Hyra Network Homenageada como "Technology Startup of the Year" no Globee® Awards 2025

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A economia digital viabilizou plataformas transformadoras que mudaram fundamentalmente o compartilhamento de recursos: O Grab revolucionou o transporte, o Airbnb transformou a hospitalidade e a Shein interrompeu as cadeias de suprimentos. Agora, uma empresa de tecnologia vietnamita está redefinindo a próxima fronteira - o compartilhamento do poder computacional.

A Hyra Network foi oficialmente nomeada "Technology Startup of the Year" no prestigiado Globee® Awards for Technology 2025, marcando um momento decisivo para a infraestrutura descentralizada de inteligência artificial. Esse reconhecimento valida uma visão ambiciosa que pode redefinir a forma como o mundo cria, possui e se beneficia da tecnologia de IA.

A Visão Atrás da Inovação

Esta plataforma inovadora é pesquisada e desenvolvida pela Hyra Tek JCS (Vietnã) e operada pela Hyra Tek Smart Solution L.L.C (Emirados Árabes Unidos). A Hyra Network tem o objetivo de democratizar o poder computacional, ativando bilhões de dispositivos ociosos e transformando usuários comuns em provedores de infraestrutura de IA.

A Hyra Network serve como a principal plataforma juntamente com a Hyra AI, criando um modelo sem precedentes em que os recursos computacionais são compartilhados em redes distribuídas, em vez de concentrados em data centers centralizados. Se o compartilhamento de viagens otimiza a utilização de veículos e o compartilhamento de casas maximiza a eficiência das propriedades, o compartilhamento computacional revela um vasto poder de processamento inativo em smartphones, computadores e dispositivos IoT em todo o mundo.

Reconhecimento Global pela Excelência

O Globee® Awards representa a maior honra do setor de tecnologia, com vencedores selecionados por mais de 100 profissionais experientes, incluindo executivos de alto nível, capitalistas de risco e analistas do setor.

"Essa honra transcende nossa empresa - ela valida todo o movimento em direção à infraestrutura de IA democratizada", disse Jonh Tran, fundador da Hyra Network. "Estamos testemunhando o reconhecimento global de que o futuro da IA não pertence a monopólios centralizados, e sim a comunidades que coletivamente possuem e se beneficiam dessas tecnologias poderosas."

A infraestrutura de IA descentralizada e o modelo de compartilhamento de recursos de computação da Hyra Network

IA Pioneira Baseada na Comunidade

Em sua essência, a inovação da Hyra Tek se concentra na Hyra AI, uma das primeiras plataformas Train-to-Earn do mundo. Esse sistema viabiliza que os usuários convertam dispositivos pessoais em nós de treinamento de IA ativos, ganhando recompensas enquanto contribuem para o desenvolvimento avançado dos modelos. A arquitetura de blockchain da Camada 3 oferece suporte a cargas de trabalho de alto rendimento e baixa latência, viabilizando treinamento e inferência de IA escaláveis na borda da rede.

O modelo econômico cria um ciclo virtuoso: os participantes fornecem recursos computacionais, ganham recompensas tangíveis e, simultaneamente, promovem recursos de IA que beneficiam o ecossistema mais amplo.

Impacto Global

Atualmente o ecossistema Hyra abrange mais de 205 países, alimentando uma rede global de aproximadamente 2,5 milhões de dispositivos conectados, incluindo 700.000 nós online ativos e mais de 1 milhão de usuários verificados pelo KYC. Com um forte envolvimento da comunidade no Sudeste Asiático, América Latina e África, a Hyra oferece mais de 360.000 teraflops de poder de computação distribuída com suporte para uma base crescente de clientes corporativos - agora atendendo a mais de 10 clientes pagantes. Essa adoção no mundo real reafirma a convicção da Hyra de que a infraestrutura distribuída e sem necessidade de permissão pode impulsionar inovações significativas, permanecendo verdadeiramente aberta e acessível a todos.

Com as tecnologias de inteligência artificial e DePIN ganhando momento, a Hyra se posiciona na vanguarda tecnológica, arquitetando as bases para um futuro de IA mais equitativo, inteligente e inclusivo.

