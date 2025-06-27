Mohawk Industries, Inc. 誠邀您參與第二季度業績電話會議

卡爾霍恩，喬治亞州, June 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE: MHK) 將於 2025 年 7 月 24 日星期四發布 2025 年第二季度財務報告，現誠邀您收聽於美國東部時間 2025 年 7 月 25 日星期五上午 11:00 召開的直播電話會議。

主題： Mohawk Industries 第二季度業績電話會議 時間： 2025 年 7 月 25 日 美國東部時間上午 11:00 場所： www.mohawkind.com 選擇「投資者」分頁 方式： 網上直播 – 登入 ir.mohawkind.com/investor-overview 登記參與電話會議：https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 電話會議直播： 撥打 1-833-630-1962（美國/加拿大） 撥打 1-412-317-1843（國際）

未能在指定時間收聽的人士，可於 2025 年 8 月 22 日前致電 1-877-344-7529（美國/加拿大）或 1-412-317-0088（國際），並輸入重播接入號碼 7404010 收聽電話會議重播。 該電話會議將會存檔，並可在 mohawkind.com 的「投資者」分頁下收聽重播，為期一年。

關於 MOHAWK

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力創造可提升全球住宅及商業空間的產品。 Mohawk 垂直整合了製造與分銷流程，為地氈、小地毯、瓷磚、層壓材料、木材、石材及乙烯基塑料地板的生產提供了競爭優勢。 我們的創新能力於業內傲視同儕，所生產的產品及技術令我們的品牌在市場上脫穎而出，可滿足所有改建和新建設項目的要求。 我們是在行內最受認可的品牌，當中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 在過去的二十年裡，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最具規模的地板公司，業務遍及北美、歐洲、南美、大洋洲和亞洲。

聯絡方式：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，財務總監

706-624-2239