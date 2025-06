Bitget Wallet étudie l’intégration des codes QR au Web3, ou l’innovation au service des solutions de paiement

SAN SALVADOR, Salvador, 29 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, portefeuille Web3 non dépositaire de premier plan, donne un coup d’accélérateur à sa technologie PayFi (finance de paiement) en étudiant l’intégration des codes QR aux systèmes de paiement décentralisés. Cette recherche en cours de développement constitue une étape majeure dans la démonstration de l’effet des portefeuilles d’auto-garde sur l’écart entre l’infrastructure financière traditionnelle et l’univers décentralisé du Web3.

À l’heure où l’adoption de la blockchain va bon train, l’intégration des paiements en crypto dans les systèmes reste un défi. À travers sa technologie PayFi, Bitget Wallet analyse la façon dont les systèmes de code QR, fort populaires pour leur simplicité et leur compatibilité mobile, peuvent s’adapter à un usage décentralisé. L’objectif consiste à faire naître une expérience de paiement crypto familière et parallèlement axée sur l’avenir du Web3.

« Les procédures de paiement par code QR représentent une passerelle des plus naturelles entre les usages actuels et les systèmes financiers de demain », commente Jamie Elkaleh, Directeur marketing de Bitget Wallet. « Avec PayFi, notre projet dépasse la simple opération des transactions pour se traduire en une nouvelle expérience centrée sur l’utilisateur, où les paiements décentralisés deviennent une seconde nature. », poursuit-il.

En Asie du Sud-Est, les tendances font ressortir tout le potentiel de l’infrastructure des codes QR dans l’avancement de l’inclusion financière. Rien qu’au Vietnam, les paiements par QR ont bondi de 170 % en glissement annuel en 2023, portés par VietQR et d’autres portefeuilles électroniques majeurs tels que MoMo, ZaloPay ou Viettel Money. Parallèlement, l’essor que connaît le standard national QR Ph aux Philippines a joué en faveur de leur adoption par plus de 2,5 millions de commerçants, à l’appui des deux principales plateformes GCash et Maya. Ces exemples démontrant la modularité des systèmes QR et la connaissance qu’en ont les utilisateurs constituent le socle idéal d’une passerelle entre les paiement de type Web2 et Web3.

La technologie PayFi développée par Bitget Wallet s’attache à la manière dont les transactions par codes QR s’effectuent en toute sécurité dans un environnement de portefeuille auto-géré, y compris à l’analyse des normes régionales de cette nature de paiement, l’étude de leur interopérabilité avec les protocoles décentralisés et l’évaluation des exigences d’une intégration à grande échelle en matière d’infrastructure et de conformité. Pour l’heure encore à l’état de recherche initiale, le projet vise le développement de preuves de concept internes et le concours de partenaires externes en vue d’affiner la technologie. La démarche de Bitget Wallet se fonde sur une approche réfléchie privilégiant la compréhension approfondie et le développement responsable plutôt que le déploiement rapide, dans l’objectif de contribuer de manière significative à l’évolution des écosystèmes Web3 et fintech.

Bitget Wallet s’est toujours donné pour priorité de mettre à disposition des outils permettant aux utilisateurs de gagner en autonomie dans un environnement financier en perpétuelle mutation. Le projet PayFi vise à transformer des interactions complexes en expériences utilisateur fluides, portant de ce fait les transactions quotidiennes au rang d’achats traditionnels en magasin et donnant lieu à des flux de paiement entre pairs ou activant des formules d’abonnement à des services, le tout directement depuis un portefeuille non dépositaire.

L’intégration des capacités des codes QR dépasse de loin la simple notion d’évolution technique. Elle s’inscrit dans le cadre d’un changement profond axé sur la mise en place de solutions de paiement inclusives, interopérables et centrées sur les utilisateurs. À mesure que Bitget Wallet développe son projet, l’entreprise reste concentrée sur l’élaboration de normes et de solutions majeures au service de la collectivité Web3 comme des autres écosystèmes financiers au sens large. Le projet PayFi de Bitget Wallet propose un aperçu de ce que pourrait être la réalité de demain, lorsque les systèmes décentralisés et traditionnels coexisteront et où payer en crypto sera aussi simple que de scanner un code.

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour rendre la cryptomonnaie simple et sûre pour tout le monde. À l’appui de plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges (ou swaps), les analyses de marché, le staking, le récompenses, un navigateur DApps et des solutions de paiement. Compatible avec plus de 130 blockchains et des millions de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d’échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes. Appuyé par un fonds de protection des actifs numériques valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal à ses utilisateurs. « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous), telle est sa vision. Et pour lui donner vie, l’entreprise s’efforce de la rendre plus simple, plus sûre, et d’en faire un élément de la vie quotidienne d’un milliard de personnes.

