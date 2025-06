Affidea-Gruppe wählt b-rayZ als bevorzugten KI-Partner für die Brustbildgebung und geht strategische Zusammenarbeit ein

DEN HAAG, Niederlande, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer strategischen Maßnahme zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Brustkrebs gibt Affidea, ein führender paneuropäischer Betreiber von kommunalen Polikliniken sowie Anbieter von Fachdienstleistungen und fortschrittlicher Diagnostik, bekannt, dass das Unternehmen b-rayZ, einen führenden Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Brustbildgebung, als bevorzugten KI-Partner für die Brustbildgebung ausgewählt hat.

Die Brustkrebsdiagnostik ist häufig fragmentiert, da wichtige Informationen über verschiedene Modalitäten und Spezialisten verstreut sind. Dies kann die Entscheidungsfindung verlangsamen und lebensrettende Behandlungen verzögern. Die KI-gestützte Plattform von b-rayZ wurde entwickelt, um diese Lücken zu schließen und einen nahtlosen Diagnosepfad zu gewährleisten, der sowohl die klinische Präzision als auch die therapeutischen Optionen für Frauen verbessert. Mit der Wahl von b-rayZ als KI-Partner unternimmt Affidea einen entscheidenden Schritt, um die Präzisionsmedizin Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen.

Die Lösung von b-rayZ wird bereits bei Affidea Schweiz im Brustzentrum Zürich, dem Kompetenzzentrum für Brustkrebs von Affidea, sowie bei Affidea Givision am Standort Hôpital Daler eingesetzt. Die Technologie wurde auch in anderen Märkten wie Affidea Litauen und Affidea Spanien erfolgreich implementiert, und weitere Expansionen in anderen Ländern, in denen Affidea Brustbildgebungsdienste anbietet, sind geplant. Diese frühen Bereitstellungen spiegeln die zunehmende Dynamik und das Vertrauen in die Fähigkeit von b-rayZ wider, die Diagnosequalität in verschiedenen klinischen Umgebungen zu standardisieren und zu verbessern. Durch die Implementierung dieser innovativen KI-Lösung bekräftigt Affidea sein Engagement für die Früherkennung und Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Brustkrebs in ganz Europa.

Affidea hat sich außerdem als strategischer Investor an der Serie-A-Finanzierungsrunde von b-rayZ beteiligt. Diese Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von b-rayZ dar und bestätigt die Vision und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Partnerschaft stärkt die Position von b-rayZ in der Branche und eröffnet wertvolle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, neue Märkte zu erschließen und das Kundenangebot zu verbessern.

Cristina Rossi, CEO und Gründerin von b-rayZ, erklärte: „Bei b-rayZ engagieren wir uns intensiv für die Gesundheit von Frauen. Die Erfahrung jeder Frau mit einer Brustkrebsdiagnose ist einzigartig. Unsere KI-Lösungen sind darauf ausgelegt, ein Höchstmaß an diagnostischer Genauigkeit und Effizienz zu bieten, die auf die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Patientin zugeschnitten sind. Die Auswahl durch Affidea als bevorzugter KI-Partner ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision, die Brustkrebsdiagnostik zu revolutionieren. Die Investition von Affidea in unsere Serie-A-Finanzierungsrunde bestätigt diese Ausrichtung und bestärkt uns in unserem Bestreben, weiter zu wachsen. Durch diese strategische Partnerschaft verbinden wir unser technologisches Know-how mit dem umfangreichen klinischen Netzwerk von Affidea, um sicherzustellen, dass Frauen in ganz Europa schnellere, präzisere und individuellere Lösungen für die Brustbildgebung erhalten.“

Dr. Charles Niehaus, stellvertretender CEO von Affidea, hob die weitreichenden strategischen Auswirkungen der Partnerschaft hervor: „Diese Zusammenarbeit mit b-rayZ bedeutet mehr als nur die Einführung von KI. Es handelt sich um eine strategische Allianz, die darauf abzielt, die Brustkrebsdiagnostik neu zu definieren. Gemeinsam planen wir, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen, um die KI-Lösungen weiterzuentwickeln, Radiologen zu unterstützen, klinische Arbeitsabläufe zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern. Diese strategische und finanzielle Partnerschaft versetzt uns in die richtige Position, um Innovationen in unserem gesamten Netzwerk voranzutreiben. Durch die Integration von KI in unser Netzwerk stellen wir sicher, dass Frauen in ganz Europa möglichst genaue und zeitnahe Diagnosen erhalten, die auf sie zugeschnitten sind. Damit bekräftigen wir unsere Mission, neue Standards in der Patientenversorgung zu setzen.“

Dr. Alessandro Roncacci, SVP und Chief Medical Officer bei Affidea, fügte hinzu: „Die Brustbildgebung ist ein hochspezialisiertes Gebiet, das Präzision, Erfahrung und die Fähigkeit zur Interpretation komplexer Daten erfordert. KI-gestützte Lösungen, wie die von b-rayZ entwickelten, revolutionieren die Brustkrebsdiagnostik, indem sie das Fachwissen von Radiologen erweitern und eine größere Konsistenz bei der Erkennung gewährleisten. Durch diese Partnerschaft integrieren wir KI, um unsere subspezialisierte Brustbildgebung zu verbessern, die Diagnosegenauigkeit zu erhöhen und personalisierte Vorsorgeuntersuchungen zu optimieren. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für eine frühzeitigere Diagnose, die Verringerung von Interpretationsunterschieden und letztendlich die Gewährleistung bestmöglicher klinischer Ergebnisse für Frauen in ganz Europa.“

Über die Affidea-Gruppe

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender paneuropäischer Anbieter von spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen, darunter Krebsbehandlung, kommunale Polikliniken und moderne diagnostische Bildgebung. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und betreibt über 410 Zentren in 15 Ländern mit mehr als 14 Millionen Patientenbesuchen pro Jahr. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der European Society of Radiology (ESR) zum meistausgezeichneten Anbieter für diagnostische Bildgebung in Europa gekürt, da über 90 % seiner Zentren von der ESR in die Eurosafe Wall of Stars aufgenommen wurden. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

Über b-rayZ

Die KI-Lösung von b-rayZ (www.b-rayz.com) ist Teil einer ständig wachsenden multimodalen Plattform, die sich vollständig der Brustkrebsdiagnostik widmet. b-rayZ unterstützt Frauen auf ihrem diagnostischen Weg mit einem maßgeschneiderten Ökosystem von Lösungen, das sich an klinischen Anforderungen orientiert. Mit modernster KI-Technologie und langjähriger klinischer Erfahrung in der Brustbildgebung bietet b-rayZ eine umfassende und dennoch benutzerfreundliche Lösung mit einer umfassenden Palette branchenführender KI-Module. Alle diese Module sind darauf ausgelegt, den Anforderungen von medizinischem Fachpersonal zu entsprechen und die tägliche Arbeit sowohl von medizinisch-technischen Radiologieassistenten und Radiologen als auch dem klinischen Management zu unterstützen.

Medienkontakte:

b-rayZ

Kevin Olbrich

Marketing Manager b-rayZ AG

kevin.olbrich@b-rayz.ch

Affidea-Gruppe

Oana Dumitroiu

Senior Vice-President Marketing & Communication

oana.dumitroiu@affidea.com

