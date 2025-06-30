越南胡志明市, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group 于其成立 33 周年（1992 年 6 月 29 日 – 2025 年 6 月 29 日）之际举办系列核心活动，并为其第二个 30 年征程的首个三年计划画上圆满句号。 更有多项重要计划与活动将于今年下半年开展。

其中一大关键活动是于 2025 年 6 月 29 日在胡志明市举行的物联网 (IoT) 芯片发布仪式，这款芯片完全由该集团的越南工程师采用 CMOS 及 III/V 半导体设计技术打造。

CT Group 正在建立芯片设计集群，专门用于研究与设计 AI、IoT，以及专为无人机 (UAV)、国防、5G/6G、传感器和 IoT 领域打造的专用芯片。 该集团还在开发用于 SoC（片上系统）设计的 IP（知识产权）内核和功能模块，确保芯片开发的自主性，这种 IP 技术可用于创建具有 FSK/LoRa/OFDM 调制功能的 ADC/DAC 以及 NPU、DSP 等。 此类 IP 内核具备可定制性与可扩展性，能够满足特定技术与应用需求。

CPV Central Committee 委员、胡志明市委副书记、胡志明市 People's Committee 主席 Nguyen Van Duoc 先生（右）与 CT Group 董事长 Tran Kim Chung 先生出席越南设计 IoT 芯片发布仪式

CT Group 正在进行战略布局，以全面掌握半导体光刻技术。 该集团目前采用无工厂模式（越南设计并将光刻技术外包）运营，同时构建全球合作网络，并培育专家团队以实现技术突破。 CT Group 还提议政府投资光刻设备，目标是到 2030 年实现从设计到投入测试的全产业链整合，保障越南芯片安全（尤其是在国防领域）。 此外，CT Group 的 ATP（组装、测试、封装）专业部门 CT Semiconductor 正在建立三家 ATP 工厂（两家在南方，一家在北方）、两家研发中心（分别在胡志明市和河内）以及位于硅谷和凤凰城的两家客户服务中心。

市场优势：CT Group 握有强大市场优势，在 UAV、IoT、近地空间经济及国防领域均存在需求。 该集团的智慧城市生态系统包含传感器设备、AI 摄像头、能源控制模块及智能监控系统（均需要 AI 与 IoT 芯片），加之 CT UAV 在无人机领域的领先地位，这些都为产品提供了直接测试机会与应用市场。 作为具备全球网络的多元化集团，CT Group 优势显著。

人力资源优势：集团拥有经验丰富且专攻半导体芯片设计的工程师团队，并与 University of Technology (VNUHCM) 和 Can Tho University 等顶尖学府合作培养人才。 同时，该集团还汇聚了本土、越侨及国际芯片设计领域专家担任核心技术顾问。

基础设施优势：该项目获 CT Group 生态系统支持，涵盖多所研究中心、生产基地及培训机构。 其 ATP 工厂已具备芯片封装与测试能力。

其他优势：其中一项核心战略优势在于集团对半导体产业的基础性长期投入，为通信、AI、IoT、UAV 及 5G/6G 等战略领域芯片规划发展路线图。 这与政府半导体技术发展战略高度契合。

目前，CT Group 已掌握采用尖端 2 纳米 CMOS 技术设计复杂芯片的能力。 当我们就 ADC/DAC 向 ChatGPT 提问时，其回复强调了此类技术在所有智能电子设备中的关键作用。 ADC（模数转换器）将传感器模拟信号（温度、声音、光线等）转换为芯片可处理的数字数据。 而 DAC（数模转换器）则将数字数据还原为模拟信号，以控制扬声器和电机等其他外部设备。 如无 ADC 和 DAC，现代处理器将难以与现实世界交互。

此类转换器广泛应用于多个关键产业，如医疗（超声设备和心率监测仪）、国防（雷达和武器控制系统）、智慧农业（环境传感器和自动灌溉）、智能汽车（摄像头和 LiDAR 传感器），以及智能麦克风和扬声器等小型 AI 设备。

此外，CT Group 另提议将 2025 年 4 月 30 日确立为越南半导体日，彰显国家在崭新发展阶段团结奋进的力量。