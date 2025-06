Bitget se consolida como líder en liquidez de altcoins entre las principales bolsas de criptomonedas, según un informe de CoinGecko

VICTORIA, Seychelles, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, es ahora la plataforma con mayor liquidez de altcoins en el intervalo de precios del 0.3 % al 0.5 %, según los informes publicados por CoinGecko que analizan la liquidez de las bolsas centralizadas (CEX) en los principales activos digitales. Esta conclusión se extrae de un estudio comparativo sobre la profundidad del libro de órdenes en los principales mercados, entre los que se incluyen Binance, Bybit, OKX, Kraken y Coinbase.

El informe, titulado “2025 State of Crypto Liquidity on CEXes”, examinó instantáneas del libro de órdenes y los márgenes de desviación de los tokens más negociados, como BTC, ETH, XRP, SOL y DOGE. Evaluó la liquidez dentro de varios intervalos de precios a partir del tipo de cambio medio del mercado, lo que proporcionó una visión detallada del volumen disponible para los operadores. Si bien Binance mantuvo la mayor profundidad de mercado para Bitcoin, Bitget superó a todas las demás plataformas en términos de provisión de liquidez para activos distintos de BTC en la banda de negociación de profundidad de mercado media.

El análisis destacó que Bitget mantuvo de manera constante una liquidez superior en altcoins, en particular en el margen del 0.3 % al 0.5 % del precio de mercado, indicando un entorno comercial favorable para los inversionistas que buscan márgenes más ajustados y un menor deslizamiento fuera de las estrategias centradas en el bitcoin. Este resultado posiciona a Bitget como la plataforma preferida para los operadores de altcoins, por el hecho de que unos diferenciales más ajustados suelen indicar una participación más dinámica en el mercado y unos costos de ejecución reducidos.

“La liquidez en altcoins es una medida del volumen del mercado, y esta clasificación indica lo lejos que ha llegado Bitget. Hoy en día, las instituciones impulsan el 80 % de nuestro volumen al contado, la actividad de futuros de las empresas profesionales se ha duplicado y el 80 % de los principales fondos cuantitativos operan en Bitget. La liquidez es infraestructura, y la estamos construyendo allí donde el mercado más la necesita”, afirmó Gracy Chen, Directora Ejecutiva de Bitget.

La evaluación de liquidez de CoinGecko no solo se centró en los volúmenes principales, sino también en el volumen real del libro de órdenes y la tolerancia al deslizamiento en diferentes bandas de precios, lo que la convierte en un reflejo más preciso de la experiencia de negociación. La fuerte presencia de Bitget en estas bandas medias demuestra su capacidad para mantener una profundidad de negociación significativa más allá de los activos de alta capitalización, lo que sigue siendo un reto para muchas plataformas centralizadas.

En un entorno de liquidez cada vez más fragmentado, el informe sugiere que el rendimiento de Bitget podría atribuirse a una infraestructura activa de creación de mercado, una estrategia de cotización y una fuerte participación minorista e institucional en el segmento de las altcoins. Los resultados son especialmente relevantes, considerando que el costo de negociación y las disparidades en la profundidad de mercado siguen siendo una prioridad para los operadores profesionales y los fondos que operan en múltiples mercados.

Para leer el informe completo, acceda aquí.

