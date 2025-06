D’après un rapport CoinGecko, Bitget domine la liquidité altcoin sur les principales bourses de cryptomonnaies

VICTORIA, Seychelles, 29 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, est désormais la plateforme la plus liquide pour les altcoins, avec un intervalle de prix entre 0,3 et 0,5 %, d’après des rapports publiés par CoinGecko qui analysent la liquidité de la bourse centralisée (CEX) sur les principaux actifs numériques. Ces résultats proviennent d’une étude comparative de la profondeur des carnets de commande sur les principales places de marché, parmi lesquelles Binance, Bybit, OKX, Kraken, et Coinbase.

Le rapport, intitulé « 2025 State of Crypto Liquidity on CEXes », s’est intéressé aux instantanés des carnets de commande et aux écarts de spreads pour les tokens les plus négociés, tels que BTC, ETH, XRP, SOL et DOGE. Il a mesuré la liquidité dans divers intervalles de prix à partir du taux de marché intermédiaire, offrant une visibilité granulaire du volume exécutable effectif pour les traders. Là où Binance conservait la profondeur la plus importante pour Bitcoin, Bitget surpassait toutes les autres plateformes en termes de liquidité, fournissant des actifs non BTC dans la marge de fluctuation de profondeur intermédiaire.

L’analyse a souligné le fait que Bitget avait toujours maintenu une liquidité supérieure pour les altcoins, notamment dans le spread de 0,3 % à 0,5 % du prix du marché, ce qui laissait entendre un environnement de trading favorable pour les investisseurs en quête de spreads plus serrés, tout en réduisant le glissement en dehors des stratégies essentiellement axées sur le Bictoin. Ce résultat positionne Bitget en tant que plateforme de prédilection pour les traders d’altcoin, car les spreads plus serrés sont souvent signe d’une participation de marché plus saine et de coûts d’exécution réduits.

« La liquidité altcoin est une indication de mesure pour la profondeur de marché, et ce classement témoigne du chemin parcouru par Bitget. À ce jour, les institutions génèrent 80 % de notre volume au comptant, les activités futures des entreprises professionnelles ont doublé, et 80 % des principaux fonds Quant échangent sur Bitget. La liquidité est une infrastructure, et nous la construisons là où le marché en a le plus besoin », affirme Gracy Chen, PDG de Bitget.

L’évaluation de la liquidité par CoinGecko s’est concentrée non pas uniquement sur les volumes de titres, mais également sur l’épaisseur du carnet de commande et la tolérance au glissement à différentes fourchettes de prix, afin de refléter l’expérience de trading de manière plus précise. La solide présence de Bitget dans ces fourchettes intermédiaires témoigne de sa capacité à maintenir une profondeur de trading significative au-delà d’actifs à haute capacité, ce qui demeure un enjeu pour de nombreuses plateformes centralisées.

Dans un paysage de liquidité de plus en plus fragmenté, le rapport laisse entendre que les performances de Bitget pourraient être attribuées à une infrastructure de tenue de marchés active, une stratégie de cotation, et une forte participation particulière et institutionnelle dans le segment altcoin. Les résultats sont particulièrement évocateurs, car les coûts de trading et les écarts de profondeur restent une priorité pour les traders professionnels et les fonds intervenant sur de nombreuses places.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

