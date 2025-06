Paris, le 27 juin 2025

Vilmorin & Cie et KWS cèdent la coentreprise

nord-américaine AgReliant Genetics à GDM

Vilmorin & Cie et KWS annoncent aujourd’hui la signature d’un accord ferme avec GDM, leader mondial de la génétique soja, portant sur la cession totale de leur participation de 50 % chacun, et entrainant leur retrait de la coentreprise AgReliant Genetics (« AgReliant »).

Créée en 2000 en tant qu’entreprise codétenue par Vilmorin & Cie (activité Semences de Grandes Cultures “Limagrain Field Seeds”) et KWS, AgReliant est devenu un acteur majeur de l’agriculture nord-américaine, spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de semences de maïs et de soja principalement. À l’origine de ce partenariat, l’objectif était de renforcer leurs positions en Amérique du Nord.

Désormais, AgReliant poursuivra sa mission de fournisseur de semences innovantes, en bénéficiant de l’envergure mondiale et de l’expertise génétique reconnue de GDM. Les actifs de pointe et l’excellence scientifique de GDM viendront renforcer l’offre de semences de maïs et de soja destinée aux agriculteurs nord-américains.

Cette opération représente une étape importante pour Vilmorin & Cie, lui permettant de se concentrer davantage sur ses priorités stratégiques et de renforcer ses autres territoires dans le cadre de son plan Ambition 2030. Vilmorin & Cie, au travers de son activité Semences de Grandes Cultures, Limagrain Field Seeds, conservera le savoir-faire et l’ensemble des matériaux génétiques de maïs co-développés avec KWS au cours des 25 dernières années.

Cette transaction n’affecte en rien les autres activités semencières de Vilmorin & Cie aux États-Unis et au Canada.

Par ailleurs, Vilmorin & Cie reste pleinement engagé dans son ambition mondiale, le maïs demeurant l’une de nos cultures stratégiques. Sa stratégie de développement continuera de s’appuyer sur une présence internationale solide, un investissement soutenu dans tous les outils et méthodes de sélection innovants, ainsi que sur des partenariats de recherche robustes. Collectivement, ces leviers favoriseront l’amélioration continue de nos variétés pour mieux accompagner les agriculteurs du monde entier.

Cette opération demeure soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles ainsi qu’à la réalisation des conditions de clôture. Sa finalisation est envisagée au cours du troisième trimestre 2025. Le montant total de la transaction portant sur les parts de Vilmorin & Cie dans AgReliant ainsi que sur le matériel génétique associé se situe dans une fourchette basse à trois chiffres, en millions de dollars américains. Les autres détails demeurent confidentiels. Après finalisation, GDM deviendra l’unique propriétaire d’AgReliant.

À PROPOS DE VILMORIN & CIE

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec son actionnaire, la coopérative agricole Limagrain : l’audace, le progrès, la persévérance et la coopération.

