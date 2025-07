Launchpool de Bitget incluirá a Fragmetric (FRAG) con 4,6 millones de tokens en recompensas

VICTORIA, Seychelles, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, anunció la inclusión próximamente de Fragmetric (FRAG) en la zona del ecosistema de innovación, LSD y Solana para las operaciones al contado. El par FRAG/USDT comenzará el 1.° de julio de 2025, a las 8:30 (UTC), con retiros disponibles el 2 de julio de 2025, a las 9:30 (UTC). Además de la disponibilidad para las operaciones al contado, Bitget lanzará una exclusiva campaña de recompensas de su Launchpool. Los usuarios elegibles pueden bloquear el BGB y el FRAG para obtener una parte de los 4.200.000 de FRAG. La campaña del Launchpool se extenderá desde las 8:30 del 1.° de julio de 2025, hasta las 8:30 (UTC) del 4 de julio de 2025. El fondo de la campaña del BGB cuenta con 3.800.000 FRAG disponibles y el fondo de la campaña del FRAG tiene 400.000 FRAG disponibles.

Bitget también lanzará la campaña CandyBomb con un total de 400.000 FRAG en juego. Los nuevos usuarios podrán conseguir 400.000 FRAG en el fondo de la campaña de operaciones con FRAG/SOL. La campaña CandyBomb se extenderá desde las 8:30 del 1.° de julio de 2025 hasta las 8:30 (UTC) del 8 de julio de 2025.

Fragmetric comenzó como el primer protocolo de (re)staking líquido nativo de Solana y luego se convirtió en el avanzado estándar de gestión de activos FRAG-22. Este nuevo estándar integra a la perfección los depósitos de múltiples activos, la distribución precisa de recompensas y la obtención de rendimientos modulares, lo que les permite tanto a desarrolladores como a usuarios acceder de manera eficiente a estrategias sofisticadas de finanzas descentralizadas (DeFi).

Se prevé que la inclusión de FRAG en la plataforma de Bitget les ofrezca a los usuarios una nueva oportunidad para explorar proyectos populares que impulsen la innovación en el ecosistema web3. Esta inclusión consolida aún más la posición de Bitget como plataforma para activos digitales innovadores, y les permite a los usuarios explorar nuevas oportunidades en un mercado en constante evolución. Bitget ha ampliado constantemente su cuota de mercado tanto en las operaciones al contado como en las operaciones de derivados en las bolsas centralizadas. Con el objetivo de proporcionarles a los usuarios oportunidades de inversión en diferentes proyectos, la plataforma se encuentra actualmente entre las 5 principales plataformas de operaciones de criptomonedas, con más de 900 activos, que incluyen tokens de ecosistemas como TON, Ethereum, Solana, Base y mucho más.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

