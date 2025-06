Allwyn e a Fórmula 1® celebram o poder da comunidade com o lançamento do F1® Allwyn Global Community Award

O novo F1® Allwyn Global Community Award reconhecerá e destacará iniciativas com foco comunitário em todo o universo da Fórmula 1, com o primeiro vencedor a ser anunciado no Grande Prêmio Heineken da Holanda de Fórmula 1® 2025

A Allwyn doará € 100.000 para cada iniciativa vencedora em quatro corridas nesta temporada.

LUCERNA, Suíça, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Allwyn, empresa multinacional de entretenimento liderada por loterias, e a Fórmula 1 anunciaram hoje o lançamento do F1® Allwyn Global Community Award. Pela primeira vez, iniciativas com foco comunitário em todo o mundo da Fórmula 1 serão destacadas e celebradas em um palco global, mostrando seu impacto positivo na sociedade. Além do reconhecimento internacional, cada iniciativa vencedora receberá uma doação de € 100.000 da Allwyn para continuar transformando comunidades do mundo todo.

Os vencedores devem demonstrar uma contribuição significativa para a sociedade fora das pistas, o que pode incluir avanços em educação, cultura, bem-estar ou sustentabilidade. Para cada corrida, o promotor local identificará iniciativas comunitárias ligadas à Fórmula 1, como aquelas realizadas por equipes, parceiros e a mídia, que tenham tido impacto em seu país. Um painel de três jurados, sendo um da Allwyn, um da Fórmula 1 e um representante local, escolherá o vencedor que, além da doação, receberá um troféu e a oportunidade de visitar um Grande Prêmio de Fórmula 1.

A criação do F1® Allwyn Global Community Award faz parte da parceria plurianual entre a Fórmula 1 e a Allwyn, refletindo um compromisso compartilhado com a promoção de mudanças positivas e a retribuição às comunidades onde atuam. O primeiro vencedor será apresentado com o F1® Allwyn Global Community Award antes do Grande Prêmio Heineken da Holanda de Fórmula 1®, em 31 de agosto. Outros três vencedores serão escolhidos ainda nesta temporada, reconhecendo iniciativas locais nas corridas da Fórmula 1 nos EUA (Austin e Las Vegas) e no México.

A ambição da Allwyn é expandir o Prêmio de modo a incluir mais corridas na temporada de 2026 e celebrar ainda mais projetos que geram um impacto significativo.

Robert Chvátal, CEO Global de Grupo da Allwyn declarou: “Promover um impacto comunitário positivo está no centro do que fazemos na Allwyn. Nossa parceria com a Fórmula 1 é a oportunidade perfeita para demonstrar nosso compromisso com as comunidades por meio da criação deste inspirador F1® Allwyn Global Community Award, apoiando as melhores iniciativas comunitárias no mundo todo e dando a elas visibilidade em uma enorme audiência global.”

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, declarou: “É um dos pilares do nosso esporte deixar um legado positivo onde corremos e, por muitos anos, temos trabalhado com os promotores e organizações regionais para fazer exatamente isso, desde convidar crianças de escolas locais para o autódromo, a fim de incentivá-las a considerar um papel no automobilismo, até financiar iniciativas educacionais e acolher organizações comunitárias e instituições de caridade locais como parte do evento. Todos os anos, 24 locais incríveis abrem suas portas para nos receber, e somos recebidos com fantásticas demonstrações de paixão e amor tanto na pista quanto por toda a cidade. Por isso, estou muito orgulhoso de lançar o F1® Allwyn Global Community Award como parte da nossa missão. Disponibilizaremos a plataforma global e daremos o reconhecimento que merecem às iniciativas locais que vão além para melhorar suas comunidades e tornar o mundo um lugar melhor.”

O F1® Allwyn Global Community Award será apresentado nos seguintes Grandes Prêmios em 2025:

Grande Prêmio Heineken da Holanda de Fórmula 1® 2025 – 29 a 31 de agosto de 2025

Grande Prêmio MSC Cruises dos EUA de Fórmula 1® 2025 – 17 a 19 de outubro de 2025

Gran Premio De La Ciudad De Mexico de Fórmula 1® 2025 – 24 a 26 de outubro de 2025

Grande Prêmio Heineken de Las Vegas de Fórmula 1® 2025 – 20 a 22 de novembro de 2025

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma operadora multinacional líder no setor de loterias. A Allwyn desenvolve loterias melhores que dão mais retorno para boas causas, concentrando-se em inovação, tecnologia, eficiência e segurança em um portfólio crescente de entretenimento casual de jogos. A abordagem “loteria em primeiro lugar”, voltada para jogos recreativos acessíveis, garantiu à Allwyn posições de destaque no mercado, com marcas confiáveis em países da Europa como Áustria, República Tcheca, Grécia e Chipre, Itália, Reino Unido, e nos Estados Unidos (Illinois).

Para consultas de imprensa, envie um e-mail para: pr@allwyn.com

Sobre a Fórmula 1®

A Fórmula 1® começou em 1950 e é a competição de automobilismo mais prestigiada e também a série esportiva anual mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), vinculada ao grupo de ações da Formula One Group. O logotipo F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

