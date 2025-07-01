Bitget 上线 NodeOps (NODE) 现货交易

维多利亚，塞舌尔, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 宣布在创新、AI 和 DePIN 专区 (Innovation, AI, and DePIN Zone) 上线 NodeOps (NODE)，并开放现货交易。 NodeOps 是一个 DePIN 基础设施平台。 NODE/USDT 交易对将于 2025 年 6 月 30 日 10:00 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 7 月 1 日 11:00 (UTC) 开放。

NodeOps 正在构建一套全栈解决方案，致力于让去中心化计算变得简单、可靠且易于大规模使用。 它的架构分为两层：第一层是 NodeOps Network 基础协议，用于协调去中心化实体基础设施 (DePIN)；第二层是一套面向用户的产品组合，包括 NodeOps Cloud、控制台 (Console)、代理终端 (Agent Terminal)、质押中心 (Staking Hub) 和安全中心 (Security Hub)，用于简化部署和管理流程。 整个生态系统的核心是 NODE 代币，它用于协调运作，奖励真实的工作，并对网络进行治理。 借助基于收入支持的“铸造与销毁”机制，NODE 不仅保障了价值的可持续性和基础设施的安全稳定，还为用户提供了高级功能的使用权限，从而在 NodeOps 生态系统中实现激励机制的有效协调，推动生态系统的长期健康发展。 NodeOps Network 已经搭建了可持续基础设施协调机制，这一机制能够根据实际需求进行扩展，同时保持去中心化和成本优势，使 Web3 基础设施相较于传统云服务更具竞争力。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币，且不断扩大，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 此次将 NodeOps 纳入 Bitget 产品版图，标志着该平台通过深耕小众社群、推动去中心化经济创新，在生态扩展进程中迈出了关键步伐，进一步强化其作为多元化 Web3 项目与文化运动战略门户的核心价值。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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