CMI Media Group kündigt Event „Agility Berlin 2025“ an; Martin Strobel hält Keynote-Rede

LONDON, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die strategische Medienagentur für das Gesundheitswesen CMI Media Group, ein Unternehmen der WPP (NYSE: WPP), freut sich, den ersten europäischen Event Agility Berlin: Transformative Thinking, Rx Precision in Healthcare Marketing mit Martin Strobel als Hauptredner anzukündigen. Strobel ist ein olympischer Medaillengewinner, der für HBW Balingen-Weilstetten und die deutsche Nationalmannschaft spielte, mit der er die Handball-Europameisterschaft der Herren gewann. Er gewann eine Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2016 und eine Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2016. Als professioneller Referent und Mentor für mentale Stärke nutzt er seine Erfahrungen als Sportler, um sein Publikum mit den Schwerpunkten Kommunikation, Vertrauen und Teamarbeit zu inspirieren.

Der Event findet am 16. Oktober im Spielfeld in Berlin statt und ist auf den Beginn des ESMO-Kongresses abgestimmt.

„Mit der Einführung von Agility in Berlin erreichen wir einen bedeutenden Meilenstein und bekräftigen unser Engagement für die Förderung transformativen Denkens in der Gesundheitskommunikation weltweit. Dieser Event soll inspirieren und bietet eine einzigartige Plattform für internationale Vordenker, um gemeinsam zu erörtern, wie wir uns von der Masse abheben, Innovationen fördern und letztendlich patientenorientierte Erfahrungen in den Vordergrund stellen können, die greifbare Ergebnisse liefern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Verbindung unterschiedlicher Perspektiven gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der Hoffnung und Präzision echte Fortschritte im Gesundheitswesen vorantreiben“, sagte Dr. Susan Dorfman, CEO der CMI Media Group.

„Wir freuen uns sehr, Martin Strobel als Hauptreferenten für den ersten Agility Berlin-Event begrüßen zu dürfen. Seine bemerkenswerte Karriere als Olympiamedaillengewinner und seine Expertise als Mentaltrainer bieten eine einzigartige und beeindruckende Perspektive. Martins Erkenntnisse über Kommunikation, Vertrauen und Teamarbeit, die er aus der Welt des Spitzensports gewonnen hat, werden unsere Teilnehmer zweifellos dazu inspirieren, anders über Zusammenarbeit und Belastbarkeit bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen des Gesundheitsmarketings zu denken“, erklärte Jim Woodland, CEO von Compas.

Dieser Event befasst sich mit der Frage, wie man sich in einem sich rasch wandelnden Gesundheitswesen zurechtfindet und wie wir patientenorientierte Erfahrungen, die Wirkung zeigen, priorisieren können, wobei Erkenntnisse und Vergleiche aus aller Welt einfließen.

Der Agility-Event der CMI Media Group findet zum dritten Mal statt und bietet Gelegenheit, über die Zukunft unserer Branche zu diskutieren und sich darüber auszutauschen, wie wir unsere Aufgaben weiterhin inspirierend gestalten können. Agility ist nicht als Konferenz konzipiert, sondern dient dem Networking mit Gleichgesinnten und einflussreichen Gästen in einer anregenden Umgebung. Die US-amerikanische Leitveranstaltung Agility Philadelphia: Hype to Hope to Health findet am 8. September in Philadelphia, PA, USA, statt.

Agility ist ein Event, der ausschließlich Fachleuten aus dem Bereich Gesundheitsmarketing vorbehalten ist. Personen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können dies auf der Event-Seite mitteilen.

Über die CMI Media Group

Die CMI Media Group, ein Unternehmen der WPP-Gruppe (NYSE: WPP, http://www.wpp.com), ist eine globale Full-Service-Medienagentur, die sich ausschließlich auf Marketing in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Pharmazie konzentriert. Die Kernangebote der CMI Media Group umfassen Zielgruppenstrategie, Planung, Entwicklung und Insights, Daten und Analysen, Einkauf und Investitionen sowie Direktmarketing und Kundenerfahrung. Als führende Medienressource für die weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen vereint die CMI Media Group Spitzentechnologie, Daten und Talente, um ihren Kunden nahtlose Lösungen zu bieten. Die CMI Media Group wurde als führendes Unternehmen in den Bereichen Inklusion, Talentbindung und Mitarbeiterentwicklung sowie als einer der besten Arbeitgeber der Branche ausgezeichnet. Um sich für eine Stelle in unseren Teams zu bewerben, besuchen Sie bitte: https://www.cmimediagroup.com/careers/

