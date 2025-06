Signaux Girod : Rapport financier semestriel 2024/2025

Exercice 2024/2025

Comptes semestriels consolidés

Comptes semestriels consolidés résumés en normes IFRS

A COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS

Bilan consolidé

Actif (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2025 30/09/2024 Actifs non courants Goodwills 6 2 841 2 841 Immobilisations incorporelles 6 6 092 6 080 Immobilisations corporelles 7 19 147 19 076 Droits d'utilisation 8 5 468 5 906 Autres actifs financiers 538 585 Participations dans les entreprises associées 132 109 Impôts différés - actif 66 60 Autres actifs non courants 740 387 Total actifs non courants 35 024 35 044 Actifs courants Stocks 16 087 16 831 Clients et autres débiteurs 9 17 231 19 571 Actifs d'impôts exigibles 10 175 162 Autres actifs courants 10 3 331 3 535 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 18 483 20 443 Total actifs courants avant actifs détenus en vue de la vente 55 307 60 542 Actifs destinés à être cédés - - Total actifs courants 55 307 60 542 Total actifs 90 331 95 586



Capitaux propres et passifs (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2025 30/09/2024 Capitaux propres Capital émis 13 423 13 423 Primes d'émission 37 37 Résultats accumulés non distribués et autres éléments du résultat global 39 615 40 426 Résultat net (Part du groupe) 20 880 Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère 53 095 54 766 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 2 Total capitaux propres 53 097 54 768 Passifs non courants Emprunts portant intérêt 13 11 784 12 403 Dettes de location 14 1 934 2 260 Provisions 105 146 Passifs liés aux avantages au personnel 15 1 386 1 491 Passifs d'impôts différés 100 261 Autres passifs non courants 40 113 Total passifs non courants 15 349 16 674 Passifs courants Emprunts portant intérêt 13 2 312 3 301 Dettes de location 14 1 912 2 225 Provisions 396 457 Fournisseurs 7 503 8 828 Passifs d'impôts exigibles 358 181 Autres passifs courants 16 9 404 9 152 Total passifs courants avant passifs liés aux activités destinées

à être cédées 21 885 24 144



Passifs destinés à être cédés - - Total passifs courants 21 885 24 144 Total passifs 37 234 40 818 Total capitaux propres et passifs 90 331 95 586

Compte de résultat en normes IFRS

Compte de résultat (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2025 31/03/2024 Ventes de biens et services 5 50 103 49 938 Produits des activités ordinaires 50 103 49 938 Achats consommés (17 594) (16 209) Charges de personnel (17 879) (17 213) Charges externes (11 209) (12 441) Impôts et taxes (915) (918) Amortissements, provisions et pertes de valeur (2 841) (2 726) Variations des stocks de produits en cours et finis 29 (182) Autres produits et charges d'exploitations (12) (88) Résultat opérationnel courant (318) 161 Perte de valeurs - - Autres produits et charges opérationnels 17 422 648 Résultat opérationnel 104 809 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 236 216 Coût de l'endettement financier brut (352) (354) Coût de l'endettement financier net (116) (138) Autres charges financières et produits financiers 214 38 Résultat financier 98 (100) Impôt sur le résultat 18 (211) (85) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 19 30 30 Résultat net avant résultat des activités abandonnées 21 654 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net consolidé 21 654 Intérêts ne donnant pas le contrôle - - Résultat net (Part du groupe) 21 654 Résultat par action en (euros) 0.02 0.65 Résultat dilué par action (en euros) 0.02 0.63 Nombres d'actions 1 003 108 1 013 219 Nombres d'actions diluées* 1 032 500 1 032 500

* Nombre d’actions prenant en compte les actions auto-détenues

Etat du résultat global (exprimés en milliers d'euros) 31/03/2025 31/03/2024 Résultat net consolidé 21 654 Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat Ecarts actuariels 27 85 Impôts différés relatifs aux éléments de résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat (7) (21) Eléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat Ecarts de conversion (94) (85) Retraitement swap de fixation de taux d'intérêt Impôts différés relatifs aux éléments susceptibles d'être reclassés en résultat Total des autres éléments du résultat global (74) (21) Résultat global de la période (53) 633 Dont part du groupe (53) 633 Dont part ne donnant pas le contrôle - -

Tableau des flux de trésorerie en normes IFRS

Tableau des Flux de Trésorerie (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2025 31/03/2024 (6 mois) (6 mois) Résultat avant impôt 231 740 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (30) (29) Dotations aux amortissements et provisions 3 297 3 044 Reprises amortissements et provisions (616) (887) Résultat sur cessions d’actifs immobilisés (446) (350) Coût de l’endettement financier net 116 138 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie - (27) Impôt sur les résultats payé (216) (412) Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité 187 3 047 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2 523 5 264 Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (2 048) (1 659) Cessions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels 593 1 256 Acquisitions d’actifs financiers (91) (23) Dette sur acquisition d'immobilisation - 82 Réductions d’actifs financiers 71 183 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 7 - Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement (1 468) (161) Emissions d'emprunts 451 80 Remboursements d'emprunts (1 346) (1 101) Remboursements des dettes de location (1 236) (1 193) Coût de l’endettement financier net (189) (138) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - Flux de trésorerie en provenance des activités de financement (2 320) (2 352) Ecarts et variations de conversion 10 (15) Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 255) 2 736 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 11 19 443 16 460 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 11 18 188 19 196 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 255) 2 736



Variation du Besoin en Fonds de Roulement 31/03/2025 31/03/2024 (exprimés en milliers d’euros) (6 mois) (6 mois) Variation des stocks 771 983 Variation des créances 2 128 3 084 Variation des dettes (2 712) (1 020) Variation de Besoin en Fonds de Roulement 187 3 047

Tableau de variation des capitaux propres en normes IFRS

(Exprimés en milliers d’euros)

Variation Capital Résultat du groupe Réserves non distribuées Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère Intérêt ne donnant pas le contrôle Capitaux propres Situation nette au 01/10/2023 13 423 2 976 38 720 55 120 2 55 121 Affectation du résultat - (2 976) 2 976 - - - Dividendes versés au titre de l'exercice - - (1 033) (1 033) - (1 033) Résultat de la période du 01/10/2023 au 31/03/2024 - 654 - 654 - 654 Variation des actions propres - - (21) (21) - (21) Diminution de capital - - - - - - Ecart actuariel - - 64 64 - 64 Variation écart de conversion et autres - - (85) (85) - (85) Situation nette au 31/03/2024 13 423 654 40 622 54 699 2 54 701 Au 1er octobre 2024 13 423 880 40 463 54 766 2 54 768 Affectation du résultat - (880) 880 - - - Dividendes versés au titre de l'exercice - - (1 549) (1 549) - (1 549) Résultat de la période du 01/10/2024 au 31/03/2025 - 21 - 21 - 21 Variation des actions propres - - (68) (68) - (68) Diminution de capital - - - - - - Ecart actuariel - - 20 20 - 20 Variation écart de conversion et autres - - (94) (94) - (94) Situation nette au 31/03/2025 13 423 21 39 652 53 096 2 53 098

Annexe aux états financiers consolidés en normes IFRS

Note 1. - Généralités

En date du 26 juin 2025, le conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Signaux Girod SA pour le semestre se terminant le 31 mars 2025.

Signaux Girod SA est une société anonyme immatriculée en France cotée sur EURONEXT GROWTH Paris, sous le code ISIN FR0000060790 et le code mnémonique ALGIR.

La société et ses filiales sont ci-après dénommées « le groupe » ou « le groupe Signaux Girod ».

Les états financiers consolidés semestriels résumés au 31 mars 2025 reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales, ainsi que les intérêts du groupe dans les entreprises associées.

Note 2. - Base de préparation des états financiers

Base de préparation

Conformément au règlement européen CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes comptables internationales, les états financiers consolidés du groupe Signaux Girod sont établis selon les principes définis par l’IASB (International Accounting Standards Board), tel qu’adoptés par l’Union Européenne. Les textes de ce référentiel normatif sont disponibles sur le portail Internet EUR-Lex de l’Union Européenne à l’adresse suivante :

Le référentiel international comprend les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), les normes IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Les états financiers consolidés semestriels du groupe Signaux Girod condensés au 31 mars 2025 ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils sont établis selon le principe de continuité d’exploitation, et selon la convention du coût historique sauf exception explicitée. Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire. Le jeu des arrondis peut dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux.

Les états financiers consolidés semestriels résumés ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que présentées dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d’en effectuer la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du groupe au 30 septembre 2024.

Les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2024 sont disponibles sur demande au siège de la société, 881 Route des Fontaines, 39401 BELLEFONTAINE, ou sur le site internet www.girod-group.com.

Méthodes comptables

Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2024 à l’exception des textes suivants, que le groupe applique depuis le 1er octobre 2024 :

Modifications d’IAS 7 et d’IFRS 7 : « Accords de financement de fournisseurs »

Modifications d’IAS 1 : « Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants » « Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants – Report de la date d’entrée en vigueur » « Passifs non courants assortis de clauses restrictives »

Modifications d’IFRS 16 : « Obligation locative découlant d’une cession-bail ».

Ces textes n’ont pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés semestriels clos au 31 mars 2025.

Pour l’exercice 2024-2025, le groupe n’a décidé l’application anticipée d’aucune autre norme, modification ou interprétation.

Les nouvelles normes, modifications et interprétations publiées par l’IASB mais qui ne sont pas encore appliquées par le groupe sont les suivantes :

Texte Date d’entrée en vigueur obligatoire prévue par l’IASB Texte adopté par l’Union européenne à date Modifications d’IAS 21 « Absence de convertibilité » 01/01/2025 OUI Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers » 01/01/2026 OUI Modifications d’IFRS 1, d’IFRS 7, d’IFRS 9, d’IFRS 10 et d’IAS 7 découlant des « Améliorations annuelles des Normes IFRS de comptabilité – Volume 11 » 01/01/2026 NON Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Contrats référençant de l’électricité dépendant de facteurs naturels » 01/01/2026 NON Norme IFRS 18 : « États financiers :

Présentation et informations à fournir » 01/01/2027 NON Norme IFRS 19 : « Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir » 01/01/2027 NON

Recours à des jugements et des estimations

Pour établir ses comptes, le groupe Signaux Girod procède à des jugements et des estimations et fait des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et de passifs, des produits et des charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe.

Le groupe Signaux Girod revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques.

En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. Les règles en matière d’estimations et de jugements n’ont pas évolué de manière significative par rapport au 30 septembre 2024. Les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et de jugements au 31 mars 2025 sont les suivants :

• la dépréciation des stocks et des créances douteuses ;

• les provisions ;

• les dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et des Goodwills ;

• les impôts différés ;

• les actifs et passifs financiers ;

• les passifs liés aux avantages au personnel.

Note 3. - Evènements de la période

Signaux Girod SA a cédé le bâtiment de FRONTENEX (73) en date du 22 octobre 2024 au prix de 500 K€. La plus-value constatée est de 446 K€.

Dans le cadre de sa transition énergétique, la société Signaux Girod SA a installé des ombrières photovoltaïques abritant partiellement le parking de son site de production de Bellefontaine (39). Cet investissement a été mis en service en septembre 2024, le contrat de location débute donc sur l’exercice 2024/2025.

Au 31 mars 2025, cette opération considérée comme un achat en substance est inscrite à l’actif pour un montant de 546 K€, valeur estimée à partir des sorties de trésorerie impactées du coût du financement. L’amortissement constaté sur la période est de 9 K€. La dette financière correspondante s’élève à 540 K€ au 31 mars 2025.

Signaux Girod SA avait demandé une indemnisation Covid pour perte de chiffre d’affaires. Déboutée en première instance, la société avait fait appel. Par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel confirme le jugement de première instance et déboute la société de sa demande.

Autres événements majeurs :

Par décision du 30 septembre 2024, les associés de la société AMOS ont prononcé la clôture de liquidation. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 13 novembre 2024. Le boni de liquidation perçue est de 2 K€.

Signaux Girod Nord a, en février 2025, fermé son établissement situé à Strasbourg, suite à une réorganisation régionale. Les activités sont désormais concentrées sur six agences.

LA S.A.S. Société Familiale de Gestion de Portefeuille Girod, détenant les titres de Signaux Girod SA, a été absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine par la SAS L’Action Girod le 11 mars 2025. Cette dernière détient donc dorénavant les actions de Signaux Girod SA (cf Note 21).

Note 4. - Saisonnalité de l’activité

L’activité du groupe est saisonnière.

La signalisation verticale connait, pour l’ensemble des sociétés du groupe, une baisse d’activité importante sur le début de l’année civile compte tenu du cycle budgétaire des collectivités. L’activité retrouve normalement son plein régime à partir de mai et juin.

La signalisation horizontale est soumise au même cycle que la signalisation verticale avec une contrainte supplémentaire de conditions climatiques satisfaisantes pour l’application des produits sur la chaussée (humidité, température).

L’activité de mobiliers de fleurissement, quant à elle, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires sur la période « printemps-été ».

Note 5. - Informations sectorielles

L’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Principal Décideur Opérationnel (le Président Directeur Général) pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec les principes comptables suivis par le groupe (établis selon le référentiel IFRS).

Les secteurs opérationnels du groupe sont :

- Signalisation France

- Sociétés spécialisées

- Activités internationales

La signalisation France regroupe les activités suivantes :

- Signalisation verticale, fourniture, pose et maintenance ;

- Signalisation horizontale et aménagement de chaussées, fourniture et application ;

- Prestation de services en signalisation de chantier.

L’activité de fourniture est globalement réalisée par Signaux Girod SA grâce à son usine de production de Bellefontaine, et les prestations sont effectuées par les filiales et leurs implantations sur tout le territoire national.

Les sociétés spécialisées regroupent notamment :

- Mobilier urbain végétalisé, fabrication et vente – Activité de la société ATECH ;

- Mobilier urbain non publicitaire, fabrication et vente – Activité de la société Concept Urbain ;

Les activités internationales regroupent les activités exercées par les filiales internationales du groupe :

- Signalisation verticale, fourniture et pose ;

- Signalisation horizontale, application ;

- Mobilier urbain non publicitaire, vente, installation et maintenance ;

- Panneaux anti-bruit ;

- Bornes rétractables.

La direction évalue la performance des secteurs sur la base du résultat opérationnel courant.

31/03/2025 Signalisation France Sociétés spécialisées Activités internationales Ajustements et éliminations Total Chiffre d'affaires externe 29 197 4 158 16 748 50 103 Inter secteurs 265 479 141 (885) - Chiffre d'affaires total 29 462 4 637 16 889 (885) 50 103 Résultat opérationnel courant (1 772) (214) 1 668 (318)

31/03/2024 Signalisation France Sociétés spécialisées Activités internationales Ajustements et éliminations Total Chiffre d'affaires externe 32 153 4 143 13 642 49 938 Inter secteurs 298 623 - (921) - Chiffre d'affaires total 32 451 4 766 13 642 (921) 49 938 Résultat opérationnel courant (1 164) (87) 1 412 161

Note 6. - Immobilisations incorporelles et goodwills

Les immobilisations incorporelles et goodwills s’analysent comme suit :

a) Variation des goodwills du 30 septembre 2024 au 31 mars 2025





30/09/2024 Acquisition

Perte de valeur Cession 31/03/2025 Signalisation France 397 397 Sociétés spécialisées 6 701 6 701 Activités internationales 1 142 1 142 Valeur brute 8 240 - - 8 240 Signalisation France 397 397 Sociétés spécialisées 4 908 4 908 Activités internationales 94 94 Perte de valeur 5 399 - - 5 399 Signalisation France - - Sociétés spécialisées* 1 793 1 793 Activités internationales** 1 048 1 048 Valeur nette 2 841 - - 2 841

* Atech : 1 793,

** Belgique : 890, Roumanie : 158

b) Tests de perte de valeur





Les tests de perte de valeur sont réalisés au niveau de l’Unité Génératrice de Trésorerie pour le secteur « Signalisation France », et par entité pour les secteurs « Sociétés spécialisées » (Concept Urbain et Atech) et « Activités internationales » (ACE).

Signalisation France

Pour rappel, le test de dépréciation réalisé au 30 septembre 2018 avait amené à constater une perte de valeur sur les immobilisations incorporelles et corporelles rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie d’un montant total de 2 873 K€ (293 K€ sur le goodwill, et 2 580 K€ sur le poste installations et outillages) qui s’ajoute à une dépréciation de 647 K€ du parc immobilier. Cette perte de valeur a été reprise en partie depuis à hauteur des amortissements pratiqués.

A fin septembre 2021, les calculs pratiqués ont amené à constater une perte de valeur des immobilisations corporelles de l’UGT « Signalisation France » à hauteur de 2 600 K€.

Au 30 septembre 2023, la valeur recouvrable des actifs a été déterminée en fonction de la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité.

Les justes valeurs ont été déterminées pour les actifs immobiliers (immeubles uniquement) à partir d’une évaluation de la valeur de marché des biens. Ces évaluations ont été réalisées par un expert immobilier indépendant possédant les qualifications appropriées et reconnues par la profession. Chaque actif immobilier a été évalué séparément par l’expert.

Il ressort de ces évaluations d’immeubles une juste valeur de l’ordre de 12 370 K€. Celle-ci a été intégrée dans la base à tester des actifs rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie afin d’obtenir la valeur recouvrable et n’a pas fait ressortir d’indice de perte de valeur.

La juste valeur des immeubles restant supérieure à leur valeur d’utilité, il n’a été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30 septembre 2024 restent applicables au 31 mars 2025.

Sociétés spécialisées

Pour rappel, à fin septembre 2024, les calculs pratiqués ont conduit à constater une dépréciation du goodwill de la société Concept Urbain de 416 K€, générant une valeur nette nulle.

L’activité et le résultat dégagé au 31 mars 2025 est en amélioration par rapport à l’exercice précédent. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30/09/2024 (budget et hypothèses sous-jacentes) restent applicables au 31/03/2025. Il n’a donc été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité.

Activités internationales

Aucun autre indicateur de perte de valeur n’a été identifié au 31 mars 2025 sur cette UGT : la saisonnalité de l’activité ne permet pas d’identifier d’indice de perte de valeur au 31 mars 2025, l’essentiel de celle-ci étant réalisé sur le second semestre (voir ci-devant la note dédiée à la saisonnalité de l’activité du Groupe).

c) Variation des immobilisations incorporelles





30/09/2024 Acquisition

Perte de valeur Diminution Variations de changes et autres 31/03/2025 Concessions, brevets, licences 1 686 21 (4) 2 1 705 Autres immobilisations incorporelles 7 725 89 (4) (20) 7 790 Valeur brute 9 411 110 (8) (18) 9 495 Concessions, brevets, licences 1 497 16 (4) - 1 509 Autres immobilisations incorporelles 1 834 76 (16) - 1 894 Perte de valeur 3 331 92 (20) - 3 403 Concessions, brevets, licences 189 5 - 2 196 Autres immobilisations incorporelles 5 891 13 12 (20) 5 896 Valeur nette 6 080 18 12 (18) 6 092

Note 7. - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles, hors actifs destinés à la vente, s'analysent comme suit :

30/09/2024 Acquisition

Amortissements

Dépréciations Cession Variations de changes et autres 31/03/2025 Terrains et constructions 28 771 45 (377) 55 28 494 Installations matériels et outillages 27 459 1 019 (386) 89 28 181 Autres immobilisations corporelles 10 428 833 (519) (60) 10 682 Valeur brute 66 658 1 897 (1 282) 84 67 357 Terrains et constructions 18 490 423 (340) (2) 18 571 Installations matériels et outillages 22 017 934 (456) 17 22 512 Autres immobilisations corporelles 7 075 502 (452) 2 7 127 Amortissements et dépréciations 47 582 1 859 (1 248) 17 48 210 Terrains et constructions 10 281 (378) (37) 57 9 923 Installations matériels et outillages 5 442 85 70 72 5 669 Autres immobilisations corporelles 3 353 331 (67) (62) 3 555 Valeur nette 19 076 38 (34) 67 19 147

Au cours du semestre, les acquisitions d’immobilisations corporelles se sont élevées à 1 897 K€ contre 1297 K€ au 31 mars 2024.

Les dotations aux amortissements de la période se chiffrent à 1 859 K€ contre 1 701 K€ au 31 mars 2024.

Aucune circonstance particulière n’a donné lieu à d’autres dépréciations.

Note 8. - Droits d’utilisation

30/09/2024 Augmentation Diminution Variations de changes et autres 31/03/2025 Biens immobiliers 7 301 395 (211) 24 7 509 Véhicules de tourisme 2 187 238 (295) 5 2 135 Matériels de transport 57 - - (15) 42 Matériels informatiques 26 - - - 26 Autres actifs incorporels 3 251 - - - 3 251 Valeurs brutes 12 822 633 (506) 14 12 963 Biens immobiliers (4 649) (559) 211 (17) (5 014) Véhicules de tourisme (1 030) (384) 273 (3) (1 144) Matériels de transport (20) (2) - - (22) Matériels informatiques (2) (5) - - (7) Autres actifs incorporels (1 215) (94) - - (1 309) Amortissements/Dépréciations (6 916) (1 043) 484 (20) (7 495) Valeurs nettes 5 906 (410) (22) (6) 5 468

Note 9. - Créances clients

Les créances clients et comptes rattachés nettes s’analysent comme suit :

31/03/2025 30/09/2024 Créances clients et comptes rattachés 18 173 20 458 Dépréciation (942) (887) Valeur nette des créances clients et comptes rattachés 17 231 19 571

La baisse des créances clients sur le semestre est en lien principalement avec la saisonnalité de l’activité au cours de la période.

Note 10. - Actifs d’impôts exigibles et autres actifs courants

Les autres actifs courants s’analysent comme suit :

31/03/2025 30/09/2024 Créances fiscales d'impôts sur les bénéfices 175 162 Total actifs d'impôts exigibles 175 162 Avances, et acomptes sur commandes en cours 373 407 Créances sociales 178 179 Créances fiscales 828 1 161 Créances sur cession d'actif - 32 Débiteurs divers* 711 549 Charges constatées d'avance 1 241 1 207 Total des autres actifs courants 3 331 3 535

* Le poste débiteurs divers tient compte d’une créance détenue sur notre ancienne filiale, devenue Cinnia Tech S.L. pour 180 K€. Cette somme a fait l’objet d’un remboursement courant juin 2025.

Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des autres actifs courants correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.

Note 11. - Trésorerie, équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe comprennent :

31/03/2025 30/09/2024 Comptes bancaires et caisses 18 385 20 274 Intérêts courus non échus 98 169 Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 18 483 20 443 Concours bancaires courants (295) (999) Solde de la trésorerie nette 18 188 19 444 Comptes bancaires et caisses reclassés en actifs destinés à être cédés - - Concours bancaires courants reclassés en passifs afférents aux actifs destinés à être cédés - - Solde trésorerie repris pour le calcul des flux de trésorerie 18 188 19 444

Note 12. - Distribution de dividendes

L’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2025 a décidé la distribution d’un dividende de 1.50 € par action au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024. Le paiement est intervenu le 10 avril 2025.

Note 13. - Emprunts portant intérêts

Détail des emprunts :

Emprunts et dettes financières courants 31/03/2025 30/09/2024 Part des emprunts à moins d'un an 1 734 1 893 Dettes financières diverses à moins d'un an 283 409 Concours bancaires courants 295 999 Total 2 312 3 301

Emprunts et dettes financières non courants 31/03/2025 30/09/2024 Part des emprunts à plus d'un an 10 653 11 206 Dettes financières diverses à plus d'un an 1 131 1 197 Total 11 784 12 403

Echéanciers de remboursement des emprunts non courants :

31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30/09/2024 De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total Part des emprunts à plus d'un an 8 359 2 294 10 653 11 206 Dettes financières diverses à plus d'un an 508 623 1 131 1 197 Total 8 867 2 917 11 784 12 403

Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des emprunts portant intérêt correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.

L’endettement à long et moyen terme auprès d’établissements de crédit et emprunts classiques, est souscrit à taux fixe.

Certains emprunts à long et moyen termes ont été contractés par des filiales étrangères du groupe dans leur devise locale.

La répartition des emprunts (convertis en K€) en fonction des devises est la suivante :

Emprunts et dettes financières non courants et courants 31/03/2025 30/09/2024 Emprunt en Forint Hongrois - HUF - 3 Emprunt en Couronne Tchèque - CZK 593 619 Emprunt en Lev Bulgare - BGN - 4 Emprunt en Sol Péruvien - PEN 287 130 Emprunt en Devise Marocaine - MAD - 13 Emprunt en Peso Colombien – COP 25 100

D’une manière générale, certains emprunts souscrits par le groupe sont soumis à des « covenants », susceptibles d’entrainer un remboursement anticipé en cas de non-respect. La dette financière concernée s’élève à 135 K€ à fin mars 2025 (contre 219 K€ au 30 septembre 2024).

Les calculs de ratios financiers afférents aux « covenants » sont effectués sur une base annuelle et doivent être respectés au 30 septembre.

Au 30 septembre 2024, le groupe respectait ces ratios financiers.

Au cours du semestre, le groupe a contracté de nouveaux emprunts (hors crédit-bail et contrats de location) pour un montant de 451 K€, reçu au 31 mars 2025.

Note 14. – Dettes de location

Dettes de location - courantes 31/03/2025 30/09/2024 Solde à l'ouverture 2 225 2 125 Augmentation - - Diminution (1 236) (2 476) Ecart de conversion 6 (4) Reclassement 917 2 580 Variations de périmètre - - Solde à la clôture 1 912 2 225



Dettes de location - non courantes 31/03/2025 30/09/2024 Solde à l'ouverture 2 260 2 648 Augmentation 619 2 360 Diminution (18) (168) Reclassement (928) (2 580) Ecart de conversion 1 - Sortie de périmètre - - Solde à la clôture 1 934 2 260

31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30/09/2024 De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total Dettes de location - non courantes 1 536 398 1 934 2 260 Total 1 536 398 1 934 2 260

Note 15. - Retraites et assimilés

Les principes généraux appliqués sont conformes à la norme IAS 19 révisée et à la décision IFRIC de mai 2021.

Les engagements de retraite sont présentés au bilan pour leur montant global.

Les impacts des variations des écarts actuariels liés aux engagements (hypothèses actuarielles et effets d’expérience) sont constatés immédiatement en autres éléments du résultat global non recyclables, pour leur montant net d’impôt.

Les impacts des changements de régime sont constatés immédiatement en résultat consolidé.

Solde au 30/09/2024 Ecart actuariel Dotation de l'exercice Reprises de l'exercice Solde au 31/03/2025 Utilisées Non Utilisées Avantages postérieurs à l'emploi 1 491 (26) 156 (235) - 1 386 Total passifs liés aux avantages au personnel 1 491 (26) 156 (235) - 1 386

Les droits de l’année sont enregistrés en compte de résultat pour un montant net de 156 K€ (avant impôts différés) et les écarts actuariels sont enregistrés en autres éléments du résultat global pour un montant de - 26 K€ (avant impôts différés) au 31 mars 2025. Les reprises utilisées de 235 K€ correspondent aux indemnités versées lors des départs effectifs.

31/03/2025 30/09/2024 Valeur actualisée de l’obligation 1 448 1 574 Juste valeur des actifs du régime (62) (83) Passif enregistré au bilan 1 386 1 491

Hypothèses actuarielles

Les hypothèses prises en compte pour les évaluations aux clôtures 31/03/2025 et 30/09/2024, se déclinent ainsi :

31/03/2025 30/09/2024 Taux d'actualisation 3.72 % 3.31 % Hypothèse de taux de progression des salaires 2.00 % 2.00 % Taux de turnover cadres 3.98 % 3.98 % Taux de turnover non cadres 5.52 % 5.52 % Age de départ Selon barème légal avec trimestre Selon barème légal avec trimestre Age de début d’activité cadres 23 ans 23 ans Age de début d’activité non cadres 20 ans 20 ans Table d’espérance de vie utilisée INSEE TD-TV 19-21 INSEE TD-TV 19-21

Note 16. - Autres passifs courants

Les autres passifs courants se décomposent de la manière suivante :

31/03/2025 30/09/2024 Avances sur commandes 704 2 157 Dettes fiscales et sociales 5 571 5 880 Autres dettes 2 200 501 Produits constatés d'avance 929 614 Total 9 404 9 152

Le poste Autres dettes comprend les dividendes à payer au 31 mars 2025 à hauteur de 1 549 K€.

Note 17. - Autres produits et charges opérationnels

Ils incluent les produits et charges non usuels par leur fréquence, leur nature ou leur montant.

31/03/2025 31/03/2024 Valeur nette comptable des titres consolidés cédés (7) - Produits de cession des titres consolidés 7 - Résultat net sur cession de titres - - Valeur nette comptable des immobilisations sorties (147) (906) Produits sur cession d'immobilisations 593 1 256 Résultat net sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 446 350 Reprise provision sur immobilisations corporelles 128 184 Dotation et reprise provisions pour risques et charges (50) 200 Dotation et reprise pour provision pour risque fiscal et social 25 165 Charges exceptionnelles indemnités versées pour litiges (150) (205) Autres 23 (46) Total des autres produits et charges opérationnels 422 648

Note 18. - Charge d’impôt

L’impôt sur le résultat pour les situations semestrielles clôturant les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 est principalement composé de :

31/03/2025 31/03/2024 Charge d'impôt exigible 391 280 Charge d'impôt différée (180) (195) Charge d'impôt consolidée 211 85

Au 31 mars 2025, les impôts différés actifs au bilan consolidé du Groupe s’élèvent à 66 K€ alors que les impôts différés passifs s’élèvent à 100 K€. Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés actifs sont enregistrés si la récupération est jugée probable. Les déficits reportables activés concernant le groupe d’intégration fiscale français s’élèvent à 6 587 K€ sur un total de déficits fiscaux reportables de 14 064 K€. Sur la base des budgets établis dans le cadre des tests de perte de valeur, il a été évalué que ces déficits fiscaux reportables seraient recouvrés dans un horizon de temps raisonnable, étant précisé qu’actuellement aucune limitation temporelle d’imputation n’existe au niveau de la fiscalité française. Ainsi, la Direction considère qu’il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces déficits pourront être imputés.

Néanmoins, le Groupe pourrait se retrouver dans l’incapacité de réaliser le montant prévu d’impôts différés si ses revenus taxables futurs et les impôts connexes étaient moins importants que prévus. Le Groupe fonde également ses prévisions quant à l’utilisation des impôts différés sur sa compréhension de la règlementation fiscale, laquelle pourrait cependant être remise en cause, du fait de changement dans la règlementation fiscale et comptable de nature à affecter le montant de ses impôts différés. Si le Groupe considérait qu’il ne pouvait pas, dans les années à venir, réaliser ses impôts différés, il devrait ne plus reconnaitre au bilan ces actifs, ce qui aurait un impact défavorable significatif sur le résultat net du Groupe et sur sa situation financière.

Au 31 mars 2025, les impôts différés relatifs aux pertes cumulées des filiales marocaines, péruvienne et colombienne n’ont pas été reconnus étant donné les incertitudes de récupération dans un avenir proche.

Le montant des pertes non reconnues est de 3 671K€, soit un impôt différé actif non reconnu de 835 K€, impôt calculé au taux actuellement en vigueur dans les pays concernés.

Note 19. - Quote-part dans le résultat des entreprises associées

31/03/2025 31/03/2024 Dominique Defrain 30 24 Amos - 6 Total 30 30

La société AMOS a été liquidée le 30 septembre 2024.

Note 20. - Passifs éventuels

Le groupe n’a pas connaissance de litiges ou d’autres passifs éventuels dont l’impact sur les états financiers pourrait être significatif et qui n’aurait pas été pris en compte dans l’établissement des comptes consolidés au 31 mars 2025.

Note 21. - Parties liées ayant un contrôle sur le groupe

Depuis le 11 mars 2025 (cf Note 3), Signaux Girod SA est contrôlée par la SAS L’Action Girod. Au 31 mars 2025, la SAS L’Action Girod détient 69.46 % du capital de Signaux Girod SA et 69.82 % des droits de vote.

Les relations avec les parties liées sont restées comparables à celles de l’exercice 2023/2024 et aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant, n’est intervenue au cours de la période.

Note 22. - Evènements postérieurs à la clôture

En date du 4 avril 2025, la société Signaux Girod Nord a fait l’acquisition du bâtiment de RIVERY (80), dans lequel l’agence d’Amiens exploite son activité, pour un montant de 270 K€.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé, sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation du groupe Signaux Girod, et que le rapport semestriel d'activité figurant page 21 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Bellefontaine, le 27 juin 2025

Claude Girod

Président du conseil d’administration







RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les comptes consolidés semestriels et leurs comparatifs ont été arrêtés selon les normes comptables internationales IAS/IFRS en vigueur.

En millions d’euros 2024/2025 2023/2024 Variations (données non auditées) 1er semestre 1er semestre (M€) Du 01/10/2024 Du 01/10/2023 Au 31/03/2025 Au 31/03/2024 Chiffre d’affaires 50.1 49.9 0.2 Résultat opérationnel courant - 0.3 0.2 - 0.5 Résultat opérationnel 0.1 0.8 - 0.7 Résultat net consolidé 0.0 0.7 - 0.7 Résultat net part du groupe 0.0 0.7 - 0.7 EBITDA* 2.9 3.0 - 0.1

*L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en légère augmentation de 0.3 % sur cette période.

Le résultat consolidé net part du groupe ressort à l’équilibre, celui-ci était positif de 0.7 M€ au 31 mars 2024.

Signalisation France : (58.3 % du C.A. groupe – ROC : - 1.8 M€)

Suite à une baisse du chiffre d’affaires de 9.2 % et à un mix activité plus défavorable, le résultat opérationnel courant enregistre un recul de 0.6 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette dégradation s’explique principalement par une contraction significative de notre volume d’activité, en particulier sur les marchés de fournitures. Le contexte politique, marqué par une forte incertitude, a pesé sur les décisions budgétaires de nos clients, rendant leurs arbitrages plus complexes. Par ailleurs, la pression concurrentielle s’est intensifiée. Enfin, l’activité liée aux travaux demeure perfectible et nécessite encore des efforts pour atteindre les objectifs fixés en termes de rentabilité.

Sociétés spécialisées : (8.3 % du C.A. groupe – ROC : - 0.2 M€)

Le niveau d’activité est resté stable par rapport au 1er semestre 2023/2024, malgré une baisse de commandes dans l’activité de mobilier urbain végétalisé. Ce retard, qui devrait être partiellement résorbé d’ici la fin de l’exercice, a néanmoins eu un impact sur la rentabilité, entraînant une dégradation du résultat opérationnel courant de 0.1 M€ par rapport au 31 mars 2024.

Activités internationales : (33.4 % du C.A. groupe – ROC : + 1.7 M€)

Ce semestre a été marqué par une forte dynamique à l’international, avec une progression du chiffre d’affaires de 22.8 %. Cette performance s’accompagne d’une amélioration du résultat opérationnel courant de 0.2 M€ par rapport au 1er semestre 2023/2024, confirmant la montée en puissance de certaines filiales du périmètre international.

Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.

Au 31 mars 2025, le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 18.4 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé) avant paiement du dividende de 1.5 M€ intervenu le 10 avril dernier.

Son excédent de trésorerie net est de +0,5 M€ (endettement net négatif) au 31 mars 2025 : il comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie de 18,4 M€ diminués des dettes financières courantes et non courantes pour 14.1 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3,8 M€.

Cet indicateur était de +0,2 M€ au 30 septembre 2024.

