Communiqué de presse – Paris, le 1er juillet 2025, à 19h00

Danone finalise l’acquisition de la société Kate Farms, renforçant son offre dans la nutrition spécialisée aux États-Unis

Danone annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Kate Farms, une entreprise américaine en forte croissance, spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d’ingrédients biologiques d’origine végétale. Kate Farms est la marque végétale n°1 recommandée par les médecins aux États-Unis.

En unissant les marques Kate Farms, Nutricia, Real Food Blends et Functional Formularies, Danone sera en mesure de servir un plus grand nombre de patients, de consommateurs et de professionnels de santé en Amérique du Nord, en proposant une gamme complémentaire et différenciée de solutions nutritionnelles de haute qualité, adaptées à une grande diversité de besoins.

En ligne avec sa stratégie Renew, Danone renforce ainsi ses activités de nutrition médicale pour permettre un meilleur accès à ceux ayant besoin d’une nutrition spécialisée, tout au long de leur parcours de santé, que ce soit dans les hôpitaux, à domicile, en ligne ou en magasin.

Comme annoncé précédemment, Danone s’associe avec l’équipe de direction de Kate Farms pour accélérer la croissance de ses activités de nutrition médicale en Amérique du Nord, tout en poursuivant la mission de Kate Farms : mieux servir les patients et les familles aux États-Unis et à l’international. Dès aujourd’hui, Brett Matthews, ancien PDG de Kate Farms, devient Président Directeur Général de ces activités.

Brett Matthews, Président et Directeur Général de Danone North America Medical Nutrition, a déclaré :

« Rejoindre un groupe comme Danone, qui partage pleinement notre mission d’améliorer la santé par la nutrition, est une grande source de fierté pour Kate Farms. Cela représente une avancée majeure pour les patients et les familles que nous accompagnons. Ensemble, nous serons encore plus à même d’offrir des produits nutritionnels de haute qualité à toutes celles et ceux ayant des besoins de santé spécifiques variés.

Grâce à l’expertise mondiale de Danone, à sa large empreinte aux États-Unis et à son engagement fort en faveur d’une approche scientifique et centrée sur le patient, nous pourrons servir davantage de personnes, renforcer notre impact et continuer à bâtir une entreprise guidée par des valeurs fortes d’innovation et d’empathie.

Je suis honoré de prendre la tête de ce nouvel ensemble, et enthousiaste à l’idée de travailler aux côtés des équipes de grande qualité de Danone et de Kate Farms. Ensemble, nous mettrons notre engagement et notre expertise au service d’un plus grand nombre de personnes, à chaque étape de leur parcours de santé. Nous ferons grandir nos marques, accompagnerons le travail essentiel des professionnels de santé, et contribuerons à aider chacun à s’épanouir. »

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone SA a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Brett et les équipes de Kate Farms au sein de la famille Danone. Ce partenariat constitue une avancée majeure de notre feuille de route stratégique pour nos activités en nutrition spécialisée, et renforce notre capacité collective à proposer des solutions innovantes aux patients et aux consommateurs. Ensemble, nous allons accélérer notre croissance, mieux servir les patients et familles aux États-Unis et contribuer à des vies plus saines grâce à une nutrition vraiment différente. »

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone, qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire, ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant la conduite des activités de Kate Farms par Danone après la réalisation de l’opération, les bénéfices attendus de l’opération, ainsi que les activités, opérations, directions, performances et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a pour ambition d’être certifié B CorpTM au niveau mondial d’ici 2025.

A propos de Kate Farms (www.katefarms.com)

Kate Farms a été fondée lorsqu'une petite fille nommée Kate souffrait de troubles de croissance, car elle ne tolérait aucun des produits nutritionnels disponibles par sonde. Ses parents, Richard et Michelle, ont eu l'idée de développer une préparation à base d'ingrédients biologiques, d’origine végétale, de qualité minimisant les allergènes que l'on retrouve souvent dans les produits traditionnels. En 2015, Brett Matthews s'est associé à Richard et Michelle et est devenu président-directeur général afin de constituer une équipe managériale et d'introduire les produits Kate Farms dans le secteur médical, pour aider les personnes avec des problèmes de santé.

Kate Farms propose des produits nutritionnels pour enfants et adultes, destinés à l'alimentation orale et par sonde, en tant que source unique de nutrition ou complément alimentaire. Ils sont disponibles à l’échelle nationale aux Etats-Unis et sont couverts par divers programmes publics et assurances privées. Ils sont éligibles au service WIC* dans plus de 33 états américains. Tous les produits sont élaborés à partir de protéines de pois, de fibres et de phytonutriments biologiques, sans les neuf principaux allergènes, édulcorants, colorants ni arômes artificiels. Aujourd'hui, Kate Farms est présente dans plus de 1 400 hôpitaux américains, en ligne sur www.katefarms.com, sur Amazon, et dans certains magasins. Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits, rendez-vous sur www.katefarms.com. Kate Farms est la marque la plus recommandée par les médecins aux États-Unis pour les produits à base d’ingrédients d’origine végétale**

Les précédents actionnaires minoritaires de Kate Farms incluent Novo Holdings, Goldman Sachs, Kaiser Ventures, Main Street Advisors, Coefficient, Aliment Capital, et Ithaka.

* WIC est une marque de service déposée du Département de l'Agriculture des États-Unis pour le Programme Spécial de Nutrition Supplémentaire de l'USDA pour les Femmes, les Nourrissons et les Enfants.

** Parmi les médecins interrogés recommandant des produits nutritionnels à base d’ingrédients d’origine végétale.

Pièce jointe