Robinhood lance des jetons d’actions, dévoile sa blockchain de couche 2 et étend sa gamme de cryptomonnaies à l’UE et aux États-Unis avec des jalonnements et des contrats à terme perpétuels

MENLO PARK, Californie, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, à l’occasion de l’opération Robinhood Presents: To Catch a Token organisée à Cannes, en France, nous avons dévoilé une gamme de nouveaux produits qui marquent une avancée majeure pour les cryptomonnaies. De l’expansion de Robinhood à plus de 400 millions de personnes dans 30 pays de l’UE et de l’EEE, au lancement de jetons d’actions et d’ETF, nous bâtissons un avenir dans lequel l’investissement sera plus simple, plus intelligent et plus accessible dans le monde entier.

« Nos dernières offres posent les jalons qui permettront aux cryptomonnaies de devenir l’épine dorsale du système financier mondial », a déclaré Vlad Tenev, Président-directeur général de Robinhood.

Tokenisation et blockchain de couche 2

Nous avons lancé des jetons d’actions et d’ETF américains dans l’UE, offrant ainsi aux clients éligibles une exposition aux actions américaines grâce aux jetons d’actions Robinhood, sans commission ni spreads supplémentaires de Robinhood (d’autres frais peuvent s’appliquer), tout en bénéficiant d’un support de dividendes et d’un accès 24h/24 et 5j/7. Grâce aux actions tokenisées, notre application européenne, qui était une application exclusivement dédiée aux cryptomonnaies, devient une application d’investissement tout-en-un optimisée par les cryptomonnaies.

Les clients européens auront accès à plus de 200 jetons d’actions et d’ETF américains. Les détenteurs de jetons d’actions recevront également des dividendes directement dans leur application.

« Créées par des ingénieurs et pour des ingénieurs, les cryptomonnaies n’étaient jusqu’à présent pas accessibles au grand public », a déclaré Johann Kerbrat, Directeur général et vice-président principal de Robinhood Crypto. « En les simplifiant au maximum, nous rendons les cryptomonnaies accessibles au monde entier en ayant pour objectif de réunir des outils puissants sur une plateforme intuitive. »

Les jetons d’actions seront initialement émis sur Arbitrum. À l’avenir, les actions tokenisées seront gérées par notre propre blockchain Robinhood de couche 2 basée sur Arbitrum. Actuellement en développement, la blockchain Robinhood sera optimisée pour les actifs réels tokenisés et permettra de prendre en charge le trading 24h/24 et 7j/7, avec un système de passerelle transparent et une fonctionnalité de portefeuille auto-dépositaire.

Contrats à terme perpétuels

Nous lançons actuellement les contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies dans l’UE, où nous offrirons aux clients éligibles l’accès à une nouvelle catégorie de produits dérivés avec une exposition continue et un effet de levier allant jusqu’à 3 fois. Les contrats perpétuels seront entièrement déployés d’ici la fin de l’été auprès des clients éligibles. Conçue dans le but de réduire la complexité du trading de contrats perpétuels, notre interface intègre des commandes intuitives qui permettent de définir la taille des positions et de gérer les marges. Les ordres sont acheminés via la plateforme d’échange de contrats à terme perpétuels de Bitstamp.

Grâce à ces outils de trading avancés proposés sur une plateforme intuitive, ce lancement marquera une étape importante pour les traders actifs du monde entier.

Jalonnement des cryptomonnaies aux États-Unis

Le jalonnement de cryptomonnaies est disponible pour les clients américains éligibles, en commençant par Ethereum et Solana. Notre interface intuitive vous permet désormais de participer aux écosystèmes blockchain et de bénéficier de taux de récompense compétitifs en contribuant aux opérations du réseau. Le jalonnement de cryptomonnaies est également disponible pour tous les clients Robinhood de l’UE et de l’EEE.

Une gamme de produits élargie

Et ce n’est pas tout : nous avons également déployé une nouvelle gamme de produits afin de rendre le trading de cryptomonnaies sur Robinhood encore plus performant et plus fluide.

Bonus instantané sur les dépôts de cryptomonnaies : Pendant une durée limitée, les investisseurs américains et européens peuvent transférer des cryptomonnaies vers Robinhood et bénéficier d’un bonus de dépôt de 1 %, avec la possibilité de doubler ce bonus à 2 % si le total des dépôts atteint l’objectif de 500 millions de dollars.

Pendant une durée limitée, les investisseurs américains et européens peuvent transférer des cryptomonnaies vers Robinhood et bénéficier d’un bonus de dépôt de 1 %, avec la possibilité de doubler ce bonus à 2 % si le total des dépôts atteint l’objectif de 500 millions de dollars. Récompenses de la carte de crédit en cryptomonnaies : La carte de crédit Robinhood Gold offre aux clients américains des remises en espèces sur leurs achats, et ce toutes catégories confondues. Dès cet automne, les clients pourront utiliser ces récompenses pour acheter automatiquement des cryptomonnaies.

La carte de crédit Robinhood Gold offre aux clients américains des remises en espèces sur leurs achats, et ce toutes catégories confondues. Dès cet automne, les clients pourront utiliser ces récompenses pour acheter automatiquement des cryptomonnaies. Cortex pour les cryptomonnaies : notre fonctionnalité américaine, Cortex, est un assistant d’investissement basé sur l’IA qui sera disponible plus tard cette année. Les membres Robinhood Gold bénéficient de la possibilité de consulter des analyses, des tendances et des analyses de marché ciblées directement sur la page de détail de chaque jeton. Ce dispositif est conçu pour aider les clients à comprendre rapidement les fluctuations des prix et du marché en temps réel.

: notre fonctionnalité américaine, Cortex, est un assistant d’investissement basé sur l’IA qui sera disponible plus tard cette année. Les membres Robinhood Gold bénéficient de la possibilité de consulter des analyses, des tendances et des analyses de marché ciblées directement sur la page de détail de chaque jeton. Ce dispositif est conçu pour aider les clients à comprendre rapidement les fluctuations des prix et du marché en temps réel. Routage intelligent des échanges : Le routage intelligent des échanges évalue plusieurs plateformes partenaires et achemine votre ordre de manière à obtenir le meilleur prix disponible. Bientôt, tous les ordres passés via le routage intelligent des échanges seront éligibles à des niveaux de frais. Ainsi, plus vous traderez, plus votre tarif diminuera, sur la base de votre volume de transactions sur 30 jours. La prise en charge des API sera bientôt disponible.

Le routage intelligent des échanges évalue plusieurs plateformes partenaires et achemine votre ordre de manière à obtenir le meilleur prix disponible. Bientôt, tous les ordres passés via le routage intelligent des échanges seront éligibles à des niveaux de frais. Ainsi, plus vous traderez, plus votre tarif diminuera, sur la base de votre volume de transactions sur 30 jours. La prise en charge des API sera bientôt disponible. Lots fiscaux : Les clients américains peuvent désormais consulter et vendre des lots fiscaux spécifiques pour leurs transactions de cryptomonnaies, ce qui leur permet d’opérer des choix stratégiques sur les lots à vendre.

Les clients américains peuvent désormais consulter et vendre des lots fiscaux spécifiques pour leurs transactions de cryptomonnaies, ce qui leur permet d’opérer des choix stratégiques sur les lots à vendre. Graphiques avancés : Les graphiques avancés de Robinhood Legend seront disponibles sur mobile, d’abord pour les actions, puis en août pour les cryptomonnaies.

Pour en savoir plus sur les annonces d’aujourd’hui, rendez-vous sur go.robinhood.com/presents .

Informations :

Des conditions s’appliquent. L’éligibilité et les restrictions varient selon la région.

Le trading d’actions et de jetons ETF américains, ainsi que de contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Veuillez évaluer attentivement si un investissement dans ces instruments financiers est adapté à votre situation, compte tenu de votre expérience, de votre tolérance au risque et de votre situation financière. Des restrictions et des conditions d’éligibilité s’appliquent.

Le jalonnement n’est pas disponible dans tous les États.

L’opération To Catch a Token est sponsorisée par Robinhood Europe, UAB (« RHEU »). RHEU (code d’entreprise : 306377915) est agréée et réglementée par la Banque de Lituanie (« BoL ») en tant que société de courtage financier et prestataire de services sur crypto-actifs. Le siège social de RHEU est : Mėsinių 5, LT-01133 Vilnius, Lituanie ; adresse de correspondance : Konstitucijos pr, 21A (QUADRUM East), LT-08130, Vilnius, Lituanie ; site Internet .

Aux États-Unis, les services de cryptomonnaies sont proposés via un compte détenu chez Robinhood Crypto, LLC (identifiant NMLS : 1702840). Robinhood Crypto, LLC (« RHC ») est autorisée par le Département des services financiers de l’État de New York à exercer des activités commerciales liées aux monnaies virtuelles. Les cryptomonnaies détenues via Robinhood Crypto ne sont ni assurées par la FDIC ni protégées par la SIPC.

La carte de crédit Robinhood Gold Visa® est proposée par Robinhood Credit, Inc. (« RCT ») et émise par Coastal Community Bank, conformément à une licence de Visa U.S.A. Inc. RCT est une société de technologie financière et non une banque. Pour échanger des cryptomonnaies, vous devez posséder un compte de courtage Robinhood Financial. Pour obtenir plus de détails et prendre connaissance d’autres options d’utilisation, consultez le règlement du programme de récompenses de la carte Robinhood Gold. Le règlement du programme de récompenses est sujet à modification. La carte Gold nécessite un abonnement annuel à Robinhood Gold pour l’utilisation et le maintien de la carte, et n’inclut pas d’essai gratuit de 30 jours.

Mis à disposition par Robinhood Gold, LLC (« RHG »), Robinhood Gold est un programme par abonnement qui propose des services premium.

Le bonus de dépôt aux États-Unis est versé en espèces sur votre compte de courtage individuel autogéré et s’applique aux dépôts nets de cryptomonnaies éligibles effectués vers votre compte depuis une adresse externe entre le 24 juin et le 7 juillet 2025. Tout bonus de 2 % sera appliqué rétroactivement à vos dépôts nets éligibles dès que le total des dépôts nets de cryptomonnaies cumulés sur la plateforme Robinhood sera supérieur à 500 millions de dollars pendant la période de promotion. Les déductions de bonus éventuelles seront prélevées sur votre compte de courtage individuel autogéré. Bonus offert par Robinhood Crypto, LLC. Les cryptomonnaies détenues via Robinhood Crypto ne sont ni assurées par la FDIC ni protégées par la SIPC. Voir les conditions générales .

Le bonus UE est versé en cryptomonnaies et s’applique aux dépôts nets éligibles en cryptomonnaies effectués sur votre compte depuis une adresse externe entre le 28 mai et le 7 juillet 2025. Hors dépôts en USDC et EURC. Tout bonus de 2 % sera appliqué rétroactivement à vos dépôts éligibles dès que le total des dépôts nets en cryptomonnaies sur la plateforme Robinhood sera supérieur à 500 millions de dollars pendant la période de promotion. La valeur en dollars des dépôts libellés en cryptomonnaies est déterminée par Robinhood, à sa discrétion, en fonction des taux du marché en vigueur. Vous ne pouvez ni échanger ni retirer votre bonus pendant une durée d’un an. D’autres conditions s’appliquent .

Tous les investissements comportent des risques ainsi que la possibilité d’une perte de capital.

Robinhood Financial LLC (« RHF ») (membre de la SIPC) est un courtier agréé.

Robinhood Cortex présente un cadre conceptuel qui illustre la manière dont Robinhood envisage l’intégration de l’intelligence artificielle (« IA ») aux outils d’investissement traditionnels. Actuellement, Robinhood Cortex est conçu pour intégrer l’IA, contrairement à Trade Builder. Rien ne garantit que l’IA améliorera les performances d’investissement, atténuera les risques ou réduira les pertes.

RHEU, RHC, RCT, RHG et RHF sont des entités distinctes mais affiliées, et sont des filiales à 100 % de Robinhood Markets, Inc. (« Robinhood »).

À propos de Robinhood

En introduisant le trading d’actions sans commission et en démocratisant l’accès aux marchés pour des millions d’investisseurs, Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ : HOOD) a révolutionné les services financiers. Aujourd’hui, Robinhood vous permet de trader des actions, des options, des contrats à terme (y compris des options sur contrats à terme, des swaps et des contrats d’événements) et des cryptomonnaies, d’investir pour votre retraite et de gagner de l’argent avec Robinhood Gold. Basée à Menlo Park, en Californie, Robinhood met ses clients aux commandes en leur offrant une valeur inégalée et des produits spécialement conçus pour une nouvelle génération d’investisseurs. Pour en savoir plus sur Robinhood, consultez le site : www.robinhood.com .

Mise en garde envers les déclarations prospectives

Cet article de blog contient des déclarations prospectives concernant Robinhood Markets, Inc. (ainsi que ses filiales consolidées, « Robinhood », « nous » ou la « Société »), notamment en ce qui concerne les lancements et développements prévus de nos produits, et plus particulièrement notre blockchain de couche 2, nos actions et ETF tokenisés, nos contrats à terme perpétuels et jalonnements de cryptomonnaies, Cortex, ainsi que d’autres fonctionnalités à venir. Fondées sur des hypothèses actuelles, ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats anticipés. Ces risques incluent, sans s’y limiter, l’évolution de la réglementation, la demande du marché, les contestations juridiques, les changements technologiques, ainsi que la conjoncture économique. Nos déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs identifiés ou non, susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels à venir par rapport à ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Étant donné que certains de ces risques et incertitudes sont non quantifiables ou imprévisibles et que certains se situent en dehors de notre contrôle, il vous est recommandé ne pas vous fier aux déclarations prospectives au titre de prévisions futures. Pour des informations supplémentaires sur les éventuels risques et incertitudes qui pourraient frapper nos activités et résultats financiers, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la partie I, point 1A, de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2025, ainsi que d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse suivante : www.sec.gov . Sauf indication contraire, toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent article sont formulées à la date de publication, le 30 juin 2025, et sont basées sur les informations et estimations dont nous disposons à ce jour. Sauf disposition juridique contraire, nous déclinons toute obligation de mettre à jour toute déclaration exprimée dans le présent communiqué à l’issue de nouvelles informations, événements à venir, circonstances différentes ou autre raison. Nous vous invitons à entendre, à l’occasion de la lecture de ce communiqué, que les performances futures, événements, circonstances ou résultats réels pourraient s’écarter nettement de nos attentes.

