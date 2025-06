Fejlberegning iht. §75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v.

Jyske Invest Fund Management A/S har afdækket en fejl i beregningen af aktuel indre

værdi for Jyske Invest Korte Obligationer (DK0010106111).



For afdelingen var aktuel indre værdi forkert fredag den 27. juni 2025 efter kl. 14:01 og

har beklageligvis betydet, at den oplyste indre værdi har været 1,75% for lav. Indre værdi

mandag den 30. juni 2025 er korrekt.



Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen og depotselskabet

om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere evt. berørte

investorer herom.



Herudover informerer Investeringsforvaltningsselskabet om fejlberegningen på jyskeinvest.

dk.

