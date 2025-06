Intellias renforce ses capacités de transformation cloud et devient l’un des 19 spécialistes Google Cloud DevOps dans le monde

CHICAGO, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellias, société internationale d’ingénierie logicielle et de conseil numérique, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la spécialisation Google Cloud DevOps, une distinction très convoitée. Seuls 19 partenaires Google Cloud sur plus de 2 300 dans le monde détiennent cette certification, ce qui souligne le leadership de l’entreprise en matière d’ingénierie cloud native et de déploiement DevOps.

Le fait de devenir partenaire spécialisé permet de renforcer le statut de l’entreprise au sein du Google Cloud Partner Advantage Program, lui offrant ainsi une reconnaissance significative pour son travail en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon et dans la région Asie-Pacifique. Pour Intellias, cet accomplissement légitime une stratégie d’investissement à long terme en matière d'ingénierie de pointe, de bonnes pratiques rigoureuses et d'expertise approfondie de Google Cloud.

« L’obtention de la spécialisation DevOps prouve que nous pouvons transformer une ingénierie de pointe en une réelle valeur ajoutée », a déclaré Regina Viadro, vice-présidente principale, responsable mondiale des services de technologies numériques et présidente, Amérique du Nord chez Intellias. « Nos clients nous font confiance pour moderniser leurs infrastructures critiques et réduire les délais d’impact, et cette certification confirme cette relation de confiance. »

Dmytro Vedetskyi, responsable Cloud et DevOps chez Intellias, a ajouté : « L’obtention de la spécialisation Google Cloud DevOps est une réussite significative qui souligne la vaste expertise technique de notre équipe et sa capacité avérée à fournir des résultats probants à nos clients. Cette reconnaissance est plus qu’un simple audit réussi : elle témoigne de la confiance que Google Cloud nous accorde en tant que partenaire stratégique. Elle souligne notre engagement continu en faveur de l’innovation et de l’excellence, et de la force de notre équipe de professionnels axés sur la technologie. »

La spécialisation Google Cloud DevOps est la certification technique la plus élevée du programme. Pour être éligibles, les partenaires doivent réussir une évaluation technique indépendante, présenter des témoignages clients vérifiés et maintenir une équipe d’ingénieurs certifiés.

Ce que cela signifie pour les clients

Grâce à cette spécialisation, les clients d’Intellias peuvent s’attendre à :

Une mise sur le marché plus rapide : des pipelines CI/CD automatisés qui raccourcissent les cycles de publication et accélèrent le déploiement des nouvelles fonctionnalités.

Une fiabilité accrue : des architectures cloud natives et des pratiques d’ingénierie de fiabilité des sites (ou SRE) qui améliorent la disponibilité et les performances.

Une réduction des frais d’exploitation : l’infrastructure en tant que code et le provisionnement automatisé réduisent les tâches manuelles et les coûts.

Une évolutivité pérenne : des chaînes d’outils DevOps modernes basées sur Google Cloud qui évoluent en toute transparence avec la demande des entreprises.

Intellias continuera d’élargir son portefeuille de services DevOps et cloud afin d’aider les entreprises à repenser leurs systèmes existants, à adopter des stratégies axées sur le cloud et à innover à la vitesse d’une start-up, tout en maintenant une sécurité et une gouvernance de niveau entreprise.

