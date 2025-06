Les Avocats du Mexique concluent leur plus grande campagne d’influence au Canada avec 51 créateurs de contenu

De Vancouver à Montréal, les Avocats du Mexique se sont invités dans les cuisines de 51 créateurs de contenu canadiens pour célébrer la saveur, la polyvalence et la richesse culturelle de l’avocat. Une campagne pancanadienne qui a mis en lumière ce fruit adoré sous toutes ses formes.

MONTRÉAL, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Avocats du Mexique viennent de conclure leur plus vaste campagne d’influence jamais réalisée au Canada. Au cours des huit derniers mois, la marque s’est associée à 51 créateurs de contenu — chefs, nutritionnistes, foodies, parents et influenceurs art de vivre — pour montrer comment l’avocat s’intègre au quotidien dans la cuisine des Canadiens, de l’entrée au dessert.

Cette vague d’influence tombe à point nommé : les Canadiens figurent désormais parmi les plus grands consommateurs d’avocats au monde. Ce fruit riche en bons gras est devenu un essentiel dans les frigos québécois, autant pour ses bienfaits que pour sa polyvalence en cuisine. Des bols protéinés aux toasts du matin, des smoothies santé aux desserts gourmands (oui, même au chocolat !), il s’adapte à toutes les recettes, à tous les goûts et à tous les moments de la journée. Une diversité que les créateurs de contenu ont parfaitement illustrée tout au long de la campagne.

Une campagne de huit mois ancrée dans la vraie vie

Pensée comme une série d’activations cohérentes et pertinentes, la campagne s’est articulée autour de moments forts et de thèmes saisonniers :

Temps des Fêtes : idées de réceptions et bouchées festives ;

: idées de réceptions et bouchées festives ; Mois de la nutrition : recettes santé et contenu axé bien-être ;

recettes santé et contenu axé bien-être ; Contenu familial : lunchs à emporter, repas de la semaine rapides ;

lunchs à emporter, repas de la semaine rapides ; Cinco de Mayo, qui a permis de soutenir un partenariat en magasin avec Tia Rosa, la marque mexicaine de tortillas fraîchement arrivée au Canada, accompagné d’un concours dans les épiceries ;

qui a permis de soutenir un partenariat en magasin avec Tia Rosa, la marque mexicaine de tortillas fraîchement arrivée au Canada, accompagné d’un concours dans les épiceries ; Saison estivale sous le signe du plaisir : BBQ, pique-niques, collations à partager



Cette campagne d’influence a permis de générer du contenu sur toute l’année en continu et de qualité, mettant en valeur la diversité culinaire et culturelle du pays et de la province.

Une portée nationale, un impact bien réel

Au printemps, les Avocats du Mexique ont également lancé une collaboration culinaire avec six chefs canadiens, mettant à l’honneur les cuisines du monde à travers l’avocat. L’initiative a obtenu une belle couverture médiatique nationale, renforçant la position de la marque comme produit haut de gamme, inclusif et incroyablement polyvalent. En savoir plus ici.

Grâce à cette nouvelle campagne d’influence, les 51 créateurs ont publié 276 contenus originaux, générant plus de 600 000 impressions et un taux d’engagement moyen de 4 %.

« Ce qui rend cette campagne unique, c’est sa continuité, sa diversité et sa pertinence », explique Xavier BERNARD, conseiller pour les Avocats du Mexique. « L’avocat ne se limite plus au toast à l’avocat - on le retrouve dans des recettes simples, saines et gourmandes, intégrées à la vraie vie des canadiens. »

Le contenu a pris vie sur les médias sociaux et le web, et s’est décliné en Reels Instagram, TikToks, articles de blog et plus encore, contribuant à renforcer l’affinité à la marque et l’engagement des consommateurs dans toutes les provinces.

Voici quelques contenus à découvrir sans plus tarder :

Pourquoi les Canadiens aiment les Avocats du Mexique

Si l’avocat est aujourd’hui un incontournable dans les foyers canadiens, ce n’est pas un hasard. Riche en bons gras, en fibres et en nutriments essentiels, il coche toutes les cases : santé, goût, et polyvalence.

Les Avocats du Mexique sont cultivés dans les conditions idéales du Michoacán, un terroir unique qui leur confère une chair onctueuse, une saveur douce et légèrement noisetée, et une qualité constante, disponible toute l’année.

Fruit climactérique, il continue de mûrir naturellement après la récolte, ce qui permet aux consommateurs de gérer eux-mêmes leur niveau de maturité préféré, qu’ils le veulent bien ferme pour une salade ou bien mûr pour une tartinade.

Pas étonnant que plus de 2 milliards d’avocats soient consommés chaque année au Canada ! Preuve qu’il est devenu un véritable pilier de l’alimentation d’ici.

Cliquez ici pour découvrir tous les bienfaits des Avocats du Mexique et ici pour 25 raisons de les aimer encore plus !

