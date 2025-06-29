據 CoinGecko 報告指出，Bitget 在主要加密貨幣交易所的山寨幣流動性中節節領先

維多利亞，塞舌爾, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 CoinGecko 發表，對主要數碼資產中心化交易所（CEX）流動性作分析的報告指出，頂尖加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 目前已成為 0.3-0.5% 價格區間內山寨幣流動性最高的平台。 該報告對 Binance、Bybit、OKX、Kraken 及 Coinbase 等主要交易場所的訂單簿深度進行了比較研究，並得出了上述結論。

這份名為 “2025 State of Crypto Liquidity on CEXes”（「2025 年中心化交易所加密貨幣流動性狀況」）的報告，對比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波幣（XRP）、Solana（SOL）和 狗狗幣（DOGE）等成交量最大加密幣的訂單簿概況及偏離價差作出了研究。 報告衡量了中間市場價格不同價格區間內的流動性，為交易者提供了實際可執行交易量的精細視角。 儘管 Binance 在比特幣的流動性深度上仍然最高，但 Bitget 在中等深度交易區間內非比特幣（non-BTC）資產的流動性供應方面，表現優於其他所有平台。

分析強調，Bitget 始終保持著對山寨幣的卓越流動性，特別是市場價格在 0.3% 至 0.5% 的差價範圍內，顯示出對於尋求更低差價及減少比特幣主導策略以外失誤可能性的投資者而言，Bitget 提供了一個有利的交易環境。 這個結果令 Bitget 成為山寨幣交易者的首選平台，皆因更低的價差往往意味著市場的參與程度更活躍，以及執行成本更低。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen表示：「山寨幣流動性是衡量市場深度的指標，這項排名彰顯了 Bitget 的發展程度。 現時，機構投資者佔據了我們現貨成交量的 80%，來自專業機構的期貨活動倍增，而 80% 的頂尖量化基金都在 Bitget 上進行交易。 流動性是一項基礎設施——我們現正在市場最有需要的地方建立它。」

CoinGecko 對流動性的評估不僅著重於整體交易量，還會關注不同價格區間的實際訂單簿深度及對失誤可能性的容忍程度，從而更準確地反映交易體驗。 Bitget 在這些中間區間內的強大優勢，顯示它有能力在高市值資產以外維持有意義的交易深度，這方面對於許多中心化平台而言仍是一大挑戰。

報告指出，在流動性日益分散的環境下，Bitget 的出色表現可歸因於其積極主動的做市基礎設施、上市策略，以及在山寨幣領域中散戶和投資機構的強勁參與。 鑑於交易成本和深度的差距，仍然是專業交易者及於多個場所運作基金優先考慮的問題，這些研究結果特別具有參考價值。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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