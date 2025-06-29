為支付創新開拓新紀元：Bitget Wallet 如何探索 QR 碼與 Web3 整合

聖薩爾瓦多，薩爾瓦多, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的非託管式 Web3 錢包 Bitget Wallet 現正提升其 PayFi 支付金融計劃，探索將 QR 碼技術整合至去中心化支付系統。 這項持續進行的研究是邁向突破的重要一步，展現託管式錢包如何能彌補傳統金融基礎設施與去中心化 Web3 世界之間的差距。

隨著大眾不斷採用區塊鏈，要將加密貨幣付款整合至熟悉的系統中，仍然是一項挑戰。 Bitget Wallet 的 PayFi 倡議計劃現正探索如何將廣泛採用、以其簡潔性與流動兼容性見稱的 QR 碼系統，應用於去中心化用途。 目標是在迎接 Web3 未來發展的同時，提供令人感到熟悉的加密貨幣支付體驗。

Bitget Wallet 的行銷總監 Jamie Elkaleh 表示：「採用 QR 碼付款，是銜接現時支付習慣與未來金融體系最自然的橋樑。 我們在 PayFi 方面的工作，不僅是為了實現交易，而是在於設計一種以用戶為先的體驗，讓去中心化支付成為一種自然而然的事情。」

在東南亞獲採納的趨勢，突顯了 QR 碼基礎設施在推動金融包容性方面的力量。 在越南，2023 年的 QR 碼支付按年大幅飆升 170%，主要由 VietQR，以及 MoMo、ZaloPay 和 Viettel Money 等主流電子錢包所帶動。 與此同時，菲律賓亦通過其國家 QR Ph 標準取得了迅速增長，目前已獲得超過 250 萬商戶採納，並且得到頂尖平台 GCash 及 Maya 的支持。 這些案例突顯了 QR 碼系統的可擴充性及用戶熟悉程度，令其成為銜接 Web2 及 Web3 支付的理想基礎。

Bitget Wallet 的 PayFi 倡議計劃，專注於探索如何在自託管式錢包的環境中，以安全穩妥的方式進行以 QR 碼為基礎的交易。 這方面包括分析地域性的 QR 碼支付標準，研究其與去中心化協定的互用性，以及評估擴展整合所需的基礎設施和合規性要求。 該計劃仍處於初步研究階段，以制定內部概念驗證，並與外部夥伴攜手合作完善技術為重點。 Bitget Wallet 正採取審慎的策略——優先考慮深入理解及負責任的發展，而並非迅速作出部署，目的在於為不斷發展的 Web3 和金融科技生態系統作出有意義的貢獻。

Bitget Wallet 仍專注於在瞬息萬變的金融環境中，創建為用戶賦予能力的工具。 PayFi 的目標在於將複雜的後端互動轉化成無縫流暢的用戶體驗，令日常交易如零售購物、點對點支付或訂閱服務等，可透過自託管式錢包直接完成。

QR 碼功能的整合不僅是技術上的升級， 還體現了一種更深層次的轉變，即建構具有包容性、可互用，並且以用戶自主權為核心的支付系統。 Bitget Wallet 繼續推動這項工作之餘，仍將專注於塑造有意義的標準和解決方案，致力為 Web3 社群及更廣泛的金融生態系統提供服務。 在去中心化與傳統體系並存的未來日子裡，Bitget Wallet 的 PayFi 倡議計劃讓我們得以一窺這個現實——採用加密貨幣付款就如掃描條碼同樣簡便。

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關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管式加密錢包，旨在讓每個人都能簡單安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8,000 萬名用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 探索和支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈和上百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障。 其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」） — 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

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