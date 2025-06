Umicore revoit ses prévisions à la hausse

À la suite d’un excellent début d’année au premier trimestre 2025, les performances sont restées très solides tout au long du premier semestre de l'année. Dans ce contexte et sur base des informations disponibles à ce jour, Umicore s'attend à ce que l'EBITDA ajusté du Groupe pour le premier semestre soit légèrement supérieur à € 420 millions.

Ceci reflète principalement :

Une performance du Business Group Catalysis plus forte que prévu.

Un environnement de prix des métaux favorable, en particulier pour les métaux mineurs et spéciaux, ainsi qu'un environnement de trading favorable dans le Business Group Recycling.

De fortes contributions issues des gains d’efficacité dans l'ensemble du Groupe.





Sur la base des performances à ce jour, dans l'hypothèse que les prix des métaux se maintiennent et en l'absence de nouveaux bouleversements majeurs dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, Umicore confirme qu’elle s’attend à ce que l’EBITDA ajusté du Groupe pour l’année 2025 se situe entre 790 et 840 millions d’euros, contre une prévision précédente de 720 à 780 millions d’euros.

Le 1er août 2025 à 07h30 CEST, Umicore publiera ses résultats semestriels 2025. Une conférence téléphonique sur les résultats se tiendra le même jour à 9h30 CEST, au cours de laquelle Bart Sap (CEO) et Wannes Peferoen (CFO) commenteront les résultats. Les détails pratiques seront bientôt disponibles sur le site web d'Umicore - section Investor Relations.

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 500 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,5 milliards (chiffre d’affaires de € 14,9 milliards) en 2024.