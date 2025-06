Le groupe Affidea choisit b-rayZ comme partenaire d’IA privilégié en imagerie mammaire, marquant ainsi le début d’une collaboration stratégique

LA HAYE, Pays-Bas, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démarche stratégique visant à améliorer les résultats des patientes atteintes d’un cancer du sein, Affidea, l’un des principaux prestataires paneuropéens de polycliniques de proximité, de services spécialisés et de diagnostics avancés, est fier d’annoncer qu’il a choisi b-rayZ, un leader des solutions d’imagerie mammaire basées sur l’IA, comme partenaire privilégié.

Le diagnostic du cancer du sein est souvent fragmenté, les informations critiques étant dispersées entre différentes modalités et différents spécialistes. Cela peut ralentir la prise de décision et retarder les traitements vitaux. La plateforme d’IA de b-rayZ est conçue pour combler ces lacunes et garantir un parcours diagnostique fluide qui améliore à la fois la précision clinique et les options thérapeutiques pour les femmes. En choisissant b-rayZ comme partenaire IA, Affidea franchit une étape décisive vers la médecine de précision, un diagnostic à la fois.

La solution b-rayZ est déjà utilisée chez Affidea Suisse, au Centre d’excellence pour le cancer du sein Affidea, Brust Zentrum Zurich, ainsi qu’au centre de radiologie Affidea Givision de l’Hôpital Daler. Cette technologie a également été déployée avec succès sur d’autres marchés, tels qu’Affidea Lituanie et Affidea Espagne, et son expansion est prévue dans d’autres pays où Affidea propose des services d’imagerie mammaire. Ces premières installations témoignent de la dynamique croissante et de la confiance dans la capacité de b-rayZ à standardiser et à améliorer la qualité des diagnostics dans divers environnements cliniques. En mettant en œuvre cette solution d’IA innovante, Affidea renforce son engagement en faveur du dépistage précoce et de l’amélioration des résultats dans le domaine du cancer du sein en Europe.

Affidea a également rejoint b-rayZ en tant qu’investisseur stratégique dans le cadre de son tour de financement de série A. Cet investissement marque une étape cruciale dans l’histoire de b-rayZ et valide la pertinence de sa vision et de sa stratégie de croissance. Ce partenariat renforce la position de b-rayZ dans le secteur et ouvre la voie à de précieuses opportunités de collaboration pour accélérer le développement de produits, conquérir de nouveaux marchés et améliorer l’offre client.

Cristina Rossi, PDG et fondatrice de b-rayZ, a déclaré : « Chez b-rayZ, nous sommes profondément attachés à la santé des femmes. Le parcours de chaque femme confrontée à un diagnostic de cancer du sein est unique, et nos solutions d’IA sont conçues pour offrir le plus haut niveau de précision et d’efficacité diagnostique, adaptées aux besoins de chacune. Le fait d’avoir été sélectionné par Affidea comme partenaire d’IA privilégié témoigne de notre vision commune : révolutionner le diagnostic du cancer du sein. L’investissement d’Affidea dans notre extension de série A confirme cette convergence et renforce notre ambition de croissance. Grâce à ce partenariat stratégique, nous associons notre expertise technologique au vaste réseau clinique d’Affidea afin de garantir aux femmes de toute l’Europe des solutions d’imagerie mammaire plus rapides, plus précises et plus personnalisées. »

Le Dr Charles Niehaus, directeur général adjoint d’Affidea, a souligné l’impact stratégique plus large de ce partenariat : « Cette collaboration avec b-rayZ va bien au-delà de la simple adoption de l’IA. Il s’agit d’une alliance stratégique visant à redéfinir le diagnostic du cancer du sein. Ensemble, nous prévoyons d’approfondir notre collaboration pour développer davantage les solutions d’IA, donner plus d’autonomie aux radiologues, optimiser les flux de travail cliniques et améliorer la prise en charge des patients. Ce partenariat, à la fois stratégique et financier, nous positionne favorablement pour accélérer l’innovation au sein de notre réseau. En intégrant l’IA à l’ensemble de notre réseau, nous garantissons aux femmes de toute l’Europe des diagnostics aussi précis et rapides que possible, adaptés à leurs besoins, et renforçons ainsi notre mission d’établir de nouvelles normes en matière de soins aux patients. »

Le Dr Alessandro Roncacci, vice-président senior et directeur médical chez Affidea a ajouté : « L’imagerie mammaire est un domaine hautement spécialisé qui exige précision, expérience et capacité à interpréter des données complexes. Les solutions basées sur l’IA, comme celles développées par b-rayZ, révolutionnent le diagnostic du cancer du sein en renforçant l’expertise des radiologues et en garantissant un dépistage plus cohérent. Grâce à ce partenariat, nous intégrons l’IA pour améliorer notre sous-spécialité en imagerie mammaire, accroître la précision diagnostique et optimiser les parcours de dépistage personnalisés. Il s’agit d’une avancée significative vers des diagnostics précoces, une réduction de la variation des interprétations et, in fine, la garantie des meilleurs résultats cliniques possibles pour les femmes en Europe. »

À propos du groupe Affidea

Affidea (www.affidea.com) est l’un des principaux prestataires paneuropéens de services de santé spécialisés, notamment en cancérologie, en polycliniques de proximité et en imagerie diagnostique avancée. Fondée en 1991, la société exploite plus de 410 centres dans 15 pays et réalise plus de 14 millions de consultations chaque année. Forte de son expérience en matière de sécurité des patients, Affidea est devenue le prestataire d’imagerie diagnostique le plus primé d’Europe par la Société européenne de radiologie (ESR), plus de 90 % de ses centres étant reconnus sur le « Wall of Stars » Eurosafe de l’ESR. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une holding d’investissement de premier plan axée sur la création de valeur à long terme, et bénéficiant d’un actionnariat familial stable et solidaire.

À propos de b-rayZ

La solution d’IA b-rayZ (www.b-rayz.com) fait partie d’une plateforme multimodale en constante expansion, entièrement dédiée au diagnostic du cancer du sein. b-rayZ accompagne les femmes tout au long de leur parcours diagnostique grâce à un écosystème de solutions sur mesure, adapté à leurs besoins cliniques. Grâce à une technologie d’IA avant-gardiste et à des années d’expérience clinique en imagerie mammaire, b-rayZ propose une solution complète et conviviale, dotée d’un ensemble exhaustif de modules d’IA à la pointe de l’industrie. Tous ces modules sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé et faciliter le travail quotidien des manipulateurs en radiologie, des radiologues et des directeurs d’hôpitaux.

Contacts médias :

b-rayZ

Kevin Olbrich

Marketing Manager b-rayZ AG

kevin.olbrich@b-rayz.ch

Affidea-Gruppe

Oana Dumitroiu

Senior Vice-President Marketing & Communication

oana.dumitroiu@affidea.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cebd6604-6e8e-486c-bc32-bc181b1a9833