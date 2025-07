Ageas rondt overname van Saga's Underwriting Business af

Ageas kondigde vandaag aan dat alle noodzakelijke goedkeuringen van toezichthouders voor de overname van Acromas Insurance Company Limited (AICL), de underwriting-activiteiten van Saga, zijn verkregen en dat de transactie is afgerond.

Het afronden van de overname van AICL is een eerste mijlpaal in het opzetten van de 20-jarige samenwerking met Saga Services Limited (SSL) voor de distributie van autoverzekeringen en woonverzekeringen aan klanten van Saga, zoals gecommuniceerd op 16 december 2024 (lees het persbericht).

De overname en de distributieovereenkomst met Saga, de Britse specialist in producten en diensten voor mensen ouder dan 50 jaar, sluiten perfect aan bij de Elevate27-strategie van Ageas. Deze strategie is gericht op het benutten van de sterke positie in niet-levensverzekeringen in Europa en het versnellen van oplossingen voor een vergrijzende bevolking, een snelgroeiende klantengroep waarin de Groep en Ageas UK al over aanzienlijke expertise beschikken. Bovendien biedt dit Ageas de mogelijkheid om zijn positie als toonaangevende aanbieder van particuliere verzekeringen in het VK te versterken.

De totale vergoeding voor de overname bedraagt ongeveer GBP 67 miljoen – in lijn met eerdere communicatie, en zal worden uitbetaald tussen de overname en de operationele startdatum van het partnerschap. De totale impact op Solvency II, inclusief het Affinity Partnership, blijft afgestemd op de eerder gecommuniceerde - 5%.



