Hyra Network 勇奪 2025 年 Globee® Awards「年度最佳科技初創公司」殊榮

杜拜，阿聯酋, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數碼經濟浪潮中，一些徹底改變資源共享方式的變革性平台應運而生：Grab 革新交通運輸、Airbnb 徹底改變款待業，而 Shein 則重塑供應鏈。 如今，一間越南科技公司正重新界定下一個前沿領域——運算能力共享。

Hyra Network 於享負盛名的 2025 年 Globee® Awards（Globee® 科技獎）上榮獲由官方頒發的「年度最佳科技初創公司」名銜，標誌著去中心化人工智能基礎設施發展的一個分水嶺。 這項讚譽印證了一個雄心壯志的願景，該願景可能會重塑全球建構、掌控及受惠於人工智能技術的方式。

（官方得獎名單請參閱：globeeawards.com/2025-winners-technology）

創新背後的願景

該突破性平台由越南的 Hyra Tek JCS 研發，阿聯酋的 Hyra Tek Smart Solution L.L.C 營運。 Hyra Network 的使命是透過啟動無數的閒置設備，將日常用戶轉化為人工智能基礎設施提供者，以將運算能力普及化。

Hyra Network 與 Hyra AI 共同作為旗艦平台，創建出前所未有的模式，將運算資源通過分散式網絡作共享，而非集中於中央化的數據中心內。 如果共乘服務能完善車輛的利用率，共享房屋能盡量提高物業的使用效率，那麼運算共享就能釋放出全球智能手機、電腦和物聯網設備中潛藏著的巨大處理能力。

卓越成就獲得全球認可

Globee® Awards 標誌著科技行業內的最高榮譽，獲獎者由超過 100 位資深的專業人士，包括企業高級行政人員、創業投資家及行業分析師評選而出。

Hyra Network 創辦人 Jonh Tran 先生透露：「這項殊榮超越公司的本身，對整個人工智能基礎設施邁向普及化的進程加以肯定。 我們見證全球共識：就是人工智能的未來發展不應由中央化的壟斷企業所掌控，而是屬於集體擁有及受惠於這些強大技術的社群。」

Hyra Network 的去中心化人工智能基礎設施與運算資源共享模式

開創由社群驅動的人工智能

Hyra Tek 的創新核心在於 Hyra AI，它是全球首批 Train-to-Earn（意思為「訓練即賺」）的平台之一。 該系統允許用戶將個人設備轉換成活躍的人工智能培訓節點，為先進的模型開發作出貢獻之餘，同時賺取獎勵。 其 Layer-3 區塊鏈架構可支援高吞吐量、低延遲的工作負載，在網絡邊緣實現可擴展的人工智能訓練和推論。

這種經濟模式締造了良性循環：參與者提供運算資源，賺取實質的獎勵，同時增進人工智能，令更廣泛的生態系統獲益。

全球影響力

時至今日，Hyra 的生態系統遍及全球超過 205 個國家或地區，為全球約 250 萬部聯網設備提供支援，當中包括 70 萬個活躍的網上節點，以及超過 100 萬名經 KYC 驗證的用戶。 在東南亞、拉丁美洲及非洲等地，Hyra 吸引廣泛社區參與，提供超過 360,000 兆次浮點運算的分散式運算能力，並支援不斷增長的企業客戶群體——公司目前為超過 10 家付費客戶提供服務。 這次實際應用再次印證了 Hyra 的核心信念：分散式、無需許可的基礎設施能推動有意義的創新，同時保持真正開放，方便所有人使用。

隨著人工智能和 DePIN（去中心化實體基礎設施網絡）技術的發展日益蓬勃，Hyra 在技術上處於先導地位，致力為人工智能的未來發展構建一個更公平、更明智慧、更包容的基礎。

傳媒聯絡人

Jess Dao，品牌經理

pr@hyra.network

Office No. C1804-166 - Mulk Nakheel Celik Building, Business Bay, Dubai, UAE

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