Mohawk Industries, Inc. vous invite à rejoindre sa conférence téléphonique consacrée à ses résultats du deuxième trimestre

CALHOUN, Géorgie, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conjointement avec le communiqué de presse relatif aux résultats de Mohawk Industries (NYSE : MHK) pour le deuxième trimestre 2025 publié le jeudi 24 juillet 2025, vous êtes invité(e) à sa conférence téléphonique, qui aura lieu le vendredi 25 juillet 2025, à 11 h, heure de l’Est.

Sujet : Conférence téléphonique consacrée aux résultats de Mohawk Industries pour le deuxième trimestre Quand : 25 juillet 2025 11 h (heure de l’Est) Où : www.mohawkind.com Sélectionnez l’onglet « Investisseurs » Comment : En direct sur Internet — Connectez-vous à l’adresse suivante : ir.mohawkind.com/investor-overview Inscrivez-vous pour assister à la conférence téléphonique à l’adresse suivante : https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 Conférence téléphonique en direct : Composez le 1-833-630-1962 depuis les États-Unis et/ou le Canada Composez le 1-412-317-1843 pour les appels internationaux

Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 22 août 2025, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès à la rediffusion n° 7404010. La conférence sera archivée et disponible en rediffusion pendant un an sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

À PROPOS DE MOHAWK

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol et est spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie.

Contact :

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Directeur financier

706-624-2239