insightsoftware lance JustPerform en France, le partenaire financier basé sur l’IA qui accompagne les équipes Finance

RALEIGH, N.C. et PARIS, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- insightsoftware , prestataire de solutions complètes pour le bureau des CFO, a annoncé aujourd’hui le lancement de JustPerform en France. Ce partenaire intelligent de planification, prévision et clôture financières permet aux équipes Finance françaises de travailler mieux, sans travailler plus. L’association fluide de l’expertise humaine et des capacités de l’IA fait de JustPerform la source d’insights la plus fiable, toujours à vos côtés.

Les professionnels français de la finance connaissent trop bien cette frustration : les heures passées à se débattre avec des feuilles de calcul, à débusquer les données dans plusieurs systèmes et à sprinter pour ne pas manquer les dates de clôture, tout en essayant de produire des insights stratégiques à forte valeur ajoutée pour l’entreprise. Véritable partenaire intelligent, JustPerform comprend comment les équipes réfléchissent et travaillent pour transformer leur réalité au quotidien.

Lineos, l’IA d’insightsoftware intégrée dans l’expérience JustPerform, simplifie tous les processus. Lineos propose des informations d’importance critique avec des forecasts prédictifs pour anticiper et la détection des anomalies pour repérer ce que les autres ne remarquent pas. Lineos insère son intelligence au cœur des process des équipes Finance modernes. Il améliore la collaboration pour vous permettre de clôturer plus vite, d’éditer des rapports en toute confiance et de prendre des décisions à fort impact.

« Les équipes Finance doivent disposer de technologies qui les libèrent, pour qu’elles puissent pleinement mobiliser leur expertise et relever les défis stratégiques de l’entreprise », souligne Elisabeth Rambert, Vice-présidente régionale France chez insightsoftware. JustPerform concrétise notre volonté de donner aux professionnels de la finance les outils modernes qu’ils méritent pour se concentrer sur leur cœur de métier. En outre, il renforce notre engagement sur le marché français que nous avons le privilège de servir depuis plus de 20 ans avec d’autres solutions du bureau des CFO. »

La solution donne le contrôle aux utilisateurs en leur permettant de maîtriser n’importe quel processus en moins de cinq minutes. Les entreprises françaises qui utilisent JustPerform constatent une élaboration du budget 40 % plus rapide, une économie de temps de 60 % sur la transformation des données et un retour sur investissement doublé dans un délai divisé par deux.

Dans les prochains mois, JustPerform sera également capable de configurer des instances client multiples pour permettre aux cabinets d’experts-comptables de profiter des fonctionnalités de la solution. En parallèle de la France, JustPerform est disponible en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans la zone Asie-Pacifique.

Découvrez comment JustPerform aide les équipes Finance à élaborer les budgets 40 % plus rapidement, à obtenir un retour sur investissement 2 fois plus vite et à réduire de 60 % le temps nécessaire à la transformation des données. Participez au webinar « Comment transformer votre planification financière en 2025 », le 2 juillet 2025 à 17h30. Inscrivez-vous ici .

