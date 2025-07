Advanz Pharma semur við Alvotech um markaðssetningu í Evrópu á hliðstæðu við líftæknilyfið Cimzia

REYKJAVÍK og LONDON, BRETLANDI (1. júlí 2025) - Alvotech (NASDAQ: ALVO) og Advanz Pharma tilkynntu í dag að félögin hafi gert með sér samning um markaðssetningu AVT10 í Evrópu. AVT10 er hliðstæða við líftæknilyfið Cimzia (certolizumab pegol) sem þróun stendur yfir á hjá Alvotech. Alþjóðlega lyfjafyrirtækið Advanz Pharma er með höfuðstöðvar í Bretlandi og markaðssetur lyfseðilsskyld lyf, stungu- og innrennslislyf og lyf við sjaldgæfum sjúkdómum.

„Við erum eina fyrirtækið sem vinnur að þróun hliðstæðu við Cimzia, samkvæmt opinberum heimildum. Frumlyfið hefur náð umtalsverðri markaðshlutdeild í flokki gigtarlyfja, sérstaklega fyrir konur á barneignaraldri. Það er okkur mikil ánægja að Advanz Pharma hafi sóst eftir því að fá að markaðssetja þessa hliðstæðu sem bætist við stórt safn lyfja sem félögin eiga í samstarfi um,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech.

„Þessi nýi samningur styrkir enn samstarfið við Alvotech og styður við markmið okkar sem er aukið aðgengi sjúklinga í Evrópu að líftæknilyfjum í hæsta gæðaflokki. Fyrirhuguð hliðstæða við Cimzia er verðmæt viðbót við það stóra safn líftæknilyfja sem við ætlum að setja á markað á næstu árum,“ sagði Steffen Wagner, forstjóri Advanz Pharma.

Certolizumab pegol er líftæknilyf sem inniheldur einstofna mannamótefni sem hamlar virkni frumboðefnisins tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha). Lyfið er notað til meðferðar við ýmsum bólgusjúkdómum á borð við liðagigt. Nýlegar klínískar rannsóknir á frumlyfinu sýna að það berst ekki til fósturs á meðgöngu eða með móðurmjólk. Heildartekjur af sölu Cimzia á síðasta ári voru um 280 milljarðar króna (2,3 milljarðar bandaríkjadala) samkvæmt upplýsingum frá gagnaveitunni Global Data.

Alvotech og Advanz Pharma hafa áður samið um þróun, framleiðslu og markaðssetningu fyrirhugaðra hliðstæða við meira en tíu mismunandi líftæknilyf. Félögin gera ráð fyrir að hefja sölu á fyrstu hliðstæðunum þegar á síðasta fjórðungi ársins.

Cimzia er skráð vörumerki UCB Pharma S.A.

Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.

Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd. (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja-Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indónesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Mið-Austurlönd og Norður-Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA, Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðu Alvotech, fjárfestasíðu okkar og almennri vefsíðu félagsins á ensku. Fylgjast má með starfsemi Alvotech á LinkedIn, Facebook, Instagram og YouTube.

