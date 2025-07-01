Fragmetric (FRAG) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵高達 460 萬枚代幣

 | Source: Bitget Limited Bitget Limited

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維多利亞，塞舌爾, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget，宣佈 Fragmetric (FRAG) 即將於創新、LSD 及 Solana 生態系統專區上市，並提供現貨交易。 FRAG/USDT 交易對將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）開始，提現功能則於 2025 年 7 月 2 日上午 9:30（世界協調時間，UTC）啟用。 除現貨交易外，Bitget 亦將推出獨家的 Launchpool 獎勵活動。 合資格用戶可透過鎖定 BGB 及 FRAG，瓜分 420 萬枚 FRAG 代幣獎勵。 Launchpool 活動將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30 至 2025 年 7 月 4 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）舉行。 BGB 活動彩池和 FRAG 活動彩池分別有 380 萬枚 及 40 萬枚 FRAG 代幣可供贏取。

Bitget 亦將推出一項名為 CandyBomb 的活動，合計有 40 萬枚 FRAG 代幣可供贏取。 新用戶有機會於 FRAG/SOL 交易活動彩池中贏取 40 萬枚 FRAG 代幣。 CandyBomb 活動將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30 至 2025 年 7 月 8 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）舉行。

Fragmetric 最初為 Solana 的首個原生流動性（再）質押協議，及後發展成為先進的 FRAG-22 資產管理標準。 這項新標準以無縫方式整合了多元資產存款、精確獎勵分配及模組化收益來源，令開發者和用戶都能有效地存取尖端的去中心化金融 (DeFi) 策略。

FRAG 登陸 Bitget 平台，預計將為用戶帶來全新機遇，探索推動 Web3 生態系統創新的熱門項目。 這次上市進一步鞏固了 Bitget 作為創新數碼資產平台的地位，讓用戶能在不斷進展的市場中探索全新機會。 在中心化交易所的現貨及衍生商品交易中，Bitget 持續擴大其市場佔有率。 該平台專門為用戶提供投資於不同項目的機會，現已榮登全球 5 大加密貨幣交易平台之列，涵蓋超過 900 種資產，包括 TON、以太坊、Solana、Base 等生態系統的代幣。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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