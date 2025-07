CMI Media Group annonce l’événement Agility Berlin 2025 ; Martin Strobel y tiendra le rôle de conférencier principal

LONDRES, 01 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’agence stratégique spécialisée dans les médias de santé CMI Media Group, une société du groupe WPP (NYSE : WPP), est fière d’annoncer la tenue du premier événement européen « Agility Berlin: Transformative Thinking, Rx Precision in Healthcare Marketing » (« Agility Berlin : pensée transformatrice et précision en matière de marketing dans le domaine de la santé »), avec Martin Strobel comme conférencier principal. M. Strobel est un athlète médaillé olympique qui a joué pour le HBW Balingen-Weilstetten et l’équipe nationale allemande, avec laquelle il a remporté le championnat d’Europe de handball masculin. Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2016 et une médaille d’or aux Championnats d’Europe de 2016. En tant que conférencier professionnel et coach en développement personnel, il met à profit son expérience d’athlète pour inspirer son auditoire en mettant l’accent sur la communication, la confiance et le travail d’équipe.

L’événement aura lieu le 16 octobre au Spielfeld Digital Hub de Berlin, en Allemagne, ce qui coïncidera avec le début du congrès de l’ESMO.

« L’événement Agility Berlin marque une étape décisive et réaffirme notre engagement en faveur d’une réflexion transformatrice dans le domaine de la communication sur les soins de santé à l’échelle mondiale. Cet événement vise à inspirer les leaders d’opinion internationaux et à leur offrir une plateforme unique leur permettant de découvrir ensemble comment laisser de côté le superflu, favoriser l’innovation et, à terme, donner la priorité aux expériences centrées sur le patient ayant un impact concret. Nous sommes convaincus qu’en opposant plusieurs points de vue, nous pourrons façonner ensemble un avenir où l’espoir et la précision seront les moteurs d’un progrès réel dans le domaine des soins de santé », a déclaré le Dr Susan Dorfman, PDG, CMI Media Group.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Martin Strobel en tant que conférencier principal à l’occasion de la première édition de l’événement Agility Berlin. Son parcours remarquable en tant que médaillé olympique et son expertise en tant que coach en développement personnel lui permettent d’avoir une approche unique et percutante. Les réflexions de Martin sur la communication, la confiance et le travail d’équipe, tirées de l’univers du sport de haut niveau, inciteront sans aucun doute nos participants à envisager différemment la collaboration et la résilience dans les méandres du marketing dans le domaine de la santé », a déclaré Jim Woodland, PDG, Compas.

Grâce à des analyses comparatives et à des enseignements tirés à l’échelle mondiale, cet événement abordera les mutations rapides du secteur des soins de santé et l’importance des expériences centrées sur le patient ayant un impact concret.

Pour sa troisième édition, l’événement Agility organisé par CMI Media Group invite les participants à réfléchir aux solutions susceptibles de façonner l’avenir de notre secteur et à partager des sources d’inspiration qui nous permettront d’atteindre nos objectifs. Loin d’être une conférence au sens conventionnel du terme, Agility est un événement propice au réseautage entre pairs et invités influents dans un cadre stimulant. L’événement phare, Agility Philadelphia: Hype to Hope to Health, aura lieu le 8 septembre à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Agility est un événement sur invitation réservé aux professionnels du marketing dans le domaine de la santé. Toutes les personnes intéressées peuvent manifester leur intérêt sur la page dédiée à l’événement.

À propos de CMI Media Group

