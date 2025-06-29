Allwyn 与 Formula 1® 携手推出 F1® Allwyn Global Community Award，共同表彰社区力量

全新推出的 F1® Allwyn Global Community Award 旨在褒奖并聚焦于 Formula 1 赛车界以社区为中心的倡议，首个获奖倡议将于 2025 年 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 期间正式揭晓

Allwyn 将在本赛季的四场赛事中向每项获胜倡议分别赠予 10 万欧元。

卢塞恩，瑞士, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国博彩娱乐公司 Allwyn 与 Formula 1 今日宣布联合推出 F1® Allwyn Global Community Award。 有史以来，世界各地 Formula 1 运动中以社区为中心的各个倡议将首次在全球舞台上受到关注和表彰，该奖项将展示这些倡议对社会的积极影响。 除全球认可之外，每项获奖倡议还将获得由 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款，以进一步推动全球社区的变革与发展。

获胜倡议必须展现出在赛场之外对整个社会有意义的贡献，可包括在教育、文化、福祉或可持续发展方面取得的进步。 对于每场赛事，当地的赛事推广方将识别出与 Formula 1 相关的社区倡议，例如由车队、合作伙伴和媒体在当地开展、且对本国产生影响的倡议。 由 Allwyn、Formula 1 和当地代表组成的三人评审团将共同评选出获胜倡议，获胜倡议除了获得捐款外，还将获得一座奖杯以及现场观看 Formula 1 Grand Prix (F1 大奖赛) 的机会。

F1® Allwyn Global Community Award 的设立是 F1 和 Allwyn 多年合作伙伴关系的一部分，反映了双方共同致力于推动积极变革、回馈其业务所在社区的承诺。 8 月 31 日举行的 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 开始之前，将揭晓 F1® Allwyn Global Community Award 的第一项获奖倡议。 本赛季稍后还将选出另外三项获奖倡议，以表彰美国（奥斯汀和拉斯维加斯）和墨西哥 Formula 1 赛事举办地的当地倡议。

Allwyn 的目标是在 2026 赛季将该奖项扩展到可涵盖更多赛事，进一步表彰那些产生重大影响的项目。

Allwyn 集团首席执行官 Robert Chvátal 表示：“倡导积极的社区影响是 Allwyn 一切工作的核心所在。 与 Formula 1 的合作是展示我司对社区承诺的绝佳机会，通过设立这项鼓舞人心的 F1® Allwyn Global Community Award，我们得以支持世界各地的最佳社区倡议，并将这些倡议呈现给全球庞大的观众群体。”

Formula 1 总裁兼首席执行官 Stefano Domenicali 表示：“在赛事举办地留下积极影响是我们这项运动的核心思想，多年来，我们始终与赛事推广方和地方组织合作，致力于实现这一目标，例如邀请当地学校的孩子们到赛道参观，鼓励他们考虑今后加入赛车运动，资助教育项目，以及欢迎当地社区机构和慈善组织参与赛事。 每年，都有 24 处令人赞叹的场馆向我们敞开大门，赛道上以及整个城市都洋溢着令人难以置信的热情与热爱，因此作为我们使命的一部分，我非常自豪地推出 F1® Allwyn Global Community Award。 对于那些为建设社区和改善世界而付出额外努力的当地倡议，我们将给予其应得的认可，并为其提供全球平台。”

F1® Allwyn Global Community Award 将于 2025 年在以下大奖赛上颁发：

2025 年 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix——2025 年 8 月 29 - 31 日

2025 年 Formula 1® MSC Cruises USA Grand Prix——2025 年 10 月 17 - 19 日

2025 年 Formula 1® Gran Premio De La Cuidad De Mexico——2025 年 10 月 24 - 26 日

2025 年 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix——2025 年 11 月 20 - 22 日

关于 Allwyn

Allwyn 是一家领先的跨国彩票运营商。 Allwyn 致力于打造更优质的彩票事业，即通过专注于创新、技术、效率和安全，让更多的收益回馈社会公益事业，其业务涵盖不断增长的休闲游戏娱乐领域。 Allwyn 专注于提供大众可负担的娱乐性博彩，这种以彩票事业为先的策略使其在欧洲（奥地利、捷克共和国、希腊、塞浦路斯、意大利、英国）以及美国（伊利诺伊州）等地区凭借值得信赖的品牌占据市场领先地位。

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