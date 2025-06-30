胡志明市，越南, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT 集團舉辦了一系列盛大活動，以慶祝其成立 33 周年（1992 年 6 月 29 日 - 2025 年 6 月 29 日），並結束其第二個 30 年發展的首個三年計劃。 下半年還安排了許多其他重要的計劃和活動。

矚目活動包括 2025 年 6 月 29 日在胡志明市舉行的物聯網晶片發布儀式；該晶片由集團的越南工程師全權設計，採用了 CMOS 和 III/V 半導體設計技術。

CT 集團正在建立專注於 AI、物聯網及專用晶片（包括無人機、國防、5G/6G、AI、感應器和物聯網）研究與設計的晶片設計公司。 該集團還在開發用於 SoC（片上系統）設計的 IP（知識產權）內核和功能模塊，以確保自主開發晶片；這項 IP 技術支持創造具備 FSK/LoRa/OFDM 調變的 ADC/DAC、NPU 及 DSP 等功能。 這些 IP 內核是可定制亦可擴展，以滿足特定技術和應用的需求。

（右）越南共產黨中央委員會成員、市委副書記、胡志明市人民委員會主席 Nguyen Van Duoc 先生，以及 CT 集團主席 Tran Kim Chung 先生，攝於越南設計物聯網晶片發布儀式上。

CT 集團正策略性地致力於掌握半導體光刻技術。 目前，該集團採用無廠模式（在越南設計並委託他人光刻），同時正在建立全球合作網絡，並發展專業工程團隊以實現此目標。 CT 集團已提議政府投資於光刻機械，並計劃在 2030 年前實現從設計到測試的全垂直整合，以確保越南的晶片安全，特別是在國防領域。 此外，CT 集團的 ATP（組裝、測試、包裝）專業部門 CT 半導體，正在建立三間 ATP 工廠（兩間位於南部，一間位於北部）、兩間研發中心（胡志明市和河內），以及兩間客戶服務中心（位於矽谷和鳳凰城）。

市場優勢：CT 集團在無人機、物聯網、近太空經濟和國防領域均擁有強大的市場優勢，並且存在持續的需求。 該集團的智能城市生態系統包括感應設備、AI 鏡頭、能源控制模塊和智能監控系統，需要配搭 AI 和物聯網晶片，加上 CT 無人機在無人機領域的領導地位，有助推動直接測試和應用市場。 CT 集團是一間具有全球網絡的多元化企業，市場定位良好。

人力資源優勢：該集團擁有經驗豐富的工程團隊，專注於半導體晶片設計，並與越南科技大學（VNUHCM）和芹苴大學等頂尖機構合作培養人才。 該集團還與國內、海外越南人（越僑）以及國際晶片設計領域的專家合作，擔任關鍵技術顧問。

基礎設施優勢：該倡議得到了 CT 集團生態系統的支持，該生態系統包括研究中心、生產設施和培訓機構。 其 ATP 工廠已準備好包裝和測試晶片。

其他優勢（如有）：一項關鍵的策略優勢是對半導體產業的基本和長期投資承諾，並制定了在電訊、AI、物聯網、無人機及 5G/6G 等策略領域的晶片發展路線圖。 這與政府對半導體技術發展的策略方向相符。

目前，CT 集團具備使用最先進的 2nm CMOS 技術設計複雜晶片的能力。 被問及 ADC/DAC 時，ChatGPT 的回答強調了其在所有智能電子設備中的重要作用。 ADC（類比數碼轉換器）有助把來自感應器的類比訊號（如溫度、聲音、光等）轉換為可由電機或晶片處理的數碼數據。 相反，DAC（數碼類比轉換器）把數碼數據轉換回類比訊號，以控制揚聲器、電動機或其他外部設備。 如果沒有 ADC 和 DAC，現代處理器將難以與現實世界互動。

這些轉換器廣泛應用於關鍵行業，如醫療（超聲波機、心率監測器）、國防（雷達、武器控制系統）、智能農業（環境感應器、自動灌溉）、智能汽車（鏡頭、LiDAR 感應器）以及小巧 AI 設備（如智能麥克風和揚聲器）。

此外，CT 集團提議將 2025 年 4 月 30 日定為越南半導體日，以彰顯國家在發展新階段的團結力量。