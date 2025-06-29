CoinGecko 报告显示，Bitget 山寨币流动性领跑主要加密货币交易所

塞舌尔维多利亚, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据 CoinGecko 发布的报告，领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 现已成为 0.3%-0.5% 价差区间内山寨币流动性最强的平台。 该报告通过对 Binance、Bybit、OKX、Kraken 和 Coinbase 等主流交易平台的订单簿深度进行对比研究，分析了主要数字资产在中心化交易所 (CEX) 的流动性表现。

这份报告题为 “2025 State of Crypto Liquidity on CEXes” （《2025 年中心化交易所加密货币流动性现状》），研究了 BTC、ETH、XRP、SOL 和 DOGE 等交易量排名靠前代币的订单簿快照及价差。 报告通过衡量以中间市场价格为基准的不同价差区间内的流动性，为交易者提供了实际可执行交易量的详细视图。 虽然 Binance 在比特币交易深度方面保持领先，但在中等深度交易区间非比特币资产的流动性供给方面，Bitget 领跑所有其他平台。

分析强调，Bitget 在山寨币的流动性方面始终优于其他平台，尤其是在与市场价格相差 0.3% 至 0.5% 的范围内，这表明对于希望在重仓比特币策略之外，寻求更窄价差和更低滑点的投资者而言，Bitget 可提供有利的交易环境。 这一结果使 Bitget 成为山寨币交易者的首选平台，因为更窄的价差通常意味着更健康的市场参与和更低的执行成本。

“山寨币流动性是衡量市场深度的指标，这一排名彰显了 Bitget 所取得的卓越成就。 目前，机构投资者占据了我们现货交易量的 80%，专业机构的期货交易量翻了一番，80% 的顶级量化基金在 Bitget 上交易。 流动性是市场的基石，而我们所做的正是向市场最需要的地方注入流动性。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 如是说。

CoinGecko 的流动性评估不仅关注总体交易量，还聚焦于不同价差区间的实际订单簿厚度及滑点容忍度，从而更准确地反映交易体验。 Bitget 在这些中间价差区间表现强劲，表明其有能力在高市值资产之外维持可观的交易深度，而这对许多中心化平台而言仍是一个挑战。

在日益分散的流动性格局中，报告指出 Bitget 的优异表现可归因于其活跃的做市基础设施、上市策略以及散户和机构投资者在山寨币领域的积极参与。 鉴于交易成本和深度差异仍是专业交易员和跨平台运营的基金优先考虑的事项，这些发现尤为重要。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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