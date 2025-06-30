Hyra Network 荣获 2025 Globee® Awards 年度科技初创企业称号

这一革命性的去中心化人工智能基础设施成功实现了计算能力大众化，获得全球认可

 | Source: Hyra Holdings Hyra Holdings

迪拜，阿联酋, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字经济催生了改变资源共享本质的变革性平台：革新交通出行的 Grab，改变酒店住宿行业的 Airbnb，以及颠覆供应链的 Shein。 如今，一家越南科技公司正在重新定义下一个前沿领域——计算能力共享本身。

Hyra Network 在久负盛名的 2025 Globee® Awards for Technology 大奖中被正式评为“年度科技初创企业”，这标志着去中心化人工智能基础设施迎来了分水岭。 这一认可印证了其宏大愿景，该愿景有望重塑世界构建、拥有并从人工智能技术中受益的方式。

（官方获奖名单可在以下网址查看：globeeawards.com/2025-winners-technology

创新背后的愿景

这一突破性平台由 Hyra Tek JCS（越南）研发，并由 Hyra Tek Smart Solution L.L.C （阿联酋）运营。 Hyra Network 的使命是通过激活数十亿闲置设备，将日常用户转变为人工智能基础设施提供者，从而实现计算能力的大众化。

Hyra Network 作为旗舰平台，与 Hyra AI 共同构建了一种前所未有的模式——将计算资源通过分布式网络共享，而非集中于中心化数据中心。 如果说拼车优化了车辆利用率，房屋共享最大限度地提高了房产效率，那么计算共享则释放了沉睡在全球智能手机、电脑和物联网设备中的巨大处理能力。

卓越成就获得全球认可

Globee® Awards 代表了科技领域的最高荣誉，获奖者由包括企业高管、风险投资家和行业分析师在内的 100 多位资深专业人士评选而出。

“这项荣誉超越了我们公司的范畴，它印证了人工智能基础设施大众化这一大势，”Hyra Network 创始人 Jonh Tran 先生表示， “我们正在见证全球共识：人工智能的未来不属于中心化垄断企业，而是属于集体拥有这些强大技术并从中受益的社区。”

Hyra Network 的去中心化人工智能基础设施和计算资源共享模式

开创社区驱动的人工智能先河

Hyra Tek 的创新核心是 Hyra AI，它是世界上首个训练即收益 (Train-to-Earn) 平台之一。 该系统允许用户将个人设备转化为活跃的人工智能训练节点，在为先进模型开发做出贡献的同时赚取奖励。 Layer-3 区块链架构支持高吞吐量、低延迟的工作负载，可在网络边缘实现可扩展的人工智能训练和推理。

该经济模式构建了一种良性循环：参与者提供计算资源，获得切实奖励，同时推动人工智能能力的发展，使更广泛的生态系统受益。

全球影响力

如今，Hyra 生态系统覆盖超过 205 个国家/地区，支撑起由约 250 万台互联设备组成的全球网络，其中包括 70 万个活跃的在线节点和 100 多万 KYC 验证用户。 凭借在东南亚、拉丁美洲及非洲地区的高度社区参与度，Hyra 提供超过每秒 36 万万亿次浮点运算的分布式计算能力，并为不断增长的企业客户群提供支持，目前已为 10 多家付费客户提供服务。 这种实际应用再次印证了 Hyra 的核心理念：分布式、无权限的基础设施可以推动有意义的创新，同时保持真正的开放性和对所有人的可访问性。

随着人工智能和去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 技术的蓬勃发展，Hyra 正屹立于技术前沿，为构建更公平、智能且包容的人工智能未来奠定基础。

媒体联系人

Jess Dao - 品牌经理
pr@hyra.network
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