DitchIt fait exploser l’emblématique enseigne du siège social de Twitter

SAN FRANCISCO, 02 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un geste spectaculaire qui reflète parfaitement l’esprit provocateur de la Silicon Valley, Ditchit, la nouvelle place de marché en ligne concurrente d’OfferUp, a fait la une des journaux en acquérant et en détruisant l’oiseau bleu de Twitter original d’environ 250 kg qui trônait autrefois au sommet du siège social de Twitter à San Francisco.

Tourné dans le désert du Nevada, cet événement explosif a mobilisé une équipe de production de 15 personnes, quatre Tesla Cybertrucks et un expert en pyrotechnie hollywoodien. Plus qu’un simple spectacle, cette initiative a pris la dimension d’une déclaration pleine d’audace : Ditchit est là pour défier les géants technologiques traditionnels et créer un marché qui privilégie les personnes plutôt que les profits.

« Elon Musk a rebaptisé Twitter « X » en vue d’encourager la liberté d’expression. Nous faisons de même pour les marchés locaux. », a déclaré James Deluca, porte-parole de Ditchit. « Les plateformes actuelles sont envahies par les publicités, les frais et les algorithmes qui favorisent les entreprises au détriment des utilisateurs. La plateforme Ditchit est différente car elle est gratuite, sans publicité et conçue pour octroyer plus de pouvoir aux communautés et aux vendeurs réels. »

Le logo de Twitter de 3,6 mètres, connu sous le nom de « Larry », a été acquis plus tôt cette année pour la somme de 34 000 dollars. Initialement acheté pour sa valeur symbolique, Ditchit a finalement choisi de transformer cette icône en une déclaration de rupture.

La vidéo de la fin explosive du panneau, désormais disponible sur YouTube, immortalise un moment cinématographique qui fait rapidement le buzz.

Mais l’histoire de Larry, l’oiseau bleu, est loin d’être terminée. Des morceaux de l’enseigne emblématique ont été rassemblés et seront vendus aux enchères dans le cadre d’une vente aux enchères sous pli cacheté sur l’application Ditchit à partir d’aujourd’hui. Tous les profits de cette vente aux enchères seront reversés au Center for American Entrepreneurship, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l’encouragement de l’innovation et au soutien de la prochaine génération d’entrepreneurs.

« Beaucoup d’entrepreneurs font leurs débuts sur des applications de marché local », a déclaré Monsieur Deluca. « Nous nous engageons à soutenir cette démarche, non seulement grâce à notre plateforme, mais également par le biais de mesures concrètes. »

Avec cette initiative, Ditchit ne se contente pas de détruire un symbole des géants de la technologie, mais inaugure une nouvelle ère pour les marchés locaux, placée sous le signe de la transparence, de l’accessibilité et de la communauté.

À propos de Ditchit

Ditchit est une place de marché locale conçue dans un esprit communautaire. Contrairement aux plateformes traditionnelles, son utilisation est entièrement gratuite, sans publicité ni frais, ce qui rend l’achat et la vente simples et équitables. Fondée en 2024, l’application Ditchit est disponible sur iOS et Android.

Contact :

James Deluca

James.deluca@ditchit.com

(415) 867-4226

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759ddf78-1090-4766-ac39-921262bb003a

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e55ef90-9f6d-4ca8-b437-1f96d36c0d1e