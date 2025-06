Ratio de couverture de la preuve de réserves de Bitget établi à 199 % en juin 2025

VICTORIA, Seychelles, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, publie son rapport de preuve de réserves pour juin 2025. Le taux de réserves total y est porté à 199 %, soit une progression par rapport aux 192 % de mai. Cette constante tendance à la hausse témoigne de la capacité de la plateforme à maintenir sa réserve bien au-delà de l’habituel ratio de 1:1 du secteur et démontre son aptitude à protéger efficacement tous les actifs détenus par les utilisateurs de la plateforme faisant preuve d’une importante surcollatéralisation.

D’après les données issues de l’audit de juin, la plateforme enregistre 28 286,53 BTC, et des engagements financiers des utilisateurs à concurrence de 6 593,8 BTC, ce qui porte le ratio de réserve à 429 %. Du côté de l’USDT, Bitget conserve 1,75 milliard de jetons en réserve et 1,61 milliard de participations des utilisateurs, soit une couverture de 108 %. Les actifs en ETH s’inscrivent dans une tendance similaire, à raison de 219 917,71 ETH détenus contre 148 754,3 ETH sur les comptes utilisateurs, pour un ratio de 148 %. Les participations en USDC affichent la plus forte hausse, cumulant 138,88 millions de jetons en réserve et un peu plus de 51,44 millions d’actifs à la main des utilisateurs, soit un ratio de couverture de 270 %. Ces chiffres démontrent un renforcement constant de la gestion des actifs et des réserves excédentaires sur tous les fronts par rapport au mois dernier.

Les données de réserve sont calculées à l’appui de la technologie blockchain appelée arbre de Merkle. L’évaluation de juin repose sur 27 couches supplémentaires et plus de 40 millions d’actifs individuels enregistrés. Ce mécanisme permet aux utilisateurs de vérifier la réalité et la teneur des réserves en toute indépendance à l’appui de l’outil open source de Bitget disponible sur GitHub, à savoir MerkleValidator.

Bitget a instauré le principe de preuve de réserves en décembre 2022. Depuis lors, la plateforme publie des mises à jour mensuelles en vue de garantir au collectif utilisateurs une pleine transparence et une assurance en temps réel. Outre sa preuve de réserves, Bitget gère un Fonds de protection valorisé à 600 millions de dollars, qui entend renforcer la sécurité des utilisateurs en les protégeant de conditions de marché extrêmes ou de risques liés aux actifs imprévus.

« Maintenir un niveau de réserves supérieur aux normes dépasse la simple notion de sécurité. Il s’agit de proposer une infrastructure à la fois capable de résister à la volatilité des marchés et de garder la confiance des utilisateurs en période d’incertitude. La sécurité relève d’un choix de conception, et notre modèle de réserve traduit une approche à long terme pour protéger les utilisateurs en toutes circonstances » observe Gracy Chen, PDG de Bitget.

La mise à jour de juin établit un renforcement des réserves pour tous les principaux actifs, Bitget continuant de se distinguer parmi les plateformes centralisées en publiant des données indépendantes, vérifiables et excédentaires de sa preuve de réserves.

Pour consulter la preuve de réserves à jour de Bitget, veuillez cliquer ici.

