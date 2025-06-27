Bitget 公布的 2025 年 6 月準備金證明顯示，其準備金覆蓋率高達 199%

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維多利亞，塞舌爾, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布 2025 年 6 月的準備金證明報吿 (Proof of Reserves, PoR)，報吿顯示，該平台總準備金率達到 199%，高於 5 月報吿中的 192%。 該平台準備金率的這種持續增長態勢表明，該平台完全有能力維持遠高於行業標準的 1:1 準備金率，從而能有效地以顯著的超額擔保覆蓋平台全體用户持有的資產。

根據 6 月份的審計，該平台共計持有 28,286.53 枚比特幣 (BTC) 作為準備金，而該平台全體用戶則共計在該平台持有 6,593.8 枚比特幣，準備金率高達 429%。 而對於泰達幣 (USDT)，Bitget 則持有高達 17.5 億枚該虛擬幣，而平台全體用戶則共計持有 16.1 億枚，覆蓋率達到了 108%。 平台在以太幣 (ETH) 準備金上也展現出了相似的趨勢，Bitget 平台持有 219,917.71 枚以太幣，而全體用戶共計持有 148,754.3 枚以太幣，準備金率達到 148%。 平台持有量增幅最大的則是 USDC，Bitget 擁有 1.3888 億枚 USDC 的準備金，而該平台全體用戶的總計 USDC 持有量則只有 5,144 萬枚——也就是説，準備金率達到了 270%。 這些數字反映出，自上月以來，Bitget 的資產管理與盈餘儲備得到了全面的加強。

準備金數據透過雜湊樹技術生成，6 月份的快照了 27 層以及超過 4,000 萬條獨立的資產紀錄。 該機制允許用戶透過 Bitget 在 GitHub 上提供的開源工具 MerkleValidator 獨立驗證該平台準備金的存在和充足性。

Bitget 於 2022 年 12 月首次引入了準備金證明機制。 自此，該平台每月都會發布月度準備金證明報吿，確保平台對自己的用戶群保持完全透明並提供即時保證。 除 PoR 外，Bitget 還運營一個 6 億美元的保障基金 (Protection Fund)，旨在極端市場條件下或發生不可預見的資產風險時為用戶提供保障，從而增強用戶安全。

 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「維持遠遠高於安全標準的準備金不僅是出於安全角度的考量，更是為了構建一個能夠承受市場波動的基礎設施，並在出現不明朗的時期維持用戶的信任。 安全是一種設計的選擇，而我們的準備金模式則展現出了一種長期保護用戶的策略。」

隨着 6 月份更新的每月準備金報吿顯示所有主要資產的準備金更加充足，在發布獨立、可驗證且有超額擔保支持的準備金證明這一領域，Bitget 繼續在中心化交易所中脱穎而出，成為這一領域的領導者。

您可點擊此處查看更新的準備金證明。

關於 Bitget

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透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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