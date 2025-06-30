Hyra Network 荣获 2025 Globee® Awards 年度科技初创企业称号

迪拜，阿联酋, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字经济催生了改变资源共享本质的变革性平台：革新交通出行的 Grab，改变酒店住宿行业的 Airbnb，以及颠覆供应链的 Shein。 如今，一家越南科技公司正在重新定义下一个前沿领域——计算能力共享本身。

Hyra Network 在久负盛名的 2025 Globee® Awards for Technology 大奖中被正式评为“年度科技初创企业”，这标志着去中心化人工智能基础设施迎来了分水岭。 这一认可印证了其宏大愿景，该愿景有望重塑世界构建、拥有并从人工智能技术中受益的方式。

（官方获奖名单可在以下网址查看：globeeawards.com/2025-winners-technology）

创新背后的愿景

这一突破性平台由 Hyra Tek JCS（越南）研发，并由 Hyra Tek Smart Solution L.L.C （阿联酋）运营。 Hyra Network 的使命是通过激活数十亿闲置设备，将日常用户转变为人工智能基础设施提供者，从而实现计算能力的大众化。

Hyra Network 作为旗舰平台，与 Hyra AI 共同构建了一种前所未有的模式——将计算资源通过分布式网络共享，而非集中于中心化数据中心。 如果说拼车优化了车辆利用率，房屋共享最大限度地提高了房产效率，那么计算共享则释放了沉睡在全球智能手机、电脑和物联网设备中的巨大处理能力。

卓越成就获得全球认可

Globee® Awards 代表了科技领域的最高荣誉，获奖者由包括企业高管、风险投资家和行业分析师在内的 100 多位资深专业人士评选而出。

“这项荣誉超越了我们公司的范畴，它印证了人工智能基础设施大众化这一大势，”Hyra Network 创始人 Jonh Tran 先生表示， “我们正在见证全球共识：人工智能的未来不属于中心化垄断企业，而是属于集体拥有这些强大技术并从中受益的社区。”

Hyra Network 的去中心化人工智能基础设施和计算资源共享模式

开创社区驱动的人工智能先河

Hyra Tek 的创新核心是 Hyra AI，它是世界上首个训练即收益 (Train-to-Earn) 平台之一。 该系统允许用户将个人设备转化为活跃的人工智能训练节点，在为先进模型开发做出贡献的同时赚取奖励。 Layer-3 区块链架构支持高吞吐量、低延迟的工作负载，可在网络边缘实现可扩展的人工智能训练和推理。

该经济模式构建了一种良性循环：参与者提供计算资源，获得切实奖励，同时推动人工智能能力的发展，使更广泛的生态系统受益。

全球影响力

如今，Hyra 生态系统覆盖超过 205 个国家/地区，支撑起由约 250 万台互联设备组成的全球网络，其中包括 70 万个活跃的在线节点和 100 多万 KYC 验证用户。 凭借在东南亚、拉丁美洲及非洲地区的高度社区参与度，Hyra 提供超过每秒 36 万万亿次浮点运算的分布式计算能力，并为不断增长的企业客户群提供支持，目前已为 10 多家付费客户提供服务。 这种实际应用再次印证了 Hyra 的核心理念：分布式、无权限的基础设施可以推动有意义的创新，同时保持真正的开放性和对所有人的可访问性。

随着人工智能和去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 技术的蓬勃发展，Hyra 正屹立于技术前沿，为构建更公平、智能且包容的人工智能未来奠定基础。

媒体联系人

Jess Dao - 品牌经理

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