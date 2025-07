À la suite de l'augmentation des dépenses de défense, les vétéranes et vétérans canadiens ne doivent pas être oubliés

OTTAWA, Ontario, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada est désormais en bonne voie d'atteindre l'objectif de 2 % du PIB fixé par l'OTAN en matière de dépenses de défense, une étape cruciale pour la sécurité nationale et un signal important pour nos alliés que nous prenons nos responsabilités mondiales au sérieux. Le Canada a aussi signé un engagement complémentaire de 5 % d'ici 2035. Alors que nous renforçons nos capacités militaires et que nous faisons croître nos Forces armées, nous ne devons pas oublier ceux et celles qui ont servi et serviront le Canada.

L'Association nationale des retraités fédéraux, qui représente plus de 60 000 vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles, demande au gouvernement fédéral que l'investissement de 9 milliards de dollars de cette année s'accompagne d'un engagement clair à soutenir les vétérans et vétéranes. Alors que notre objectif est de porter le nombre de membres réguliers à 71 500 d'ici 2030, il est essentiel de planifier l'ensemble du cycle de vie de leur service, notamment leur retour à la vie civile et leur retraite en tant que vétérans et vétéranes.

Un trop grand nombre de vétérans et vétéranes vivent avec des blessures liées au service, des traumatismes, des problèmes de santé mentale et de l'insécurité par rapport au logement sans bénéficier d'un soutien adéquat. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral de :

Garantir l'accessibilité des vétérans et vétéranes aux soins de santé dans un délai rapide et de manière coordonnée.

Mettre en œuvre les recommandations du rapport Plus jamais invisibles. Les expériences des vétéranes canadiennes, afin de garantir un soutien équitable aux femmes militaires et vétéranes.

Améliorer les services de transition pour favoriser une réintégration harmonieuse et réussie dans la vie civile.



Le soutien aux vétérans et vétéranes ne doit pas être une réflexion après coup ou une simple intention dans la politique de défense du Canada. À mesure que nosengagements en matière de dépenses militaires augmentent, nosinvestissements dans le bien-être de ceux et celles qui ont servi et se sont sacrifiés pour le Canada doivent eux aussi augmenter.

Pour en savoir plus sur nos priorités en matière de défense des intérêts : https://www.federalretirees.ca/fr/defense-des-interets/nos-priorites/veterans

À propos de l'Association nationale des retraités fédéraux

L'Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des intérêts des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que des juges retraités de nomination fédérale, ainsi que de leurs partenaires et de leurs survivants. Composée de plus de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et vétéranes et leurs familles, l'Association revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres, ainsi que des Canadiens et Canadiennes, depuis plus de 60 ans depuis 1963.