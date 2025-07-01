Bitget Launchpool 将上线 Fragmetric (FRAG)，并提供 460 万枚代币奖励

塞舌尔维多利亚, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，即将在创新、LSD 和 Solana 生态系统专区 (Innovation, LSD and Solana Ecosystem Zone) 上线 Fragmetric (FRAG) 并开放现货交易。 FRAG/USDT 交易对将于 2025 年 7 月 1 日 8:30 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 7 月 2 日 9:30 (UTC) 开放。 除现货交易外，Bitget 还将推出专属 Launchpool 奖励活动。 符合条件的用户可以锁定 BGB 和 FRAG，瓜分总计 420 万枚 FRAG。 Launchpool 活动将从 2025 年 7 月 1 日 8:30 持续至 2025 年 7 月 4 日 8:30 (UTC)。 其中，BGB 活动池有 380 万枚 FRAG 可供瓜分，FRAG 活动池有 40 万枚 FRAG 可供瓜分。

Bitget 还将推出一项 CandyBomb 活动，总计 40 万枚 FRAG 可供瓜分。 新用户将有机会在 FRAG/SOL 交易活动池中瓜分 40 万枚 FRAG。 CandyBomb 活动将从 2025 年 7 月 1 日 8:30 持续至 2025 年 7 月 8 日 8:30 (UTC)。

Fragmetric 最初是 Solana 上首个原生流动性（再）质押协议，现已发展成为先进的 FRAG-22 资产管理标准。 这一新标准无缝整合了多资产存款、精准奖励分配和模块化收益来源，使开发者和用户都能高效地利用复杂的 DeFi 策略。

Bitget 平台上线 FRAG，有望为用户提供探索 Web3 生态系统中创新热门项目的新机遇。 此次上线进一步巩固了 Bitget 作为创新数字资产平台的地位，使用户能够在不断发展的市场中探索新机遇。 Bitget 在中心化交易所的现货和衍生品交易领域持续扩大市场份额。 其平台专注于为用户提供投资不同项目的机会，现已成为拥有 900 多种资产的五大加密货币交易平台之一，其中包括来自 TON、Ethereum、Solana、Base 等生态系统的代币。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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