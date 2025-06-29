Allwyn 與 Formula 1® 攜手推出 F1® Allwyn Global Community Award，頌揚社區凝聚力

全新設立的 F1® Allwyn Global Community Award 將表彰並聚焦一級方程式賽車於全球各地的社區公益項目，首屆得主將於 2025 年 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 揭曉

本季四站賽事中，Allwyn 將向每個優勝社區項目捐出 100,000 歐元。

琉森，瑞士, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨國彩票娛樂公司 Allwyn 與 Formula 1 今日聯合宣布隆重推出 F1® Allwyn Global Community Award。 此乃開創之舉，一級方程式賽事中的全球社區行動將登上全球舞台，呈現對社會帶來的裨益。 除了全球認可外，獲獎計劃還將分別獲得 Allwyn 捐贈的 100,000 歐元，以進一步改變全球社區。

優勝項目必須展現突破賽道下對社會作出的重大貢獻，當中可包括教育、文化、福祉或可持續發展方面的進步。 每站賽事的當地主辦方將提名與一級方程式相關的社區計劃，包括車隊、合作夥伴和媒體營運的項目，這些項目在該國發揮積極影響。 由 Allwyn、Formula 1 及當地代表組成的三人評審團將共同選出優勝項目，得獎項目除了可獲資金捐助，更可獲頒獎盃並且有機會親臨一級方程式大獎賽現場。

創立 F1® Allwyn Global Community Award 是 Formula 1 與 Allwyn 多年合作關係的一環，體現雙方致力推動積極變革、回饋營運所在社區的共同理念。 首屆得獎者將於 8 月 31 日 F1® Heineken Dutch Grand Prix 前獲頒 F1® Allwyn Global Community Award。 本季後續還將選出三個獲獎項目，嘉獎在美國（奧斯汀及拉斯維加斯）及墨西哥一級方程式賽事當地的社區計劃。

Allwyn 期望於 2026 賽季將此大獎擴展至更多賽站，持續嘉許創造顯著改變的計劃。

Allwyn 集團行政總裁 Robert Chvátal 指出：「在社區推動正面影響是 Allwyn 企業理念的核心。 透過與 Formula 1 合作創立啟發人心的 F1® Allwyn Global Community Award，我們彰顯對社區的投入，推動全球頂尖的社區倡議，並將其推向國際舞台。」

Formula 1 總裁兼行政總裁 Stefano Domenicali 表示：「為賽事舉辦地點帶來積極影響是一級方程式運動的基石，多年來我們與推廣機構及地區組織合作實現此宏大目標，包括邀請當地學童參觀賽道以鼓勵投身賽車事業，以至資助教育計劃和邀請社區機構及慈善團體參與賽事。 每年 24 個頂級賽場都敞開大門，從賽道以至全市都洋溢無限熱情，因此我很榮幸能將 F1® Allwyn Global Community Award 納入我們的使命計劃。 很多地方計劃均不遺餘力地改善社區，讓世界變得更美好，值得在我們大力推動下得到表揚，成為全球的矚目焦點。」

F1® Allwyn Global Community Award 將於 2025 年下列大賽頒發：

2025 年 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix – 2025 年 8 月 29 至 31 日

2025 年 Formula 1® MSC Cruises USA Grand Prix – 2025 年 10 月 17 至 19 日

2025 年 Formula 1® Gran Premio De La Cuidad De Mexico – 2025 年 10 月 24 至 26 日

2025 年 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix – 2025 年 11 月 20 至 22 日

關於 Allwyn

Allwyn 是首屈一指的跨國彩票營運商。 Allwyn 以積極創新、先進技術、高效營運與安全規範打造優越彩票業務，透過持續擴展的休閒博彩娛樂組合創造更多公益回報。 Allwyn 堅持彩票優先策略，專注提供平價實惠的娛樂，成功在奧地利、捷克共和國、希臘與塞浦路斯、意大利、英國及美國（伊利諾州）等市場取得領先地位及品牌商譽。

媒體查詢：pr@allwyn.com

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