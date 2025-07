Alvotech and Advanz Pharma ingår europeiskt leverans- och kommersialiseringsavtal för biosimilarkandidat till Cimzia® (certolizumab pegol)

REYKJAVIK, ISLAND och LONDON, UK (1 juli 2025) — Alvotech (NASDAQ: ALVO), ett globalt biofarmaceutiskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen, och Advanz Pharma Holdco Limited (“Advanz Pharma”), ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Storbritannien och ett strategiskt fokus på specialläkemedel, sjukhusläkemedel och läkemedel för sällsynta sjukdomar i Europa, meddelade idag att företagen har ingått ett leverans- och kommersialiseringsavtal för AVT10, Alvotechs biosimilarkandidat till Cimzia® (certolizumab pegol).

“Vår biosimilarkandidat är den enda som refererar till Cimzia® och som är under utveckling globalt. Referensprodukten har tagit betydande marknadsandelar som behandling för kroniska reumatiska sjukdomar, särskilt för kvinnor i fertil ålder. Jag är mycket glad över att kunna addera den till vårt växande kommersiella partnerskap med Advanz Pharma,” säger Róbert Wessman, styrelseordförande och VD för Alvotech.



“Detta avtal stärker ytterligare vårt strategiska partnerskap med Alvotech och stödjer vårt mål att öka tillgången till högkvalitativa biologiska läkemedel för patienter i Europa. En föreslagen biosimilar till Cimzia® är ett värdefullt tillskott till vår omfattande biosimilarpipeline, säger Steffen Wagner, VD för Advanz Pharma.

Certolizumab pegol är en TNF-alfa-hämmare avsedd för en rad olika inflammatoriska sjukdomar. Den globala försäljningen av Cimzia® uppgick till 2,3 miljarder USD under 2024 [1].

Alvotech och Advanz Pharma har tidigare ingått partnerskapsavtal för biosimilarkandidater till fler än tio referensbiologiska läkemedel. Företagen förväntar sig att lansera sina första biosimilarer i Europa under fjärde kvartalet 2025.



Användning av varumärken

Cimzia® är ett registererat varumärke som tillhör UCB Pharma S.A.

Källor

[1] Global Data

Om Alvotech

Alvotech är ett biofarmaceutiskt företag grundat av Robert Wessman och fokuserar uteslutande på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen. Alvotech strävar efter att bli en global ledare inom biosimilarer genom att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster, möjliggjorda av en helt integrerad strategi och bred intern kompetens. Alvotech har lanserat två biosimilarer. Den nuvarande utvecklingsportföljen omfattar nio tillkännagivna biosimilarkandidater som är avsedda för behandling av autoimmuna sjukdomar, ögonsjukdomar, osteoporos, luftvägssjukdomar och cancer. Alvotech har skapat ett nätverk av strategiska kommersiella partnerskap för att erbjuda global räckvidd och dra nytta av lokal expertis på marknader som inkluderar USA, Europa, Japan, Kina och andra asiatiska länder samt stora delar av Sydamerika, Afrika och Mellanöstern.

