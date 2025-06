Inovação pioneira em pagamentos: como a Bitget Wallet está explorando a integração de código QR para Web3

SAN SALVADOR, El Salvador, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, a principal carteira Web3 sem custódia, está avançando em sua iniciativa PayFi explorando a integração da tecnologia de código QR em sistemas de pagamento descentralizados. Essa pesquisa em andamento marca uma etapa significativa na demonstração de como as carteiras com autocustódia podem preencher a lacuna entre a infraestrutura financeira tradicional e o mundo descentralizado da Web3.

À medida que a adoção do blockchain se expande, a integração de pagamentos criptográficos em sistemas familiares continua sendo um desafio. A iniciativa PayFi da Bitget Wallet está explorando como os sistemas de código QR amplamente usados, conhecidos por sua simplicidade e compatibilidade móvel, podem ser adaptados para uso descentralizado. O objetivo é oferecer uma experiência de pagamento criptográfico que pareça familiar enquanto abraça o futuro da Web3.

"Os pagamentos por código QR são a ponte mais natural entre os hábitos de hoje e os sistemas financeiros de amanhã," disse Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet. "Nosso trabalho no PayFi é mais do que apenas permitir transações, trata-se de projetar uma experiência que prioriza o usuário e faz com que os pagamentos descentralizados pareçam uma segunda natureza."

As tendências de adoção no Sudeste Asiático ressaltam o poder da infraestrutura de código QR para impulsionar a inclusão financeira. No Vietnã, os pagamentos QR aumentaram 170% ano a ano em 2023, liderados pela VietQR e grandes carteiras eletrônicas como MoMo, ZaloPay e Viettel Money. Enquanto isso, as Filipinas observaram um rápido crescimento por meio de seu padrão nacional de QR Ph, agora aceito por mais de 2,5 milhões de comerciantes e apoiado pelas principais plataformas GCash e Maya. Esses exemplos destacam a escalabilidade e a familiaridade do usuário com os sistemas QR, tornando-os uma base ideal para unir pagamentos Web2 e Web3.

A iniciativa PayFi da Bitget Wallet está focada em explorar como as transações baseadas em QR podem funcionar com segurança em um ambiente de carteira de autocustódia. Isso inclui analisar os padrões regionais de pagamento QR, examinar sua interoperabilidade com protocolos descentralizados e avaliar os requisitos de infraestrutura e conformidade necessários para uma integração escalável. Ainda em sua fase inicial de pesquisa, o projeto está centrado no desenvolvimento de provas internas de conceito e na colaboração com parceiros externos para refinar a tecnologia. A Bitget Wallet está adotando uma abordagem deliberada, priorizando o entendimento profundo e o desenvolvimento responsável em vez da implantação rápida, para contribuir significativamente para a evolução dos ecossistemas Web3 e fintech.

O foco da Bitget Wallet sempre foi a criação de ferramentas que capacitam os usuários em um cenário financeiro em rápida evolução. Com o PayFi, o objetivo é transformar interações complexas de back-end em experiências de usuário perfeitas, permitindo que transações diárias, como compras no varejo, pagamentos ponto a ponto ou assinaturas de serviços, sejam concluídas diretamente de uma carteira de autocustódia.

A integração dos recursos de código QR representa mais do que apenas uma atualização técnica. Isso reflete uma mudança mais profunda em direção à construção de sistemas de pagamento inclusivos, interoperáveis e enraizados na propriedade do usuário. À medida que a Bitget Wallet continua esse trabalho, ela permanece focada em moldar padrões e soluções significativos que possam servir tanto à comunidade Web3 quanto a ecossistemas financeiros mais amplos. Em um futuro em que sistemas descentralizados e tradicionais coexistem, a iniciativa PayFi da Bitget Wallet oferece um vislumbre de como essa realidade pode ser, onde pagar com criptomoedas pode ser tão fácil quanto escanear um código.

