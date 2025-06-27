Mohawk Industries, Inc. 诚邀您参加第二季度财报电话会议

乔治亚州卡尔洪, June 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE：MHK) 将于 2025 年 7 月 24 日（星期四）发布 2025 年第二季度财报，并诚邀您收听公司于 2025 年 7 月 25 日（星期五）美国东部时间上午 11:00 实时直播的财报电话会议。

内容： Mohawk Industries 第二季度财报电话会议 时间： 2025 年 7 月 25 日 美国东部时间上午 11:00 网址： www.mohawkind.com 选择“投资者”标签 方式： 登陆以下链接观看网络直播：ir.mohawkind.com/investor-overview 访问以下链接注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 直播电话会议： 拨打 1-833-630-1962（美国/加拿大） 拨打 1-412-317-1843（国际）

若无法在指定时间收听，可于 2025 年 8 月 22 日前拨打 1-877-344-7529（美国/加拿大）或 1-412-317-0088（国际），并输入重播访问代码 7404010，收听会议重播。 电话会议将存档，并可通过 mohawkind.com 网站“投资者”标签页访问重播，重播内容保留一年。

关于 MOHAWK

Mohawk Industries 是领先的全球地板制造商，打造卓越产品，为世界各地的住宅和商业空间添砖加瓦。 Mohawk 凭借垂直整合的生产和分销流程，在地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板生产构筑了竞争优势。 我们依托行业领先的创新实力，打造出品牌独具市场竞争力的产品与技术，并满足所有改造和新建项目的多元化需求。 我们的品牌在业内享有盛誉，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。 在过去的二十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍及北美、欧洲、南美、大洋洲和亚洲。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239