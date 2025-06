MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal opføre nyt verdenslager for UNICEF

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har vundet det faseopdelte udbud på at opføre verdens største centrallager for humanitær hjælp til FN’s børnefond UNICEF. Opgaven har en samlet værdi på 1,66 mia. kr. Tildelingen er først endelig, når standstill er udløbet, og projektøkonomien skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. Bygherre er udviklingsselskabet By & Havn.

CAMPUS 4 i Københavns Nordhavn bliver et bygningskompleks på 63.000 etagemeter, og MT Højgaard Danmark skal udføre opgaven i totalentreprise i samarbejde med CF Møller Arkitekter og den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia. Arbejderne indledes i efteråret 2025, og verdenslageret skal være klar til brug ved udgangen af 2028.

Det nye distributionscenter skal erstatte UNICEF’s eksisterende faciliteter på Oceanvej i Københavns Nordhavn. Bygherren opfører faciliteten for lejer (Bygningsstyrelsen, der fremlejer til Udenrigsministeriet) og dennes bruger (UNICEF).

CAMPUS 4 omfatter en administrationsbygning med besøgscenter og konferencefaciliteter, et lavlager samt to fuldautomatiske højlagre, der kan rumme flere end 75.000 paller. Administrationsbygningen får et etageareal på ca. 15.000 kvm, mens lagerarealet samlet bliver på ca. 48.000 kvm. Lagerkapaciteten vil dermed blive markant større end i UNICEF’s nuværende verdenslager på Oceanvej i København, hvorfra størstedelen af organisationens nødhjælp i dag udsendes.

“CAMPUS 4 er et krævende projekt, hvor vi særligt skal udnytte vores medarbejderes faglighed inden for samarbejde, koordinering, planlægning og egenproduktion. Vores fagområder inden for blandt andet styring, fundering, jord og ledninger, aptering, beton og stål skal bidrage og køre projektet godt i mål. Vi glæder os til at samarbejde med UNICEF, By & Havn og alle andre involverede parter om at skabe rammerne for, at UNICEF fortsat kan udføre sin vigtige mission om at hjælpe mennesker i nød, samtidig med at projektet vil cementere Københavns status som international hovedstad og forsyningshavn,” siger Niels Holm Mikkelsen, der er COO i MT Højgaard Danmark.

UNICEF har ønsket at udvide kapaciteten i København på en lokation, hvorfra nødhjælp kan distribueres hurtigt og effektivt til hele verden. CAMPUS 4 kommer til at ligge 700 meter fra den kommende containerterminal i Ydre Nordhavn med direkte adgang til Øresund. Placeringen tæt på den kommende Nordhavnstunnel sikrer også hurtig adgang til Københavns Lufthavn for både nødhjælp, gæster og medarbejdere.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr., men ordren ventes at bidrage positivt til MT Højgaard Danmarks og MT Højgaard Holdings udvikling i de kommende år.

