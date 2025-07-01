Fragmetric (FRAG) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵高達 460 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget，宣佈 Fragmetric (FRAG) 即將於創新、LSD 及 Solana 生態系統專區上市，並提供現貨交易。 FRAG/USDT 交易對將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）開始，提現功能則於 2025 年 7 月 2 日上午 9:30（世界協調時間，UTC）啟用。 除現貨交易外，Bitget 亦將推出獨家的 Launchpool 獎勵活動。 合資格用戶可透過鎖定 BGB 及 FRAG，瓜分 420 萬枚 FRAG 代幣獎勵。 Launchpool 活動將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30 至 2025 年 7 月 4 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）舉行。 BGB 活動彩池和 FRAG 活動彩池分別有 380 萬枚 及 40 萬枚 FRAG 代幣可供贏取。

Bitget 亦將推出一項名為 CandyBomb 的活動，合計有 40 萬枚 FRAG 代幣可供贏取。 新用戶有機會於 FRAG/SOL 交易活動彩池中贏取 40 萬枚 FRAG 代幣。 CandyBomb 活動將於 2025 年 7 月 1 日上午 8:30 至 2025 年 7 月 8 日上午 8:30（世界協調時間，UTC）舉行。

Fragmetric 最初為 Solana 的首個原生流動性（再）質押協議，及後發展成為先進的 FRAG-22 資產管理標準。 這項新標準以無縫方式整合了多元資產存款、精確獎勵分配及模組化收益來源，令開發者和用戶都能有效地存取尖端的去中心化金融 (DeFi) 策略。

FRAG 登陸 Bitget 平台，預計將為用戶帶來全新機遇，探索推動 Web3 生態系統創新的熱門項目。 這次上市進一步鞏固了 Bitget 作為創新數碼資產平台的地位，讓用戶能在不斷進展的市場中探索全新機會。 在中心化交易所的現貨及衍生商品交易中，Bitget 持續擴大其市場佔有率。 該平台專門為用戶提供投資於不同項目的機會，現已榮登全球 5 大加密貨幣交易平台之列，涵蓋超過 900 種資產，包括 TON、以太坊、Solana、Base 等生態系統的代幣。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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