DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’économie numérique a vu émerger des plateformes avant-gardistes qui ont transformé fondamentalement le partage des ressources : Grab a révolutionné les transports, Airbnb l’hôtellerie et Shein les chaînes d’approvisionnement. Aujourd’hui, une entreprise technologique vietnamienne redéfinit la prochaine frontière : le partage de la puissance de calcul.

Hyra Network a été officiellement nommée « Startup technologique de l’année » lors de la remise des prestigieux Globee® Awards for Technology 2025, marquant un tournant pour l’infrastructure d’intelligence artificielle décentralisée. Cette reconnaissance valide une vision ambitieuse qui pourrait redéfinir la manière dont le monde conçoit, possède et exploite la technologie de l’IA.

La vision derrière cette innovation

Cette plateforme révolutionnaire est étudiée et développée par Hyra Tek JCS (Vietnam) et exploitée par Hyra Tek Smart Solution L.L.C (Émirats arabes unis). La mission d’Hyra Network est de démocratiser la puissance de calcul en activant des milliards d’appareils inactifs et en transformant les utilisateurs quotidiens en fournisseurs d’infrastructures d’IA.

Plateforme phare d’Hyra AI, Hyra Network crée un modèle inédit où les ressources informatiques sont partagées sur des réseaux distribués plutôt que concentrés dans des centres de données centralisés. Si le covoiturage optimise l’utilisation des véhicules et le home-sharing l’efficacité des biens immobiliers, le partage de la puissance de calcul libère une capacité de traitement considérable, inexploitée dans les smartphones, les ordinateurs et les objets connectés du monde entiers.

L’excellence reconnue au niveau mondial

Les Globee® Awards représentent la plus haute distinction du secteur technologique. Les lauréats sont sélectionnés par plus de 100 professionnels chevronnés, dont des cadres dirigeants, des investisseurs en capital-risque et des analystes sectoriels.

« Recevoir cet honneur transcende notre entreprise : il valide l’ensemble du mouvement vers une infrastructure d’IA démocratisée » a ainsi déclaré Jonh Tran, fondateur d’Hyra Network. « Nous assistons à une reconnaissance mondiale du fait que l’avenir de l’IA n’appartient pas à des monopoles centralisés, mais à des communautés qui détiennent collectivement ces puissances technologiques et en bénéficient ».

L’infrastructure d’IA décentralisée et le modèle de partage de ressources de calcul d’Hyra Network

Pionnier de l’IA communautaire

L’innovation d’Hyra Tek repose essentiellement sur Hyra AI, l’une des premières plateformes « Train-to-Earn » (Former pour gagner) au monde. Ce système permet aux utilisateurs de convertir leurs appareils personnels en nœuds actifs d’entraînement de l’IA et de gagner des récompenses en contribuant au développement de modèles avancés. L’architecture blockchain de couche 3 supporte des charges de travail à haut débit et à faible latence, permettant un entraînement et une inférence évolutifs de l’IA à la périphérie du réseau.

Le modèle économique crée un cercle vertueux : les participants fournissent des ressources de calcul, reçoivent des récompenses tangibles et développent simultanément des capacités d’IA au profit de l’ensemble de l’écosystème.

Impact mondial

Aujourd’hui, l’écosystème Hyra s’étend sur plus de 205 pays et alimente un réseau mondial d’environ 2,5 millions d’appareils connectés, dont 700 000 nœuds actifs en ligne et plus d’un million d’utilisateurs vérifiés via le processus KYC. Fort d’un engagement communautaire important en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, Hyra offre plus de 360 000 téraflops de puissance de calcul distribuée et prend en charge une base croissante d’entreprises clientes, avec désormais plus de 10 clients payants. Cette adoption concrète réaffirme la conviction fondamentale d’Hyra : une infrastructure distribuée et sans autorisation peut favoriser des innovations significatives tout en restant véritablement ouverte et à tous.

Alors que l’intelligence artificielle et les technologies DePIN gagnent du terrain, Hyra se positionne à l’avant-garde technologique, en posant les bases d’un avenir plus équitable, plus intelligent et plus inclusif en matière d’IA.

