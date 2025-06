S.T.DUPONT : Communiqué de Presse : Résultats annuels consolidés au 31 mars 2025

30 juin 2025

Résultats annuels consolidés au 31 mars 2025

Ce communiqué présente des résultats consolidés établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Directoire de S.T. Dupont le 26 juin 2025 et dont l’audit est en cours de finalisation par les Commissaires aux comptes. Sur l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires s’établit à 56,8 millions d’euros, enregistrant une progression de 6,6 % par rapport à l’exercice précédent. Le résultat opérationnel atteint 2,5 millions d’euros, contre 0,1 million d’euros l’année dernière, et le résultat net s’établit à 3,4 millions d’euros, en amélioration de 5,5 millions d’euros. Au 31 mars 2025, la position de trésorerie nette ressort à 5,6 millions d’euros, légèrement inférieure à celle de l’exercice précédent (5,7 millions d’euros). La publication du Document d’Enregistrement Universel est prévue pour le jeudi 10 juillet 2025.

I. Chiffres clés et faits marquants de l’exercice





Les chiffres clés établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d’euros 31/03/2025 31/03/2024 Variation Total des revenus (*) 61,5 57,9 3,6 +6,3% Chiffre d’affaires 56,8 53,3 3,5 +6,6% Marge brute 32,0 29,0 3,0 ( % ) 56,3% 54,4% +1,9 point Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (1,8) (4,2) 2,4 Redevances 4,7 4,6 0,1 +2,5% Éléments non récurrents (net) (0,4) (0,2) (0,1) Résultat opérationnel 2,5 0,1 2,4 Coût de l’endettement financier net (0,1) (1,3) 1,2 Autres produits et charges financiers (0,4) (0,4) (0,0) (Charge)/Produit d’impôt 1,4 (0,4) 1,9 RESULTAT NET PART DU GROUPE 3,4 (2,1) 5,5 Résultat net par action (€) 0,004 (0,002) 0,006 Position de trésorerie nette (**) 5,6 5,7 (0,1) -2,0% Capitaux propres 28,1 24,7 3,5 +14,0%

(*) Total des revenus = chiffre d’affaires + redevances (56,8 + 4,7 M€ en 2024-25)

(**) Position de trésorerie nette = disponibilités (9,0 M€) – endettement bancaire (3,4 M€)

Faits marquants de l’exercice 2024-2025 :

Le groupe a renforcé sa présence en Asie en signant un nouveau bail commercial pour l’ouverture d’une boutique au cœur du quartier de Ginza, à Tokyo. Cette implantation stratégique, représentant un investissement de 1,7 million d’euros, a permis à la Maison d’ouvrir ce nouvel écrin en fin d’exercice, avec une inauguration officielle en avril 2025. Conformément aux normes IFRS 16, un droit d’utilisation a été reconnu au bilan pour un montant de 2,5 millions d’euros.

Par ailleurs, le groupe avait été assigné devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour des accusations de contrefaçon. Le risque estimé avait été provisionné dans les comptes au 31 mars 2023. Un accord transactionnel a été conclu en novembre 2024, mettant définitivement fin à ce litige et permettant la reprise dans les comptes consolidés du groupe de l’exercice 2024-25 de la quasi-totalité de la provision initialement constituée.

II. Chiffre d’affaires





Evolution du chiffres d’affaires par ligne de produits





Cumul Variation 2024/2025 En millions d'euros 31/03/2025 31/03/2024 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 47,4 44,6 6,10% 6,00% 0,10% Maroquinerie, Accessoire & PAP 9,5 8,7 9,00% 8,90% 0,10% TOTAL PRODUITS 56,8 53,3 6,60% 6,50% 0,10%

Briquets & Stylos

Au cours de l’exercice fiscal 2024-2025, la catégorie des briquets a enregistré une croissance de +6,4 %, soit une augmentation de 2,1 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette performance est principalement portée par les modèles emblématiques Ligne 2 et Le Grand Dupont Cling, les éditions premium (Slimmy, Biggy, Twiggy), ainsi que par plusieurs partenariats stratégiques (notamment Trinidad, Padron, Game of Thrones et Casablanca). Des initiatives marketing créatives, telles que les collections Monogram 1872 et Fluo, ont également contribué à cette dynamique.

La catégorie des accessoires pour cigares affiche une progression de +24,6 %, représentant une hausse de 1,2 million d’euros, tirée notamment par le succès des caves à cigares développées en collaboration avec la marque Trinidad.

En revanche, les instruments d’écriture enregistrent un repli de -7,5 % sur la période. Cette baisse s’explique par l’érosion des performances des lignes historiques D Initial et Défi Millenium, non entièrement compensée par le lancement réussi du nouveau modèle Classique en fin d’exercice.

Maroquinerie & autres

La catégorie Maroquinerie enregistre une croissance de +15 % sur l’exercice 2024-2025, portée par la bonne performance des lignes Neo Capsule et Firehead, ainsi que par le lancement de projets spéciaux à forte valeur ajoutée tels que Apex, X-Bag et Riviera.

La catégorie Ceintures connaît une progression de +78 %, avec un chiffre d’affaires qui progresse de 0,6 à 1,2 million d’euros, principalement tirée par la dynamique du marché coréen et le succès commercial des modèles Euro Belt 30 et D Line 35, en parallèle des lancements de nouveaux produits.

Les Accessoires affichent une hausse de +16 %, soutenue par les collections thématiques Monogram 1872 et Iconic, ainsi que par l’introduction de nouveaux produits, notamment des pinces à billets, porte-clés et bracelets.

Enfin, la catégorie Prêt-à-porter enregistre un léger repli de -7 % par rapport à l’exercice précédent.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique





Cumul Variation 2024/2025 En millions d’euros 31/03/2025 31/03/2024 Variation totale Organique Effet de change France 9,6 7,5 28,40% 28,40% 0,00% Europe distribution contrôlée (hors France) 11,6 10,9 6,00% 5,80% 0,20% Asie distribution contrôlée 7,6 8,3 -8,10% -7,00% -1,10% Total Distribution contrôlée 28,8 26,7 7,90% 8,20% -0,30% Agents & Distributeurs 28,1 26,6 5,30% 4,80% 0,50% TOTAL PRODUITS 56,8 53,3 6,60% 6,50% 0,10%

Sur l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 56,8 millions d’euros, en progression de 3,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution intègre un effet de change favorable de +0,1 %, représentant un impact positif de 0,1 million d’euros.

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée enregistre une progression de +7,9 % sur l’exercice 2024-2025, représentant une hausse de 2,1 millions d’euros. Cette croissance est portée par l’ensemble des filiales, à l’exception de Hong Kong. La France se distingue particulièrement avec une forte progression de +28,4 %, tandis que la zone Europe affiche une croissance de +6 %, soutenue par les bonnes performances de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie.

Le Japon enregistre une croissance en devise locale, mais celle-ci est neutralisée par un effet de change défavorable, ramenant la variation globale à -1 %. En revanche, la filiale de Hong Kong enregistre une baisse significative de -14,9 %, malgré un effet de change favorable.

Agents et Distributeurs

Les ventes réalisées auprès des agents et distributeurs s’élèvent à 28,1 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, en progression de +5,3 % par rapport à l’exercice précédent. Hors Corée (-4,3 %) et Russie (-32,4 %), l’ensemble des marchés affiche une croissance. Les performances les plus notables sont observées en Amérique du Nord (+25,5 %), en Chine (+17,3 %) et au Moyen-Orient (+10,8 %).

III. Résultats consolidés





Les principaux indicateurs de l’exercice 2024-2025 reflètent une amélioration de la performance financière du Groupe.

Le chiffre d’affaires s’établit à 56,8 millions d’euros, en hausse de 3,5 millions d’euros, soit +6,6 % par rapport à l’exercice précédent, porté par une dynamique commerciale soutenue.

La marge brute atteint 32,0 millions d’euros, en progression de 3,0 millions d’euros. Cette amélioration résulte d’un mix produit optimisé et d’une politique tarifaire rigoureuse. Le taux de marge brute ressort à 56,3 %, en hausse de près de 2 points sur un an.

Le résultat opérationnel courant hors redevances et éléments non courants s’établit à -1,8 million d’euros, contre -4,2 millions d’euros l’année précédente, soit une réduction de la perte opérationnelle de 2,4 millions d’euros. Cette amélioration est essentiellement imputable à la hausse de la marge brute (+3,0 M€), partiellement compensée par une augmentation contenue des frais généraux et administratifs (+0,5 M€) et par des investissements supplémentaires en communication (+0,1 M€) destinés à soutenir la notoriété de la marque et les actions commerciales inscrites dans le plan de développement du Groupe.

Les redevances perçues au titre des licences s’élèvent à 4,7 millions d’euros, en légère hausse de 0,1 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Les éléments non récurrents représentent une charge nette de -0,4 million d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève ainsi à +2,5 millions d’euros, en amélioration de +2,4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, porté par la croissance de la marge brute et une bonne maîtrise des charges opérationnelles.

Le coût de l’endettement financier net diminue de 1,1 million d’euros sur la période, reflétant le désendettement significatif consécutif à l’augmentation de capital réalisée en février 2024.

L’impact de l’impôt passe d’une charge de 0,4 million d’euros à un produit de 1,4 million d’euros, soit une variation positive de 1,9 million d’euros. Cette évolution résulte de la reconnaissance d’un impôt différé actif, fondée sur l’activation de déficits fiscaux reportables sur un horizon de 12 mois ainsi que sur la prise en compte des différences temporaires déductibles.

En conséquence, le résultat net – part du Groupe ressort à +3,4 millions d’euros, contre -2,1 millions d’euros un an plus tôt.

IV. Trésorerie et ratio d’endettement





Au 31 mars 2025, la position de trésorerie nette s’établit à 5,6 millions d’euros, composée de disponibilités pour un montant de 9,0 millions d’euros et d’un endettement bancaire de 3,4 millions d’euros. Le ratio d’endettement brut (*) sur capitaux propres ressort à 12 %, en amélioration par rapport à l’exercice précédent.

À titre de comparaison, au 31 mars 2024, la position de trésorerie nette était de 5,7 millions d’euros, avec des disponibilités de 9,8 millions d’euros et un endettement bancaire de 4,2 millions d’euros. Le ratio d’endettement brut sur capitaux propres ressortait alors à 17 %.

Cette évolution témoigne d’un renforcement progressif de la structure financière du Groupe.

(*) : Le ratio d’endettement brut se calcule en rapportant l’endettement financier brut (emprunts et dettes financières, hors trésorerie et équivalents de trésorerie) aux capitaux propres consolidés.

V. Perspectives du Groupe





Le Groupe poursuit son objectif d’offrir un mix produits équilibré entre tradition et innovation, afin de soutenir une croissance solide à moyen et long terme.

Dans un marché du luxe devenu plus volatil sur certaines zones (notamment la Chine et la Russie), la stratégie mise en place vise à maintenir une trajectoire de croissance durable au-delà des fluctuations conjoncturelles.

Le Groupe continue de mettre l’accent sur l’innovation, la dynamique commerciale avec le développement de son réseau de distribution en propre ou via ses distributeurs, l’efficience industrielle et l’amélioration de la logistique.

Relations Investisseurs :

invest@st-dupont.com / +33 (0) 1 53 91 33 14

Pièce jointe