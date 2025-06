Bitget lidera a liquidez de altcoins entre as principais corretoras de criptomoedas, de acordo com relatório da CoinGecko

VICTORIA, Seychelles, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, é agora a plataforma com maior liquidez para altcoins dentro do intervalo de preço de 0,3 a 0,5%, segundo relatórios divulgados pela CoinGecko que analisam a liquidez de bolsas centralizadas (CEX) em ativos digitais importantes. Essa descoberta vem de um estudo comparativo da profundidade do livro de pedidos nos principais locais de operação, incluindo Binance, Bybit, OKX, Kraken e Coinbase.

O relatório, intitulado "2025 State of Crypto Liquidity on CEXes", examinou instantâneos do livro de pedidos e spreads de desvio para os tokens mais negociados, como BTC, ETH, XRP, SOL e DOGE. Ele mediu a liquidez em vários intervalos de preços a partir da taxa média de mercado, fornecendo uma visão granular do volume real executável para os traders. Enquanto a Binance manteve a maior profundidade para o Bitcoin, a Bitget superou todas as outras plataformas em termos de provisionamento de liquidez para ativos não-BTC na faixa de operação de profundidade média.

A análise destacou que a Bitget manteve consistentemente uma liquidez superior para altcoins - particularmente dentro do spread de 0,3% a 0,5% do preço de mercado - sugerindo um ambiente de operação favorável para investidores que buscam spreads mais apertados e derrapagem reduzida fora das estratégias pesadas de Bitcoin. Esse resultado posiciona a Bitget como a plataforma preferida dos traders de altcoin, já que spreads mais apertados geralmente sinalizam uma participação de mercado mais saudável e custos de execução reduzidos.

"A liquidez das altcoins é uma medida para a profundidade do mercado, e esta classificação mostra o quanto longe a Bitget chegou. Hoje, as instituições geram 80% do nosso volume à vista, a atividade de futuros de empresas profissionais dobrou e 80% dos principais fundos quantitativos operam na Bitget. Liquidez é infraestrutura — e estamos construindo onde o mercado mais precisa", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A avaliação de liquidez da CoinGecko se concentrou não apenas nos volumes principais, mas na espessura real do livro de pedidos e na tolerância à derrapagem em diferentes faixas de preço, tornando-a um reflexo mais preciso da experiência de operação. A forte presença da Bitget nessas faixas intermediárias mostra sua capacidade de manter uma profundidade de trading significativa além dos ativos de alta capitalização, o que continua sendo um desafio para muitas plataformas centralizadas.

Em um cenário de liquidez cada vez mais fragmentado, o relatório sugere que o desempenho da Bitget pode ser atribuído à infraestrutura ativa de criação de mercado, estratégia de listagem e forte participação institucional e de varejo no segmento de altcoin. As descobertas são particularmente relevantes, já que os custos de operação e as disparidades de profundidade continuam sendo uma prioridade para traders profissionais e fundos que operam em vários locais.

Para ler o relatório completo, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), a fim de inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

