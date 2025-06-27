Bitget 储备金证明显示 2025 年 6 月资金覆盖率高达 199%

维多利亚，塞舌尔, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 公布了其 2025 年 6 月的储备金证明 (Proof of Reserves, PoR)。数据显示，Bitget 的总储备金率达到了 199%，较 5 月份的 192% 有所上升。 这一持续增长表明，平台具备维持远高于行业标准 1:1 储备比例的能力，能够充分覆盖所有用户所持有的资产，并实现显著的超额抵押保障。

根据 6 月份的审计报告，平台共持有 28,286.53 枚比特币 (BTC)，而用户负债为 6,593.8 枚比特币，这意味着其比特币储备金率高达 429%。 关于 USDT，Bitget 平台储备了 17.5 亿枚代币，而用户持有总量为 16.1 亿枚，覆盖率达 108%。 以太币 (ETH) 资产亦呈现出类似趋势，平台共持有 219,917.71 枚以太币，而用户账户中的总量为 148,754.3 枚，对应的储备金率达到 148%。 USDC 的持有量增幅最大，平台持有 1.3888 亿枚 USDC，而用户资产仅为 5,144 万枚，对应的储备金率高达 270%。 这些数字反映出自上个月以来，资产管理和超额储备金整体呈现出持续增强的态势。

储备金数据利用默克尔树技术生成，6 月份的快照显示结构层数达到 27 层，涵盖超过 4,000 万条独立资产记录。 该机制允许用户利用 Bitget 在 GitHub 上发布的开源工具 MerkleValidator，独立验证储备金的真实存在和充足性。

Bitget 于 2022 年 12 月首次实施了储备金证明机制。 从那时起，平台坚持每月更新，以确保对用户群体保持完全透明，并提供实时保障。 除了储备金证明机制之外，Bitget 还设立了一项 6 亿美元的保护基金 (Protection Fund)，旨在通过提供保障来增强用户安全，防范极端市场状况或突发资产风险。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“保持远高于安全标准的储备金水平，关键在于构建能够抵御市场波动、并在不确定时期维护用户信任的基础设施。 安全是一种设计选项，我们的储备模型体现了始终如一、长期保障用户安全的战略。”

6 月份的最新数据显示，所有主要资产的储备金更为充足，Bitget 在发布独立、可验证且具备盈余支持的储备金证明方面位居中心化交易所的前列。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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