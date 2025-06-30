EVA制药与浙江金华康恩贝生物制药签署战略供应协议

上海，开罗, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EVA制药公司，作为推动中东和非洲地区医疗创新与可及性的领先制药企业之一，与浙江金华康恩贝生物制药集团，中国最著名的制药集团之一，签署了战略供应协议，标志着全球医疗合作迈出了重要一步。

该协议在2025年中国国际医药原料药展（CPHI China 2025）期间签署，代表了各自地区内两个有影响力企业之间的高层合作。该协议旨在支持更可持续、更灵活和更安全的药品供应链，最终为新兴市场的患者提供更大的可及性。

此次合作反映了两家公司对长期供应可靠性、技术卓越和以患者为中心的交付模式的共同承诺。

“我们正在加强我们对中东和非洲地区患者创新与可及性的承诺。”EVA制药公司首席执行官Riad Armanious表示。“与浙江金华康恩贝的合作为基于信任的跨境供应合作树立了新的标杆，在全球对供应链韧性需求不断增长的背景下。凭借数十年的经验，EVA制药公司已建立了该地区最灵活的制药平台之一，通过深化我们在中国的立足点，我们正在扩大跨境及时、经济高效和高质量治疗的能力。”

“作为中国制药行业的重要参与者，康恩贝生物制药致力于推进高质量、可靠的制造，以满足国内和国际的健康需求。”浙江金华康恩贝生物制药总经理余斌表示。“与EVA制药的战略合作反映了我们对构建更具韧性和可及性的全球医疗供应链的共同承诺。通过结合我们的实力与EVA制药的区域覆盖和以患者为中心的使命，我们期待在关键市场带来可持续的影响。”

关于EVA制药

EVA制药公司致力于改善全球范围内可负担、高质量药品的可及性，专注于三大核心支柱：创新、开发和可持续可及性。该公司在两个研究中心利用尖端技术，为中东和非洲地区带来首创的能力，包括从人工智能预测到生物制品的mRNA研发。

EVA制药公司拥有5000多名专业人员，在四个国际公认的创新制造工厂每天生产超过一百万件医疗产品，这些工厂已获得多个监管机构的批准。

在确保对紧迫但未满足的疾病领域的可持续可及性的不懈驱动下，该公司的产品组合专注于十二个治疗领域：抗感染、代谢健康、骨骼、神经科学、肿瘤学、呼吸系统、妇科、泌尿学和男科学、儿科、眼科、胃肠道、家庭医学，以满足本地和国际需求。

EVA制药公司是中东和非洲地区增长最快的医疗保健公司之一，拥有广泛的泛非业务，同时在70多个国家运营。

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参考文档：

Marina Mansour（EVA制药公司通讯部） marina.mansour@evapharma.com

Nily（康恩贝制药公司媒体部） nily@conbapharm.com

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