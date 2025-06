Brizy lance Brizy Shops : concevez la boutique en ligne de vos rêves, sans code

LONDRES, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brizy, la plateforme de création de sites web réputée pour son créateur visuel intuitif et sa flexibilité multiplateforme, se lance dans l’e-commerce avec Brizy Shops, une nouvelle extension Cloud optimisée par une intégration transparente avec Ecwid. Brizy Shops permet à chacun de créer et de gérer une boutique en ligne avec la même simplicité qui a fait sa renommée.

Brizy repousse sans cesse les limites de la création de sites web en proposant une suite polyvalente intégrant WordPress, Brizy Cloud et même une application Shopify dédiée. Grâce à ses capacités avancées de création de sites web basées sur l’IA et à ses solutions robustes de marque blanche, Brizy est devenue une plateforme incontournable pour des centaines de milliers de personnes souhaitant simplifier le développement et la conception de sites web. Le lancement de Brizy Shops renforce cet engagement, en étendant le fameux créateur visuel par glisser-déposer de Brizy au secteur de la vente en ligne via Brizy Cloud.

L’e-commerce entre désormais dans une nouvelle ère de simplicité

Brizy Shops est pensé pour simplifier le parcours e-commerce en s’attaquant directement aux frustrations souvent rencontrées par les entreprises lors de la création et de la gestion d’une boutique en ligne :

Zéro casse-tête technique : évitez les complexités liées à la configuration manuelle, aux conflits de plugins et aux mises à jour constantes. Brizy Shops offre une base transparente, stable et simple au sein de Brizy Cloud.

évitez les complexités liées à la configuration manuelle, aux conflits de plugins et aux mises à jour constantes. Brizy Shops offre une base transparente, stable et simple au sein de Brizy Cloud. Mise sur le marché accélérée : grâce à l’outil de création intuitif par glisser-déposer de Brizy, créez, lancez et développez visuellement votre boutique en ligne en toute simplicité, pour une mise à disposition plus rapide de vos produits.

grâce à l’outil de création intuitif par glisser-déposer de Brizy, créez, lancez et développez visuellement votre boutique en ligne en toute simplicité, pour une mise à disposition plus rapide de vos produits. Flexibilité totale : intégrez facilement l’e-commerce à tout autre contenu Brizy Cloud, y compris les pages de destination, la génération de leads et les pop-ups, pour créer un écosystème en ligne harmonieux.

intégrez facilement l’e-commerce à tout autre contenu Brizy Cloud, y compris les pages de destination, la génération de leads et les pop-ups, pour créer un écosystème en ligne harmonieux. Contrôle créatif total : concevez votre boutique exactement comme vous l’imaginez, avec une précision au pixel près. Personnalisez chaque détail, de la présentation des produits au processus de paiement, pour offrir une expérience d’achat véritablement sur mesure.

Brizy Shops est accessible à tous les utilisateurs de Brizy Cloud. Un essai gratuit de 14 jours est proposé pour explorer et tester l’expérience e-commerce complète sans engagement. Il restera disponible à l’avenir.

Promotions et offres

Pour une durée limitée, Brizy propose des réductions de lancement sur les trois formules Brizy Shops, allant de 100 à un nombre illimité de produits. C’est une excellente occasion pour les premiers utilisateurs de réaliser des économies et de se développer en toute confiance.

« Notre objectif n’était pas de réinventer l’e-commerce, mais de le rendre réellement accessible aux créateurs ordinaires. C’est exactement ce que permet Brizy Shops. Fluide, visuel et simple d’utilisation, il vous permet de vendre rapidement. Notre objectif a toujours été de simplifier la création en ligne. Avec Brizy Shops, vous bénéficiez de la puissance de l’e-commerce sans la complexité : pas de plugins, pas de codage, pas de tâtonnements. C’est le moyen le plus rapide de passer d’une idée à une source de revenu », explique Dimi Baitanciuc, cofondateur et PDG de Brizy.

Que vous lanciez une gamme de produits, vendiez des biens numériques ou proposiez des services, Brizy Shops apporte flexibilité et rapidité à votre boutique. Associé aux outils d’IA, aux options de marque blanche et à la portée de la plateforme de Brizy, ce lancement marque une étape importante pour rendre l’e-commerce aussi simple et accessible que la création de contenu.

Pour en savoir plus et vous lancer, rendez-vous sur brizy.io.

À propos de Brizy

Basée à Londres, Brizy est une entreprise technologique financée par du capital-risque, spécialisée dans les solutions de création de sites web nouvelle génération. Les offres de Brizy couvrent WordPress, Shopify, Brizy Cloud, le commerce électronique et l’IA en marque blanche. Elles sont toutes conçues pour aider les entreprises à développer facilement leur présence en ligne. www.brizy.io

