDT, Bitget mantiene 1.750 millones de tokens en reserva frente a 1.610 millones en posesión de los usuarios, lo que da como resultado una cobertura del 108 %. Los activos de ETH muestran una tendencia similar, con una tenencia de 219.917,71 ETH frente a 148.754,3 ETH en cuentas de usuarios, lo que da como resultado un índice del 148 %. Las tenencias de USDC registraron el aumento más alto, con 138,88 millones de USDC respaldando algo más de 51,44 millones en activos de usuarios, un índice de reserva del 270 %. Estos números reflejan un fortalecimiento constante en la gestión de activos y superávit de reservas en general desde el mes pasado.

Los datos sobre las reservas se generan utilizando la tecnología tipo árbol de Merkle, donde la instantánea de junio refleja 27 capas y más de 40 millones de registros de activos individuales. Este mecanismo permite a los usuarios verificar de forma independiente la existencia y el nivel adecuado de reservas a través de la herramienta de código abierto de Bitget, MerkleValidator, disponible en GitHub.

Bitget implementó por primera vez el mecanismo de Prueba de Reservas en diciembre de 2022. Desde entonces, la plataforma ha mantenido actualizaciones mensuales para garantizar total transparencia y seguridad en tiempo real en su base de usuarios. Junto con la PoR, Bitget también opera un Fondo de Protección (Protection Fund) de 600 millones de dólares, que se centra en mejorar la seguridad del usuario al ofrecer una protección en caso de condiciones de mercado extremas o riesgos patrimoniales imprevistos.

"Para mantener las reservas muy por encima de la seguridad, es necesario construir una infraestructura que pueda soportar la volatilidad y mantener la confianza de los usuarios durante los períodos de incertidumbre. La seguridad es una elección de diseño, y nuestro modelo de reservas muestra un enfoque a largo plazo para proteger a los usuarios en todo momento", expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

En vista de que la actualización de junio muestra reservas más sólidas en todos los activos principales, Bitget continúa liderando las bolsas centralizadas en la publicación de una Prueba de Reservas independiente, verificable y respaldada por superávit.

Para consultar la prueba de reservas actualizada, visite aquí.

